Kann PSG den Titel in der Champions League verteidigen? Favoriten und Außenseiter auf den Gewinn der Königsklasse! Tipp, Prognose & Quoten

Die UEFA Champions League 2025/26 verspricht mal wieder eine spannende Saison mit zahlreichen Top-Teams, stimmungsvollen Spielen, interessanten Entwicklungen und sicherlich einigen Überraschungen. Die gab es schon in den Playoffs, als sich mit Qairat Almaty aus Kasachstan und dem Pafos FC aus Zypern zwei Mannschaften zum ersten Mal für den wichtigsten Wettbewerb im Vereinsfußball qualifizieren und dabei Celtic Glasgow und Roter Stern Belgrad eliminieren konnten.

Der Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist natürlich auch mit dabei und steht vor der Herausforderung, den Erfolg aus der vergangenen Saison zu wiederholen, während andere europäische Spitzenklubs ihre Ambitionen auf den Titelgewinn unter Beweis stellen möchten.

In der vergangenen Saison erlebte PSG eine Achterbahnfahrt. Nach einer schwachen Liga-Phase, in der das Team nach dem drohenden Aus mit einem Sieg am letzten Spieltag schließlich doch noch, aber eben auch nur auf Platz 15 landete, musste es in die Playoffs. Dort setzten sich die Franzosen nach Hin- und Rückspiel eindrucksvoll mit 10:0 gegen Ligue 1-Konkurrent Stade Brest durch. Im Achtelfinale trafen sie auf den bis dato souveränen Premier League-Spitzenreiter und späteren Champion Liverpool. Nach der 0:1-Heimniederlage im Hinspiel sah es nach dem abermaligen Ausscheiden der Pariser aus.

In Anfield gewann das französische Starensemble allerdings nach 120 Minuten mit ebenfalls 1:0, sodass die Partie im anschließenden Elfmeterschießen entschieden werden musste. Dort avancierte Torhüter Gianluigi Donnarumma mit zwei Paraden zum Helden und sicherte seinem Klub den Einzug ins Viertelfinale. Donnarumma war überhaupt während des gesamten Turniers ein sicherer Rückhalt, steht jedoch seit wenigen Wochen nicht mehr im Kader, nachdem er im UEFA Super Cup nicht berücksichtigt wurde und daraufhin seinen Abschied bekannt gab.

Im Finale trafen die Pariser auf Inter Mailand und feierten mit einem 5:0 nicht nur den höchsten Sieg in einem Finale eines Europapokals, sondern auch den ersten Champions League-Titel der Vereinsgeschichte. Mit dem Gewinn der Ligue 1, der Coupe de France und der Königsklasse gelang PSG unter Trainer Luis Enrique das erste kontinentale Triple eines französischen Klubs seit Olympique Marseille 1993.

Auslosung brachte bereits Hammer-Duelle

Die Auslosung für die neue Saison am 28. August 2025 brachte für den Titelverteidiger eine anspruchsvolle Gruppe: Bayern, Barcelona, Atalanta Bergamo, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lissabon, Newcastle und Athletic Bilbao sind die Gegner in der Liga-Phase. Nichtsdestotrotz gelten die Franzosen beim Buchmacher Betano als Topfavorit auf den Gewinn der Champions League.

Die deutschen Vertreter Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen ebenfalls vor herausfordernden Aufgaben, wobei man aus deutscher Sicht nur die Münchner als potentiellen Kandidaten auf den Gewinn der Königsklasse nennen kann, was sich auch in den aktuellen Wettquoten widerspiegelt.

Team Quote PSG 6,00 Liverpool 7,00 FC Barcelona 8,00 Real Madrid 8,00 Arsenal 10,0 Bayern 10,0 Manchester City 10,0 Chelsea 12,0 Inter Mailand 25,0 Newcastle 25,0 Neapel 25,0 Atletico Madrid 30,0 Leverkusen 50,0 Dortmund 75,0 Frankfurt 150,0

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool als amtierender englischer Meister gilt hinter den Pariser als heißester Anwärter auf den Gewinn des Henkelpotts. Mit einem stabilen Kader, ergänzt um starke Neuzugänge wie Florian Wirtz oder Hugo Ekitike, greifen die Reds in dieser Saison wieder nach dem Titel. Das verhältnismäßig frühe Aus im Vorjahr gegen PSG, nachdem man die Liga-Phase souverän gewonnen hatte, dürfte zusätzlichen Ansporn bieten.

Der FC Barcelona hat trotz Gegnern wie PSG oder Chelsea eine vergleichsweise leichte Liga-Phase erwischt. Nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft und bei Spielern wie Lamine Yamal oder Raphinha im Kader muss man auch die Katalanen auf dem Zettel haben.

Real Madrid ist mit 15 Titeln Rekordsieger. Die Königlichen muss man in Sachen Königsklasse immer auf der Rechnung haben, auch wenn sie manchmal auf nationaler Ebene nicht ihr ganzes Potential abrufen. Mit dem neuen Trainer Xabi Alonso und Neuzugängen wie Trent Alexander-Arnold werden die Blancos auch dieses Mal wieder ein Wörtchen um den Titel mitreden. Die anspruchsvolle Gruppe mit unter anderem Manchester City, Juventus und Liverpool stellt jedoch bereits eine Herausforderung dar.

Arsenal gehört nach dem Halbfinaleinzug 2024/25 und einer starken Premier League-Saison unter Mikel Arteta auch dieses Mal wieder zu den ernstzunehmenden Titelkandidaten. In der noch jungen Saison präsentierten sich die Gunners auch bereits in Frühform und schlugen Manchester United auswärts mit 1:0 und Leeds United zu Hause mit 5:0.

Liga-Konkurrent Manchester City dagegen verlor jüngst am zweiten Spieltag der neuen Premier League-Saison mit 0:2 zu Hause gegen Tottenham. Aktuell sieht es danach aus, als könnten die Citizens dieselben Schwierigkeiten haben wie in der vergangenen Spielzeit. Nach der schwachen CL-Saison, als die Skyblues die Liga-Phase nur auf Platz 22 beendeten und dann in den Playoffs an Real Madrid scheiterten, wurde man auch in der heimischen Meisterschaft „nur“ Dritter mit 13 Punkten Rückstand auf Liverpool. Die Qualifikation für die Königsklasse stand dabei bis kurz vor dem Saisonende auf wackeligen Füßen.

Chelsea überraschte mit dem Gewinn der Klub-WM und dem klaren 3:0 im Finale gegen CL-Sieger PSG. Insofern gelten die Blues als heißer Außenseitertipp, zumal unter Trainer Enzo Maresca über die gesamte vergangene Saison hinweg eine deutliche Entwicklung gegenüber den Vorjahren zu erkennen war und auch die neue Spielzeit in der Premier League durchaus verheißungsvoll begann. in der Betano App gibt es für einen Tipp auf die Londoner als kommenden CL-Sieger eine Quote von 12,0.

Aus der Bundesliga mal wieder nur die Bayern ein Kandidat

Aus deutscher Sicht sind die Bayern wohl aktuell die einzigen, die ernsthaft um den Titel mitspielen können. Die Liga-Phase ist mit den Gegnern Chelsea (H), PSG (A), Club Brügge (H), Arsenal (A), Sporting Lissabon (H), PSV Eindhoven (A), Union Saint-Gilloise (H) und dem Pafos FC (A) auf jeden Fall machbar. Im Vorjahr scheiterte der FCB etwas überraschend am späteren Finalisten Inter Mailand, nachdem allen voran das Hinspiel zu Hause verloren wurde (1:2).

Die Aussichten von Leverkusen auf den Gewinn des Henkelpotts sind nach dem Verlust mehrerer Leistungsträger, wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong oder Granit Xhaka eher begrenzt, was auch der Bundesliga-Auftakt mit der 1:2-Heimpleite gegen Hoffenheim vermuten lässt.

Auch die Chancen von Borussia Dortmund sind in Bezug auf den Gewinn der Königsklasse als ziemlich gering einzustufen. Bei Gegnern wie Inter Mailand, Man City, Juventus oder Tottenham in der Liga-Phase wäre wohl bereits das Erreichen der KO-Runde als Erfolg zu werten. Eine Finalteilnahme wie im Jahr 2024 scheint aktuell eher ausgeschlossen, galt aber natürlich auch zum damaligen Zeitpunkt als nicht allzu wahrscheinlich.

Eintracht Frankfurt dagegen freut sich mit den Heimgegnern Liverpool, Atalanta Bergamo, Tottenham und Galatasaray in erster Linie auf mal wieder fantastische Stimmungen im heimischen Stadion. Mit den weiteren Gegnern Barcelona, Atletico Madrid, Neapel und Qarabag Agdam, bei denen man jeweils auswärts antreten muss, konnten die Hessen wohl kaum eine schwerere Liga-Phase erwischen.

Die üblichen Verdächtigen auch dieses Mal ganz vorne

Titelverteidiger PSG führt also die Liste der Favoriten an, dicht gefolgt von Liverpool, Barcelona und Real Madrid. Außenseiterchancen werden Teams wie Newcastle, Inter Mailand, Neapel und Atlético Madrid eingeräumt. Die deutschen Klubs Bayern, Dortmund, Leverkusen und Frankfurt stehen vor der Herausforderung, sich in einem starken Teilnehmerfeld zu behaupten. Insbesondere die Münchner haben ohne Frage das Potential, ernsthaft um den Henkelpott mitspielen zu können, während der BVB, Bayer und die Adler aus der Mainmetropole eher Außenseiterrollen einnehmen.

Die Champions League 2025/26 verspricht Spannung pur: Kann PSG den Titel verteidigen oder wird ein anderer Klub den Thron Europas erklimmen?