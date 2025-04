Kaiserslautern - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten 12.04.25

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 11:00 Uhr Kaiserslautern - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer darf weiter auf Rang 3 hoffen?

Unser Kaiserslautern - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Im Duell der beiden Traditionsvereine geht es vor allem auch um den Relegationsrang 3. Im Wett Tipp heute sehen wir dabei die heimstarken Pfälzer vorne.

In der Tabelle der 2. Bundesliga klafft zwischen den Top 2 und dem Rest schon eine kleine Lücke. Dahinter geht es im Kampf um den Relegationsplatz aber sehr eng zu. Zwischen Rang 3 und 9 liegen nur fünf Punkte. Auch der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg mischen in diesem Feld noch mit.

Am Samstag treffen die beiden Traditionsvereine auf dem Betzenberg direkt aufeinander. Vor allem für die Franken ist die Kaiserslautern Nürnberg Prognose die letzte Chance. Wir sehen aber die Hausherren vorne und spielen mit einer Quote von 1,61 bei ODDSET den Kaiserslautern Nürnberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kaiserslautern vs Nürnberg auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

In den letzten 12 BL2-Heimspielen kassierte Kaiserslautern nur eine Niederlage

Nürnberg steht in der Auswärtstabelle gerade mal auf Platz 12

Der Club wartet seit Mai 2017 auf einen Sieg gegen die Pfälzer

Kaiserslautern vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Kaiserslautern vs Nürnberg Quoten sehen die Gastgeber vorne. Das hat vor allem mit dem Heimvorteil und der besseren Platzierung der Pfälzer in der Tabelle zu tun. Für einen Heimsieg klettern die Quoten somit auf einen Höchstwert von 2,05.

Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Bookies, unter denen sich auch einige PayPal Wettanbieter befinden, für einen Dreier der Franken Kaiserslautern gegen Nürnberg Wettquoten um 3,25.

Kaiserslautern vs Nürnberg Prognose: Kann der FCK auch gegen Top-Teams bestehen?

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern träumen in dieser Saison von der Rückkehr in die Bundesliga. Trainer Markus Anfang stapelt aber bewusst tief, um die Mannschaft nicht unter Druck zu setzen. Am vergangenen Spieltag musste der FCK nach einer 0:2-Pleite in Magdeburg auch den dritten Platz an den Gegner abgeben. In dieser Partie ließen die Roten Teufel Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen vermissen. Trotzdem bleibt der Aufstieg in die Bundesliga noch immer zum Greifen nah, denn die Pfälzer verpassen Rang 3 aktuell nur aufgrund der um acht Treffer schlechteren Tordifferenz.

Vor allem daheim ist Kaiserslautern stark. In den letzten zwölf BL2-Heimspielen setzte es gerade mal eine Niederlage (7S, 4U). Lediglich der HSV und Hannover haben in dieser Saison mehr Heimpunkte gesammelt. Auswärts gingen die letzten drei Spiele verloren. Zudem tut sich die Mannschaft in Spielen gegen die Konkurrenz im Aufstiegsrennen schwer. In Duellen gegen die Teams, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte stehen, feierte der FCK in 14 Partien nur drei Siege. Zwei Spiele gegen Top-Teams stehen in dieser Saison noch aus (Nürnberg, Köln).

Am Wochenende empfingen die Nürnberger Tabellenführer HSV. In den ersten 15 Minuten mussten die Hausherren den Rückstand durch einen abgefälschten Schuss und eine Rote Karte hinnehmen. Auch in Unterzahl konnte der Club dem HSV aber Probleme bereiten und wäre fast zum Ausgleich gekommen. Dabei zeigte sich wieder einmal, dass Trainer Miroslav Klose die Mannschaft sowohl spielerisch als auch taktisch auf ein gewisses Niveau gehoben hat. Am Ende setzte sich die Qualität der Gäste aber durch und bescherte dem FCN mit einem 0:3 einen weiteren herben Rückschlag im Kampf um Platz 3.

Der Rückstand der Franken auf den Aufstiegs-Relegationsplatz beträgt sechs Spieltage vor Saisonende fünf Zähler. Gegen die Hamburger bekam die junge Mannschaft von Coach Klose auch ihre Grenzen aufgezeigt. Die zahlreichen Ausfälle konnten nicht kompensiert werden. Ohne Tzimas fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. Das Restprogramm der Nürnberger hat es in sich. Mit Ausnahme des 34. Spieltags geht es nur noch gegen Mannschaften, die in der Tabelle besser dastehen. Für unseren Kaiserslautern Nürnberg Tipp spricht auch noch die Tatsache, dass der Club nur vier von 14 Gastspielen in dieser Saison für sich entscheiden konnte (3U, 7N).

Kaiserslautern - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:2 Magdeburg (A), 3:1 Düsseldorf (H), 3:5 Paderborn (A), 1:1 Elversberg (H), 3:0 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:3 Hamburger SV (H), 1:2 Regensburg (A), 3:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Preußen Münster (A), 1:2 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern vs Nürnberg: 0:0 (A), 1:1 (A), 2:0 (H), 3:1 (H), 3:3 (A)

Die beiden Vereine standen sich schon 74 Mal auf dem Rasen gegenüber. 54 Duelle wurden im Oberhaus ausgetragen. Für die Kaiserslautern Nürnberg Prognose schauen wir aber vor allem auf die letzten Kräftemessen.

Seit Mai 2017 wartet Nürnberg auf einen Sieg gegen die Pfälzer. In den folgenden acht Duellen gegen den FCK kam der Club auf fünf Remis und drei Pleiten. Das Hinspiel in der laufenden Saison bei den Franken endete mit einem torlosen Remis.

In vier der vergangenen sieben Aufeinandertreffen ging es mit einem Unentschieden in die Pause. Auch am Samstag rechnen wir vor allem im ersten Durchgang mit einem engen Duell auf Augenhöhe.

Für den Kaiserslautern vs Nürnberg Tipp “Remis zur Halbzeit” bekommt ihr bei Merkur Bets eine Quote von 2,39. Ihr wollt auch ein Konto bei diesem Bookie eröffnen? In unserer Schritt für Schritt Anleitung findet ihr alle Infos zur Merkur Bets Verifizierung!

So seht ihr Kaiserslautern - Nürnberg im TV oder Stream:

12. April 2025, 20:30 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung TV: SPORT1, Sky

Übertragung Stream: SPORT1.de, Sky Go

Am Samstagabend haben Fans der 2. Bundesliga die Qual der Wahl. Einerseits wird das Duell zwischen FCK und FCN, wie alle Partien aus dem deutschen Unterhaus, bei Sky gezeigt. Andererseits wird das Top-Spiel parallel auch im Free-TV bei Sport 1 übertragen.

Der Anstoß im Fritz-Walter-Stadion von Kaiserslautern erfolgt um 20:30 Uhr.

Kaiserslautern vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kaiserslautern: Simoni - Elvedi, Sirch, M. Bauer - J. Zimmer, Breithaupt, Kleinhansl, Ritter - Yokota, Ache, Redondo

Ersatzbank Kaiserslautern: Spahic (Tor), Kaloc, Robinson, Opoku, Gyamerah, Wekesser, Heuer, Ranos, Alidou, Hanslik

Startelf Nürnberg: Reichert - Karafiat, Gruber, Seidel - Janisch, Jander, Yilmaz, Justvan, Lubach - Schleimer, Emreli

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Valentini, Joachims, Serra, Forkel, Danilo Soares, Flick, Viladsen, Castrop

Bei der Kaiserslautern gegen Nürnberg Prognose müssen wir die zahlreichen Ausfälle bei den Gästen berücksichtigen. So fehlen die gesperrten Antiste und Jander. Zudem fällt Kapitän Knoche weiterhin verletzt aus.

Ob Tzimas spielen kann, ist noch unklar. Immerhin kehrt Castrop nach seiner Gelbsperre wieder zurück. Bei den Hausherren hat Hanslik seine Sperre abgesessen. Es fehlen nur Krahl und Zuck.

Unser Kaiserslautern - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Uns geht es bei diesem Duell ähnlich wie den Buchmachern. Wir rechnen mit einem engen Spiel, sehen die Hausherren aber leicht vorne. Das hat vor allem mit der Heimstärke der Pfälzer und dem direkten Vergleich zu tun.

Zudem hat nur der HSV in der Rückrunde mehr Punkte gesammelt als der FCK. Auf der Gegenseite müssen die Gäste wieder einige wichtige Spieler ersetzen. Außerdem fühlt sich der Club in dieser Saison daheim deutlich wohler als in der Fremde. So ist für den ehemaligen Lauterer Miroslav Klose bei seiner Rückkehr auf den Betzenberg nicht mehr als ein Remis drin.