Kiel - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 06:00 Uhr Kiel - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann Kiel die Stürmer in Szene setzen?

Unser Kiel - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Die Störche bauen im Wett Tipp heute wieder auf ihre Offensive und halten das aufgebaute Momentum aufrecht.

In der Kiel Freiburg Prognose steht für beide Mannschaften jede Menge auf dem Spiel. Die Gäste aus dem Breisgau wollen unbedingt den vierten Tabellenplatz behaupten und sich den Traum von der Qualifikation für die Champions League erfüllen. Für die KSV müssen Punkte für ein Endspiel um den Klassenerhalt am letzten Spieltag her.

Die Störche haben sich in der Hinrunde nur knapp gegen den SCF geschlagen gegeben (2:3). Nach zuletzt drei ungeschlagenen Bundesliga-Spieltagen in Serie sind weitere Zähler im Heimspiel denkbar.

So spielen wir mit einer Quote von 2,18 bei Merkur Bets den Kiel Freiburg Wett Tipp heute “Kiel Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kiel vs Freiburg auf “Kiel Über 1,5 Tore”:

Kiel hat im Kalenderjahr 2025 bereits 29 Tore erzielt (5.).

Freiburg hat in 5 der 7 vorangegangenen Bundesliga-Paarungen “Über 1,5 Gegentore” kassiert.

Kiel erzielte 7 Tore in den letzten beiden Bundesliga-Begegnungen.

Kiel vs Freiburg Quoten Analyse:

Kiel vs Freiburg Prognose: Neues aus dem Norden

Für den Kiel vs. Freiburg Tipp sind mehrere Varianten in Frage gekommen. Zum Beispiel haben die Störche in ihren fünf vergangenen Begegnungen jeweils die 1:0-Führung erzielt. “Kiel erzielt das 1. Tor” erhaltet ihr für eine Quote von 2,26, die ihr bedenkenlos für eure Gratiswette aus dem Merkur Bets Bonus auswählen könnt.

Ein phänomenaler Trend, den die Hausherren ihren Stürmern zu verdanken haben. Alexander Bernhardsson erzielte fünf seiner sieben Saisontreffer an den letzten fünf Spieltagen und besorgte am 28. sowie am 29. Spieltag die 1:0-Führung. Der Schwede übertrumpfte am vergangenen Wochenende seine Mitspieler und war an allen drei Treffern (2 Tore, 1 Torvorlage) gegen Augsburg (3:1) direkt beteiligt.

Die Führung hat jedoch ein anderer erzielt - Shuto Machino. Der Japaner hat in den vergangenen drei Wochen die 1:0-Führung erzielt und seinen Marktwert mit elf Saisontoren massiv angehoben. Zwar musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden, doch die folgenden Untersuchungen haben Entwarnung gegeben. Der Top-Torjäger sollte für das kommende Wochenende spielbereit sein. Das sind gute Neuigkeiten für unseren Kiel Freiburg Tipp.

Es sind aber nicht nur die beiden Angreifer, denen der jüngste Aufschwung der Norddeutschen gutgeschrieben werden kann. Das Team von Marcel Rapp hat sich im Kollektiv entwickelt und findet kontinuierlich bessere Lösungen für das gegnerische Pressing im deutschen Oberhaus. Nur vier Mannschaften haben im Kalenderjahr 2025 mehr Tore als der Bundesliga-Neuling erzielt (29).

Kiel vs Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:1 Augsburg (A), 4:3 Gladbach (H), 1:1 RB Leipzig (A), 1:2 St. Pauli (H), 1:1 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:2 Leverkusen (H), 1:0 Wolfsburg (A), 3:2 Hoffenheim (H), 2:1 Gladbach (A), 1:4 Dortmund (H)

Letzte Spiele Kiel vs Freiburg: 2:3 (A), 2:1 (H).

Dank der Trendwende und zuletzt drei ungeschlagenen Bundesliga-Auftritten in Folge fehlt den Hausherren nur noch ein Zähler auf den Relegationsplatz. Alternativ zu unserer Kiel gegen Freiburg Prognose könnten wir uns ebenso die Kombi-Wette “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” vorstellen.

Julian Schuster überrascht in dieser Saison mit den Gästen aus dem Schwarzwald und ist auf Champions-League-Kurs. Zuletzt ist der SCF in der Defensive jedoch etwas unglücklich aufgetreten und hat in fünf von sieben Paarungen “Über 1,5 Gegentore” zugelassen.

Dafür verzeichneten die Breisgauer im Angriffsspiel aber eine spürbare Entwicklung und erzielten an drei der vier vorherigen Bundesliga-Spieltage mindestens zwei Treffer. Für euren Kiel vs. Freiburg Tipp könnt ihr durchaus mit “Über 3,5 Toren” im Spiel planen.

Sobald in diesem Vergleich die zweite Halbzeit angepfiffen wird, erhöht sich unsere Aufmerksamkeit. Beide Mannschaften haben im zweiten Spielabschnitt mindestens 30 Gegentore zugelassen.

Im Vergleich aller Bundesliga-Teams hat nur Frankfurt (65 Prozent) eine höhere Rate der Gegentore nach dem Pausentee hingenommen als der SC Freiburg (61 Prozent). Dementsprechend bieten sich für die Kiel gegen Freiburg Prognose ebenfalls Varianten für mehrere Treffer in der 2. Halbzeit an.

Aus den letzten sechs Spielrunden hat die KSV (8) nur etwas weniger Punkte als Freiburg (10) geholt. Das Torverhältnis der beiden Kontrahenten ist in diesem Zeitraum sogar identisch (10:11).

Unabhängig vom Spielverlauf muss die Truppe aus Kiel bis zum Abpfiff Ernst genommen werden. Das haben die Breisgauer bereits in der Hinrunde feststellen müssen.

Trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung musste die Schuster-Elf am Ende doch noch um den Sieg zittern und entschied den Vergleich nur äußerst knapp mit 3:2 für sich.

Kiel vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kiel: Dähne - Johansson, Zec, Becker - Rosenboom, Gigovic, Holtby, Tolkin - Skrzybski - Machino, Bernhardsson

Ersatzbank Kiel: Weiner, Geschwill, Javorcek, Schulz, Knudsen, Porath, Arp, Harres

Startelf Freiburg: Müller - Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo - Osterhage, Eggestein - Doan, Manzambi, Grifo - Adamu

Ersatzbank Freiburg: Atubolu, Günter, Sildilla, Kübler, Höfler, Röhl, Beste, Dinkci, Gregoritsch

Holstein Kiel hat in dieser Spielzeit schon mehrfach grandiose Heimspiele abgeliefert und Fußball-Deutschland ein wahres Torfestival geschenkt.

Der 4:3-Heimsieg vom vorletzten Spieltag gegen Gladbach erinnerte wieder an die formidablen Auftritte rund um den Jahreswechsel, als erst Augsburg (5:1) und dann Dortmund (4:2) aus dem Holstein-Stadion geschossen wurden.

Unser Kiel vs Freiburg Tipp: Kiel Über 1,5 Tore

Wenn sich die Anhänger der Störche in dieser Saison auf eines verlassen konnten, dann war es die Offensive. Die zuletzt hohen Trefferquoten von Alexander Bernhardsson (5 Tore in den letzten 7 Spielen) und Shuto Machino (4 Tore in den letzten 3 Spielen) haben die KSV zu einer gefährlichen Auswahl werden lassen.