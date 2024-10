Juventus - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 11:00 Uhr Juventus - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleibt Juve weiter ohne Niederlage?

Unser Juventus - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 19.10.2024 lautet: Die „Alte Dame“ muss im Heimspiel gegen die Römer auf einige Verletzte verzichten. Trotzdem müsste im Wett Tipp heute mindestens ein Zähler drin sein.

In der Serie-A-Saison 2024/25 ist nach sieben Spieltagen nur noch eine einzige Mannschaft ohne Niederlage. Juventus war bis zum vergangenen Spieltag sogar noch ohne Gegentor. Doch diese Serie ging beim 1:1 gegen Cagliari zu Ende. Setzt es am Samstag im Heimspiel gegen Lazio Rom nun auch die erste Pleite? Die Quoten der Juventus Lazio Rom Prognose rechnen mit einem ausgeglichenen Spiel, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Betano für den Juventus Lazio Rom Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Juventus vs Lazio Rom auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Juve ist seit 15 Liga-Spieltagen ungeschlagen

Lazio hat gerade mal 1 der jüngsten 5 Serie-A-Gastspiele gewonnen

Die letzten 7 Duelle zwischen beiden Teams endeten alle mit einem Heimsieg

Juventus vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Nach sieben Spieltagen der Saison 2024/25 liegen die beiden Kontrahenten mit 13 Punkten auf den Plätzen 3 und 4. Nur Neapel (16) und Inter Mailand (14) stehen aktuell noch besser da. So rechnen die Juventus vs Lazio Rom Quoten eher mit einem engen Spiel.

Für einen Heimsieg pendeln sich die Quoten zwischen den Werten von 1,98 bis 2,10 ein. Auf der Gegenseite klettern die Juventus gegen Lazio Rom Wettquoten bei den Wettanbietern ohne Steuer für einen Erfolg der Gäste auch nur auf einen Schnitt von 3,85.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Lazio Rom Prognose: Macht der Heimvorteil wieder den Unterschied?

Thiago Motta, der in der Vorsaison Bologna in die Champions League geführt hatte, wurde bei Juventus im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren empfangen. Der Trainer hat bei der „Alten Dame“ auch schon einiges bewirkt. Die Mannschaft ist nicht nur nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen, sondern stellte mit 627 Minuten ohne Gegentor auch einen neuen Startrekord seit Einführung der Drei-Punkte-Regel auf und wollen diesen im Juventus Lazio Rom Tipp ausbauen. Allerdings teilten die Turiner auch schon viermal die Punkte und blieben dabei dreimal ohne eigenes Tor. In der Königsklasse zeigte sich Juve mit einem 3:1 daheim gegen Eindhoven und einem 3:2 in Leipzig treffsicher.

Vor allem der Erfolg bei den Mannen von Coach Marco Rose war beeindruckend. Dabei mussten die Gäste die letzte halbe Stunde in Unterzahl agieren. Trotzdem ließ Motta seine Mannschaft mit viel Mut, Herzblut und Mentalität auf Sieg spielen. Dabei standen ab der zwölften Minute sieben Feldspieler im Alter von 24 Jahren oder jünger auf dem Platz. Am Ende gab es den ersten Auswärtserfolg in der Königsklasse seit Oktober 2021. Zudem siegte Juventus erstmals in der Champions League nach einem zweimaligen Rückstand.

In der vergangenen Saison verbrauchte Lazio gleich zwei Trainer, schaffte es am Ende aber nur auf einen enttäuschenden 7. Platz. So wurde im Sommer Coach Marco Baroni, der zuletzt mit Hellas Verona Erfolge gefeiert hatte, verpflichtet. Die Biancocelesti legten unter dem neuen Trainer gut los. Vor allem daheim waren die Adler mit drei Siegen und einem Remis aus den ersten vier Liga-Spielen gut in Form. So ist man in Rom saisonübergreifend seit neun Serie-A-Heimspielen ungeschlagen (7S, 2U).

Das 3:2 beim FC Torino Ende September war dagegen der erste Dreier auf des Gegners Platz nach vier Partien ohne Sieg (2U, 2N). Baroni hat der Mannschaft schon eine neue Moral verpasst. Die „Aquile“ holten in dieser Saison schon sieben Punkte nach Rückstand. Für die Zuschauer gibt es auch etwas zu sehen: In den letzten neun Partien von Lazio fielen immer mindestens drei Tore. Auch in der Europa League überzeugten die Römer mit zwei Siegen zum Auftakt gegen Dynamo Kiew (3:0) und OGC Nizza (4:1).

Juventus - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 Cagliari Calcio (H), 3:2 RB Leipzig (A), 3:0 FC Genua (A), 0:0 SSC Neapel (H), 3:1 PSV Eindhoven (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 2:1 Empoli (H), 4:1 OGC Nizza (H), 3:2 FC Turin (A), 3:0 Dynamo Kiew (A), 1:2 AC Florenz (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs Lazio Rom: 1:2 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 3:1 (H), 1:2 (A)

In den Fußball-Datenbanken finden sich schon 186 Duelle zwischen den beiden italienischen Traditionsvereinen. Juventus hat mit 97 Siegen zu 46 Niederlagen klar die Nase vorne (42U).

In Turin ist der Unterschied noch deutlicher. Hier gab es 56 Erfolge für die Hausherren, bei lediglich zwölf Pleiten (22U). Die letzten sieben Duelle endeten alle mit einem Heimsieg. Es gab sogar lediglich einen Auswärtssieg in den vergangenen zwölf Aufeinandertreffen.

In neun Pflichtspielen dieser Saison kommt Juve-Stürmer Dusan Vlahovic schon auf sieben Treffer. Trifft der Serbe auch am Samstag? Dann bekommt ihr für diesen Juventus Lazio Rom Tipp bei Bet365 eine Quote von 2,40.

Habt ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann dürft ihr euch selbstverständlich den aktuellen Bet365 Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Juventus - Lazio Rom im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung Stream: DAZN

Nur auf DAZN können die Fußballfans möglichst viele Spiele aus den besten europäischen Ligen verfolgen. Dazu gehören auch die Partien der Serie A.

So braucht man für das Duell zwischen Juventus und Lazio ein Abo bei diesem Streaminganbieter. Anpfiff im Allianz Stadion von Turin ist am Samstagabend um 20:45 Uhr.

Juventus vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Kalulu, Gatti, Rouhi - Locatelli, Thuram - Cambiaso, Yildiz, Mbangula - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio - Cabal, Fagioli, Douglas Luiz, Danilo, Weah

Startelf Lazio Rom: Provedel - Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares - Marusic, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Furlanetto, Mandas (Tor) - Gigot, Patric, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Castrovilli, Pellegrini, Noslin

Die Personaldecke bei den Hausherren wird langsam eng. Aktuell sind bei Juve Profis wie Bremer, Gonzalez, Koopmeiners, Milik und McKennie verletzt. Zudem ist Conceicao gesperrt. Immerhin kehrt Weah in den Kader zurück.

Die Gäste müssen in der Juventus Lazio Rom Prognose ohne Guendouzi und Lazzari auskommen.

Unser Juventus - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Hausherren dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Denn Lazio ist auch gut in die neue Saison gestartet. Doch in der Fremde tun sich die Biancocelesti noch etwas schwer. Zudem gab es bei dieser Paarung für das Auswärtsteam zuletzt nicht viel zu holen.

Juventus überzeugt mit einer tollen Defensive und ist in der Liga seit Ende März ohne Niederlage. Da die „Alte Dame“ in dieser Saison aber auch gerne mal die Punkte teilt, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.