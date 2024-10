Karlsruhe - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten | 04.10.2024

Unser Karlsruhe - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.10.2024 lautet: Der KSC und die Lilien halten sich in völlig unterschiedlichen Regionen der Tabelle auf, weshalb uns der Wett Tipp heute nicht allzu schwer fällt.

Nach einem relativ kurzen Intermezzo bei KAS Eupen (31 Spiele) ist Florian Kohfeldt zurück im deutschen Profifußball. Die anfängliche Euphorie ist nach der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Magdeburg allerdings dahin. In unserer Karlsruhe Darmstadt Prognose erwarten wir einen weiteren Dämpfer für die Gäste.

Die Badener werden seit Februar 2020 von Christian Eichner trainiert und sind extrem gut eingespielt, weshalb ihnen trotz eines 0:3-Rückstands gegen Köln noch ein 4:4 gelingen konnte. Für den Karlsruhe Darmstadt Wett Tipp haben wir eine Match-Kombi herausgesucht: „Sieg Karlsruhe & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,86 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Darmstadt auf „Sieg Karlsruhe & Über 1,5 Tore“:

Karlsruhe vs Darmstadt Quoten Analyse:

Den großen Umschwung konnte Florian Kohfeldt bei den Lilien noch nicht einleiten, das zeigen auch die Karlsruhe Darmstadt Quoten in den verschiedenen Sportwetten Apps . Gewinnt D98, erhaltet ihr von den Buchmachern maximal das 4,60-Fache eures Einsatzes zurück.

Etwas länger dürften die Überlegungen sein, ob sich die Karlsruhe Darmstadt Wettquoten für eine Siegwette der Hausherren eignet. Mit einer Höchstquote von 1,68 ist der Value einer klassischen Drei-Weg-Wette verschwindend gering.

Karlsruhe vs Darmstadt Prognose: Ein kontinuierlicher Prozess

Die langjährige Zusammenarbeit mit Trainer Christian Eichner zahlt sich maßgeblich aus und zeigt noch keine Abnutzungserscheinungen im Team der Hausherren. Stattdessen steckt jede Menge Moral im Team, wie am letzten Spieltag gegen die Kölner (4:4) ersichtlich wurde und was auch in den Karlsruhe Darmstadt Tipp einfließt.