Juventus - PSV Eindhoven Tipp, Prognose & Quoten 11.02.25

Unser Juventus - PSV Eindhoven Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.02.2025 lautet: Thiago Motta kann im Wett Tipp heute auf seinen neuen Top-Angreifer Kolo Muani vertrauen.

Der neue Champions-League-Modus macht diese Begegnung möglich. Am ersten Spieltag der Liga-Phase standen sich diese beiden Mannschaften erstmals in der Königsklasse gegenüber. In den Playoffs für die K.o.-Phase dürfen wir dennoch bereits die zweite Juventus PSV Eindhoven Prognose der Saison abgeben.

Die Alte Dame hatte in den bisherigen Champions-League-Begegnungen nur wenig Erfolg vor dem gegnerischen Gehäuse, konnte bis jetzt aber auch noch nicht auf die Fähigkeiten von Kolo Muani zurückgreifen. Der Winterneuzugang ist in Top-Form und gestaltet den Juventus PSV Eindhoven Wett Tipp heute aktiv mit. Für eine Quote von 1,87 spielen wir bei Bet365 “Juventus Über 1,5 Tore” .

Darum tippen wir bei Juventus vs PSV Eindhoven auf “Juventus Über 1,5 Tore”:

Kolo Muani hat in seinen ersten 3 Pflichtspielen für die Alte Dame 5 Treffer erzielt und in jeder Paarung getroffen.

PSV hat in 8 Champions-League-Partien 14,5 erwartbare Gegentore zugelassen (28.).

Juve erzielte in den letzten beiden Pflichtspielen insgesamt 6 Tore.

Juventus vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Stellvertretend für den Gesamteindruck der Wettanbieter greifen wir die Juventus PSV Eindhoven Quoten aus dem Regal von Merkur Bets . Die Alte Dame erhält dort die höheren Siegchancen und bleibt knapp unter der Marke von 2,00.

Fast den vierfachen Gewinn findet ihr in den Juventus PSV Eindhoven Wettquoten für einen erfolgreichen Gastauftritt des niederländischen Tabellenführers, der zuletzt vier von fünf CL-Partien für sich entschieden hat.

Juventus vs PSV Eindhoven Prognose: Voller Tatendrang

Wenige Winter-Verpflichtungen haben einem Spieler und seiner neuen Mannschaft mehr Rückenwind gegeben als die Leihe von Randal Kolo Muani zu Juventus Turin. Der Alten Dame fehlte es während der Champions-League-Ligaphase an potenten Torjägern und einem echten Unterschiedspieler im Angriff.

Nur neun Treffer aus acht Partien waren der zweitschwächste Wert unter den Top 24 der Königsklasse. Thiago Motta benötigte dringend einen echten Knipser, den er in Kolo Muani offensichtlich gefunden hat.

Bei PSG versauerte der Franzose oft auf der Bank. In vier Champions-League-Einsätzen (keinem von Beginn an) blieb er torlos und in der Ligue 1 konnte er nur zwei Torjubel in zehn Auftritten zeigen.

Seine Ankunft in Turin hat den Bianconeri und auch ihm selbst nur Vorteile eingebracht. Kolo Muani erzielte in seinen ersten drei Auftritten insgesamt fünf Tore. Er traf in jeder Partie und erzielte zuletzt gegen Empoli (4:1) sowie Como (2:1) jeweils einen Doppelpack. Diesen erhoffen wir uns im Juventus vs. PSV Eindhoven Tipp erneut.

Juventus - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:1 Como (A), 4:1 Empoli (H), 0:2 Benfica Lissabon (H), 1:2 Neapel (A), 0:0 Brügge (A).

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 1:1 Willem II (H), 2:0 Feyenoord (H), 3:3 Nijmegen (A), 3:2 Liverpool (H), 3:2 Breda (H).

Letzte Spiele Juventus vs. PSV Eindhoven: 3:1 (H).

Der größte Verlierer dieser Leihe ist Dusan Vlahovic. Seinen Startplatz hat der Serbe an den Neuankömmling verloren. Als Einwechselspieler könnte Vlahovic jedoch enorm wichtig werden, hat er in der Königsklasse bisher doch bereits vier Tore in sieben Spielen erzielt.

Im besten Fall lässt sich Vlahovic vom erhöhten Konkurrenzkampf anstacheln und schraubt seine Torquote in die Höhe. So oder so kam die Offensive der Bianconeri zuletzt frischer daher und erzielte sechs Tore in den beiden vorangegangenen Pflichtspielen, was unsere Juventus vs PSV Eindhoven Prognose natürlich beeinflusst.

Das letzte und bisher einzige europäische Aufeinandertreffen zwischen Juve und PSV fand am ersten Spieltag dieser Liga-Phase stand. Im Allianz Stadium hatte die Alte Dame überhaupt keine Probleme damit, das Team aus Eindhoven mit 3:1 vom Platz zu schicken.

Mindestens zwei Tore erwarten wir im Juventus vs. PSV Eindhoven Tipp erneut von den Gastgebern. Diese liegen gegen eine durchaus anfällige PSV-Hintermannschaft im Bereich des Möglichen.

Peter Bosz lässt seine Auswahl gerne extrem hoch anlaufen (unter 10 Pässe pro Defensivaktion). Daraus resultierten schon mehrfach große Räume für die gegnerischen Teams, die in der Königsklasse bereits zu 14,5 erwartbaren Gegentoren geführt haben (28.).

Die aktive Verteidigung in der gegnerischen Hälfte hatte für Eindhoven allerdings nicht nur Nachteile. Bis auf Bayern (8,0) eroberte kein anderes CL-Team das Leder öfter pro Spiel im Angriffsdrittel als PSV (7,1).

Diese hohen Ballgeroberungen halfen der Bosz-Elf dabei, die Anzahl der erwartbaren Tore durch kurze Wege zum gegnerischen Tor bis auf 12,4 xG ansteigen zu lassen (15.).

Juventus vs PSV Eindhoven: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Weah, Gatti, Veiga, Savona, Koopmeiners, Locatelli, Gonzales, McKennie, Yildiz, Kolo Muani

Ersatzbank Juventus: Pinsoglio, Perin, Kelly Rouhi, Alberto Costa, Thuram, Douglas Luiz, Adzic, Mbangula, Conceicao, Vlahovic

Startelf PSV Eindhoven: Benitez - Karsdorp, Nagalo, Obispo, Malacio, Veerman, Schouten, Til, Bakayako, Lang, de Jong

Ersatzbank PSV Eindhoven: Drommel, Schicks, Flamingo, Kuhn, Mauro Junior, Land, Saibari, Babadi, Perisic, Driouech, Bajraktarevic, Uneken

Ebenso wie am ersten Spieltag der Liga-Phase tendieren wir zu einer Begegnung, in der “Über 2,5 Tore” fallen. Eure Augen sollten beim Öffnen der Sportwetten Apps deshalb schnell auf diese Wett-Variante gerichtet sein. Aktuell gibt es einen 1,96-fachen Gewinn.

Im Laufe der acht absolvierten Spieltage nahmen beide Teams jeweils 110 gegnerische Schüsse auf - Platz 21 im Ligavergleich und ein Wert, der für mehrere Treffer in dieser Juventus gegen PSV Eindhoven Prognose spricht.

Unser Juventus - PSV Eindhoven Tipp: Juventus Über 1,5 Tore

Beim letzten Aufeinandertreffen sahen die Zuschauer im Allianz Stadium Torchancen im Gesamtwert von knapp vier erwartbaren Treffern. Bereits ohne Randal Kolo Muani brachte es die Alte Dame gegen PSV auf knapp drei erwartbare Treffer. Wir sind deshalb guter Dinge, mit einer Wette auf “Juventus Über 1,5 Tore” einen guten Fang zu machen.