Juventus - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten 16.02.25

Juventus - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Baut Juve seine Bilanz im Derby d'Italia weiter aus?

Unser Juventus - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.02.2025 lautet: Juve ist in dieser Serie-A-Saison zu Hause noch ungeschlagen. Das wird sich in unserem Wett Tipp heute auch nicht ändern.

Der Serie-A-Sonntag wird dieses Mal mit dem Derby d’Italia abgerundet. In unserer Juventus Inter Mailand Prognose beschäftigen wir uns mit einem Top-Spiel des 25. Spieltags, in dem die Turiner im Kampf um die Champions League drei Punkte bitter nötig haben. Die Gäste auf der anderen Seite wollen mit einem Dreier im besten Fall die Tabellenführung übernehmen.

Die Alte Dame ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen und führt auch den direkten Vergleich im Derby d’Italia klar an. Außerdem mussten die Nerazzurri im bislang letzten Serie-A-Auswärtsmatch eine Schlappe hinnehmen.

Wir entscheiden uns daher für den Juventus Inter Mailand Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X“ mit einer Quote von 1,60 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Juventus vs Inter Mailand auf „Doppelte Chance 1X“:

Juventus hat in dieser Serie-A-Spielzeit zu Hause noch nicht verloren (5S, 7U).

Inter Mailand hat das bislang letzte Auswärtsspiel in Florenz mit 0:3 verloren.

Juve hat nur eines der letzten 14 Heim-Duelle mit Inter verloren (8S, 5U)

Juventus vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Obwohl die Nerazzurri in diesem Top-Spiel auswärts antreten müssen, sehen die Buchmacher die Gäste im Vorteil. Die Juventus Inter Mailand Quoten für einen Tipp auf den Auswärtssieg erreichen in den besten Sportwetten Apps Werte bis höchstens 2,30. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 3,30 für Wetten auf einen Heimerfolg der Turiner.

Eine torreiche Begegnung halten die Wettanbieter für nicht allzu wahrscheinlich. Bereits die Juventus Inter Mailand Wettquoten für „Über 2,5 Tore“ knacken die Marke von 2,00. Für „Über 3,5 Tore“ gibt es Wettquoten bis 3,80. Das Hinspiel auf Mailänder Boden endete übrigens 4:4 - war aber zugegebenermaßen eine Ausnahme.

Juventus vs Inter Mailand Prognose: Turiner Heimserie bleibt bestehen

Zwischen 2012 und 2020 wurde Juventus neunmal in Folge italienischer Meister. In den vergangenen vier Spielzeiten sprang dagegen nie mehr als ein dritter Platz heraus. Eigentlich wollte die Alte Dame in dieser Saison endlich wieder ihre Fühler nach dem Scudetto ausstrecken, doch nach 24 von 38 Spieltagen steht sie nur auf Rang 5.

Der Rückstand auf Spitzenreiter Neapel beträgt zwölf Punkte. Der Vierte Lazio ist zwei Zähler entfernt. Zuletzt konnten die Turiner wieder etwas Boden gutmachen und drei ihrer letzten vier Serie-A-Partien gewinnen (1N). Die einzige Pleite in diesem Zeitraum gab es gegen Napoli, diese allerdings auswärts.

Zu Hause sind die Bianconeri als einziges Team in dieser Serie-A-Spielzeit noch ungeschlagen. Allerdings stehen sie in der Heimtabelle auch nur auf Rang 7. Schuld daran sind die schon sieben Remis in zwölf Heimpartien (5S). Damit haben die Turiner ligaweit die meisten Heim-Remis und sind mit insgesamt 13 Punkteteilungen auch überhaupt die Remis-Könige.

Ihre letzten beiden Heim-Begegnungen konnten sie allerdings für sich entscheiden und dabei AC Milan (2:0) und Empoli (4:1) schlagen. Die letzte Heimniederlage in einem Serie-A-Match datiert vom 12. Februar 2024 und liegt fast ein Jahr zurück. Unter der Woche kam ein weiterer Heimsieg hinzu, im Champions-League-Playoff wurde ein 2:1 gegen PSV Eindhoven erzielt. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserem Juventus Inter Mailand Tipp von mindestens einem Punkt für die Alte Dame aus.

Juventus - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 PSV Eindhoven (H), 2:1 Como Calcio (A), 4:1 Empoli (H), 0:2 Benfica Lissabon (H), 1:2 Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Fiorentina (H), 0:3 Florenz (A), 1:1 AC Milan (A), 3:0 Monaco (H), 4:0 Lecce (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Inter Mailand: 4:4 (A), 0:1 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H)

Hinzu kommt, dass die Nerazzurri ihr letztes Liga-Auswärtsspiel in Florenz klar mit 0:3 verloren haben. Es war die erste Auswärtspleite in dieser Saison, nachdem die Mailänder zuvor in saisonübergreifend 13 Serie-A-Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen geblieben waren (9S, 4U).

Mit einer 8-3-1-Bilanz bei 30:9 Toren ist Inter aber nach wie vor die beste Auswärtsmannschaft der Serie A. Die Pleite in Neapel war die überhaupt einzige in den letzten neun Pflichtspielen (6S, 2U). Nicht nur auswärts, sondern auch überhaupt stellen die Mailänder mit insgesamt 58 Toren die beste Offensive Italiens.

Bei der Partie in Florenz handelte es sich um ein Nachholspiel vom 14. Spieltag. Vier Tage später, am vergangenen Montag, revanchierte sich der amtierende Meister mit einem 2:1-Heimsieg im Rückspiel und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Neapel auf nur noch einen Punkt.

In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage der Serie A stehen die Turiner auf Platz vier mit einer 3-1-1-Bilanz und 10:5 Toren und die Nerazzurri direkt dahinter mit ebenfalls einer 3-1-1-Bilanz und 10:6 Toren. Auch an der aktuellen Form wird klar, dass die Juventus Inter Mailand Prognose keinesfalls einfach ist.

So seht ihr Juventus - Inter Mailand im TV oder Stream:

16. Februar 2025, 20:45 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung Stream: DAZN

Wer das insgesamt 253. Derby d’Italia live und in Farbe verfolgen möchte, der kommt an einem Abo bei DAZN nicht vorbei. Nur bei diesem Anbieter bekommt ihr das Top-Spiel zwischen zwei der erfolgreichsten italienischen Klubs zu sehen.

Die Alte Dame führt den direkten Vergleich aus allen bisherigen 252 Aufeinandertreffen mit 112 Siegen zu 77 Niederlagen (63U) an. Auch das Torverhältnis von 357:312 spricht für die Turiner. Der Juventus Inter Mailand Tipp „Beide Teams treffen“ bietet sich bei Quoten bis 1,80 an, besonders, wenn ihr ihn bei einem der Wettanbieter ohne Steuer platziert.

Juventus vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Weah, Gatti, Veiga, Savona; Gonzalez, Locatelli, Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Adzic, Costa, Kelly, Mbangula, Douglas Luiz, Conceicao, Rouh, Thuram, Vlahovic

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, L. Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J. Martinez, Calligaris, Asllani, Bisseck, de Vrij, Correa, Frattesi, Taremi, Zalewski, Zielinski

Im Hinspiel gab es ein spektakuläres 4:4, bei dem die Nerazzurri erst 1:0 führten, dann einem 1:2-Rückstand hinterherlaufen mussten, nur um dann bei eigener 4:2-Führung doch noch zwei Punkte aus der Hand zu geben. In unserer Juventus Inter Mailand Prognose würden wir ein ähnliches Spektakel am Samstag aber ausschließen.

In keinem der sechs Duelle davor hatte es drei oder mehr Tore gegeben. Das war sogar überhaupt nur einmal in den letzten zehn Aufeinandertreffen vor dem besagten 4:4 der Fall. Zu Hause haben die Turiner nur eine der letzten 14 Begegnungen gegen die Mailänder in allen Wettbewerben verloren (8S, 5U).

Unser Juventus - Inter Mailand Tipp: „Doppelte Chance 1X“

Es gibt durchaus auch Argumente, die für Inter sprechen. Value liegt für uns aber klar in Wetten in Richtung der Gastgeber, die zuletzt vor knapp einem Jahr ein Heimspiel in der Serie A verloren haben. Seitdem sind sie in 19 aufeinanderfolgenden Liga-Heimpartien ungeschlagen geblieben. Auch wenn Juve keines der letzten fünf direkten Duelle mit den Nerazzurri gewonnen hat, so endeten mit drei die meisten dieser letzten fünf Begegnungen mit einem Remis. Zudem haben sie in den letzten über zwölf Jahren nur ein Heim-Duell mit den Mailändern verloren.