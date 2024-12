Juventus - Venezia Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2024

SPORT1 Betting 13.12.2024 • 11:00 Uhr Juventus - Venezia Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wann holt Juve den nächsten Sieg in der Serie A?

Unser Juventus - Venezia Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.12.2024 lautet: Der 2:0-Erfolg gegen Manchester City hat den Anhängern der Alten Dame wieder etwas Zuversicht verliehen. Im Wett Tipp heute konzentrieren wir uns vorrangig auf die Stärken der Bianconeri.

Zweifelsohne befindet sich Juventus Turin im ersten Jahr unter dem neuen Trainer Thiago Motta noch in der Entwicklungsphase. Die Juventus Venezia Prognose bauen wir nicht auf einen Sieg der favorisierten Gastgeber auf, sondern auf ihre einzige echte Stärke - die Verteidigung.

Vor dem Duell mit dem Tabellenschlusslicht teilten sich die Gastgeber in drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen die Punkte. Deswegen gehen wir den Juventus Venezia Wett Tipp heute etwas vorsichtiger an und spielen eine Quote von 1,78 bei NEO.bet auf “Venezia Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Juventus vs Venezia auf “Venezia Unter 0,5 Tore”:

Juve beendete 10 von 15 Liga-Spielen ohne Gegentreffer (1.).

Venezia schoss in 50 Prozent der Liga-Auswärtsspiele kein Tor.

Juve stellt die beste erwartbare Verteidigung der Serie A (11,4 xGA).

Juventus vs Venezia Quoten Analyse:

Eine klassische Drei-Weg-Wette bietet keine verlockenden Juventus Venezia Quoten, vor allem bei Berücksichtigung der letzten Ergebnisse. Die Alte Dame ist in der Liga zwar noch ungeschlagen, sollte nach drei Remis in Folge jedoch nicht für Siegquoten von circa 1,32 in Frage kommen.

Ebenso wenig reizen uns die Juventus Venezia Wettquoten für einen Erfolg der Gegenseite. Die Gäste haben in 15 Liga-Spielen nur neun Zähler gesammelt und erreichen daher völlig zurecht Siegquoten nahe dem zweistelligen Bereich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Venezia Prognose: Rückenwind aus der Königsklasse

Von den letzten neun Liga-Spielen konnte Juventus Turin nur drei Begegnungen gewinnen. Die sechs übrigen Auftritte im nationalen Liga-Wettbewerb endeten für die Alte Dame jeweils mit einer Punkteteilung.

Obwohl die Bianconeri in dieser Saison noch kein Liga-Spiel verloren haben, stehen nach 15 Spielen gleichzeitig nur sechs Siege auf der Haben-Seite. Zuletzt teilte sich die Mannschaft von Thiago Motta in drei aufeinanderfolgenden Liga-Duellen die Punkte.

Langsam wurden die Gemüter auf den Rängen ob der fehlenden Siege unruhig. Der jüngste 2:0-Erfolg in der Königsklasse gegen niemand geringeren als Manchester City konnte das anspruchsvolle Publikum etwas besänftigen. Das kann allerdings nur anhalten, wenn die Gastgeber in der Serie A einen Sieg im Juventus Venezia Tipp nachlegen.

Dieser sollte gegen das Tabellenschlusslicht aus Venezia möglich sein. Der Aufsteiger wird von Eusebio Di Francesco trainiert, der erst im vergangenen Jahr den Abstieg mit Frosinone in Kauf nehmen musste.

Juventus - Venezia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:0 Manchester City (H), 2:2 Bologna (H), 1:1 Lecce (A), 0:0 Aston Villa (A), 0:0 AC Milan (A).

Letzte 5 Spiele Venezia: 2:2 Como (H), 0:3 Bologna (A), 0:1 Lecce (H), 1:2 Parma (H), 0:1 Inter Mailand (A).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Venezia: 2:1 (H), 1:1 (A), 2:1 (A), 4:0 (H), 4:0 (A).

Dem Aufsteiger fällt es bislang noch schwer, sich an das hohe Niveau in der ersten italienischen Spielklasse anzupassen. Vor allem im Angriff sind die geflügelten Löwen zu selten konkurrenzfähig.

Venezia trat den Heimweg nach 50 Prozent der bisherigen Liga-Auswärtsspiele ohne vorherigen Torerfolg an. Inklusive der ausgetragenen Heimspiele blieb das Team von Di Francesco in 47 Prozent der Serie-A-Spiele torlos, dieses Schicksal könnte auch in der Juventus vs. Venezia Prognose blühen.

Am wahrscheinlichsten ist daher noch ein Sieg der Gastgeber, ohne Treffer von Venezia. Juve beendete ligaweit die meisten Paarungen ohne Gegentreffer (10) und hat insgesamt erst zehn Gegentreffer zugelassen.

Der gut strukturierte Ballbesitz im Team von Thiago Motta ist stark darauf ausgerichtet, den gegnerischen Mannschaften so wenig Abschlüsse wie möglich zu gewähren, was in der Regel funktioniert.

Insgesamt erlaubte Juve erst 39 gegnerische Schüsse auf den eigenen Kasten (1.) und nur 11,4 erwartbare Gegentore (1.). Diese Werte können von keiner anderen Mannschaft auch nur annähernd unterboten werden.

So seht ihr Juventus - Venezia im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 20.45 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Mit dem Sieg aus der Champions League im Rücken, könnten wir einen Juventus Venezia Tipp auf “Juventus gewinnt ohne Gegentor” verstehen. In den Sportwetten Apps findet ihr dafür Quoten, die am zweifachen Gewinn kratzen.

Um mit dem Ball in den Strafraum der Gastgeber zu gelangen und dort einen Schuss abzugeben, braucht es immense Qualität. Die Bianconeri ließen nur 60 Prozent der gegnerischen Schüsse aus dem eigenen Sechzehner zu (3.).

Juventus vs Venezia: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, Danilo, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Pinsoglio, Perin, Rouhi, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Adzic, Mbangula, Weah

Startelf Venezia: Stankovic - Svoboda, Altare, Idzes, Candela, Doumbia, Nicolussi Cavig, Zampano, Oristanio, Busio, Pohjanpalo

Ersatzbank Venezia: Joronen, Grandi, Bertinato, Sverko, Schingtienne, Carboni, Kofod Andersen, Egill Ellertsson, Yeboah, El Jaddad, Bjarkason, Gytkjaer

Das Angriffsspiel der Alten Dame ist noch nicht zuverlässig und hinter Dusan Vlahovic fehlt die zweite brauchbare Option im Sturmzentrum. Sein Backup Arkadiusz Milik fehlt weiterhin verletzungsbedingt.

Ebenso fragwürdig ist der Fitnesszustand von Neuzugang Nico Gonzales, der mit wiederkehrenden muskulären Verletzungen schon mehrere Partien in dieser Saison verpasst hat.

Unser Juventus - Venezia Tipp: Venezia Unter 0,5 Tore

Die Gäste beendeten drei ihrer fünf vorangegangenen Liga-Spiele ohne eigenen Torerfolg und haben zu wenig gezeigt, um in der Juventus vs Venezia Prognose eine der besten Defensiven im italienischen Oberhaus realistisch gefährden zu können.