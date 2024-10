Juventus - Parma Serie A Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 12:00 Uhr Juventus - Parma Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Holt der Rekordmeister drei Punkte?

Unser Juventus - Parma Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.10.2024 lautet: Die Recken aus Turin sind im italienischen Oberhaus zwar nach wie vor ungeschlagen, fuhren aber auch nur vier Siege in neun Spielen ein. In unserem Wett Tipp heute dürfte gegen Parma jedoch mit einem weiteren Triumph zu rechnen sein.

Die „Alte Dame“ aus Turin gastierte zuletzt beim amtierenden Meister Inter Mailand. Beide Konkurrenten boten ein Spitzenduell und trennten sich nach einem Torfestival mit einem 4:4. Dabei zeigten vor allem Juve Moral und egalisierte sogar einen Zwei-Tore-Rückstand.

Parma wartet in der Serie A seit nunmehr sieben Spielen auf einen Dreier. Zuletzt wurden mit dem FC Empoli nach einem 1:1 die Punkte geteilt.

Spielerisch ist der italienische Rekordmeister in unserer Juventus Parma Prognose den Gästen deutlich überlegen und agiert zudem auf heimischem Boden. Unser Juventus Parma Wett Tipp heute zielt auf „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home ab.

Darum tippen wir bei Juventus vs Parma auf „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“:

Juventus ist in der Serie A zu Hause ungeschlagen (2S, 3U) und absolvierte alle 5 Heimspiele mit weniger als 3,5 Toren.

Parma wartet weiterhin auf den ersten Serie-A-Auswärtssieg (3U, 1N).

Seit Januar 2011 haben die Recken aus dem Norden Italiens nicht mehr im Juventus Stadium gewonnen (1U, 6N).

Juventus vs Parma Quoten Analyse:

Die Buchmacher fahren am klassischen Drei-Wege-Markt eine sehr klare Linie und ernennen die Hausherren aus Turin zum Favoriten. Für den Heimsieg servieren die Bookies durchschnittliche Juventus Parma Wettquoten um 1,40. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren sechs der letzten sieben Paarungen gegen Parma vor heimischer Kulisse siegreich gestalteten.

Wenngleich der italienische Rekordmeister zu Hause eine defensive Spielweise an den Tag legt und in der Serie A nur ein Gegentor in fünf Heimspielen zugelassen hat, tendieren unsere Wettanbieter zu drei oder mehr Toren und bewerten diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Juventus Parma Quoten um 1,72. Wer beim Buchmacher schnell einzahlen möchte, nutzt Wetten mit PayPal.

Juventus vs Parma Prognose: Überrascht der Aufsteiger mit dem ersten Auswärtssieg?

Zuletzt gewannen die Schwarz-Weißen aus Turin im Jahr 2020 die nationale Meisterschaft und gingen somit viermal am Stück leer aus - ein Umstand, der sich in dieser Saison ändern sollte. Nach neun Spieltagen macht sich jedoch Ernüchterung breit. Nur zwei der letzten sechs Liga-Duelle wurden siegreich gestaltet. Den beiden Erfolgen gegen Lazio Rom (1:0) und Genua (3:0) stehen auf der anderen Seite vier Remis gegenüber.

Das Team von Trainer Thiago Motta ist als einziger Serie-A-Klub nach wie vor ungeschlagen und blickt insgesamt auf vier Siege und fünf Remis. Auf heimischem Boden ist jedoch noch Luft nach oben. Nur zwei der fünf Ansetzungen im eigenen Stadion brachten einen Sieg zum Vorschein (3U). Defensiv wirkte der italienische Rekordmeister zu Hause sehr gefestigt und ließ in fünf Spielen nur ein Gegentor zu. Alle fünf Heimansetzungen brachten weniger als 3,5 Tore mit sich. Viermal konnte in der Serie A zu Hause die Null gehalten werden.

Juventus - Parma Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 4:4 Inter Mailand (A), 0:1 VfB Stuttgart (H), 1:0 Lazio Rom (H), 1:1 Cagliari Calcio (H), 3:2 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Parma: 1:1 FC Empoli (H), 1:1 Calcio Como (A), 0:0 FC Bologna (A), 2:3 Cagliari Calcio (H), 2:2 US Lecce (A)

Letzte Spiele Juventus vs. Parma: 3:1 (H), 4:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 3:3 (H)

Erst in der vergangenen Spielzeit stellte Parma Calcio die Meisterschaft in der Serie B sicher und kehrte somit nach drei Jahren Absenz zurück ins italienische Oberhaus. Dort sind die Leistungen nach neun Spieltagen jedoch auf überschaubarem Niveau. Nur eines der bisherigen neun Duelle wurde gewonnen. Dem überraschenden 2:1 gegen den AC Mailand stehen auf der anderen Seite fünf Remis und drei Niederlagen gegenüber. In unserer Juventus Parma Prognose lässt sich nicht auf ein weiteres Erfolgserlebnis schließen.

Derzeit ist die Elf von Trainer Fabio Pecchia auf dem 17. Platz angesiedelt und zeigt zwei Punkte Vorsprung zur Abstiegszone auf. Nur drei der acht erbeuteten Zähler konnten auf gegnerischem Boden errungen werden. Mit einer Bilanz von drei Unentschieden und einer Niederlage wartet der Aufsteiger weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in der Serie A. Alle vier Begegnungen brachten in der Fremde weniger als 4,5 Tore zum Vorschein. Lediglich beim torlosen Remis gegen Bologna verpassten „die Kreuzritter“, wie die Spieler von Parma aufgrund des Wappens auch bezeichnet werden, einen eigenen Treffer.

So seht ihr Juventus - Parma im TV oder Stream:

30. Oktober 2024, 20:45 Uhr, Juventus Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Tippfreunde aus Deutschland, die das Match im Free-TV verfolgen möchten, sitzen auf dem Trockenen. Die Übertragungsrechte liegen nämlich bei DAZN. Aus diesem Grund ist ein Abo erforderlich, um die Begegnung via Live-Stream oder am TV zu schauen.

Juventus vs Parma: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Cambiaso, Kalulu, Danilo, Cabal - McKennie, Locatelli, Francisco Conceicao, Fagioli, Weah - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Savona, Thuram, Adzic, Mbangula, Yildiz

Startelf Parma: Z. Suzuki - Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri - Bernabé, Man, Sohm, Hernani, Cancellieri - Bonny

Ersatzbank Parma: Chichizola, Corvi, di Chiara, Leoni, Valenti, Estevez, Keita, Camara, Hainaut, Mohamed, Benedyczak, Mihaila, Almqvist, Charpentier

Bei Juventus Turin fällt der langzeitverletzte Bremer in der Innenverteidigung aus. Darüber hinaus klagt Douglas Luiz über eine Muskelermüdung und droht ebenfalls nicht fit zu werden. Gleiches gilt für Rechtsaußen Nico González. Zudem fehlt dem italienischen Rekordmeister weiterhin Teun Koopmeiners im offensiven Mittelfeld. Trotz der zahlreichen Ausfälle verfügt die „Alte Dame“ über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen und ist in unserem Juventus Parma Tipp zu favorisieren.

Der Aufsteiger muss in der Innenverteidigung weiterhin auf Alessandro Circati verzichten. Ansonsten haben die Gäste keine weiteren Ausfälle von Stammspielern zu beklagen und dürften gegen Juve im 4-2-3-1 auflaufen, um vor allem für defensive Stabilität zu sorgen.

Unser Juventus - Parma Tipp: „Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore“

Mit 594,20 Millionen Euro zeichnet sich Juventus Turin durch den mehr als 4,5-fachen Kader-Marktwert der Gäste (125,1 Millionen Euro) aus. Darüber hinaus agiert der Rekordmeister auf heimischem Boden. Zudem hat der Aufsteiger seit Januar 2011 nicht mehr im Juventus Stadium gewonnen und wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Auswärtssieg. In unserer Juventus Parma Prognose wird es diesen voraussichtlich nicht geben.

Da Juve in der Serie A nur ein Gegentor auf heimischem Boden zugelassen hat, ist weiterhin mit einem defensiv geführten Kräftemessen zu rechnen.