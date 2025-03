Karlsruhe - Ulm Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

Unser Karlsruhe - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.03.2025 lautet: Der KSC und der SSV kämpfen an unterschiedlichen Fronten. Karlsruhe will noch mal oben angreifen, Ulm kämpft um den Klassenerhalt. Im Wett Tipp heute wird es ein Kräftemessen mit mindestens drei Toren.