Kiel - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 02.11.2024

Unser Kiel - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.11.2024 lautet: Durch zu viele Fehler sind die Störche bisher einfach nicht im Oberhaus angekommen. Und auch der Wett Tipp heute gegen Heidenheim verspricht keine Besserung.

Dass Aufsteiger Holstein Kiel in der Bundesliga vor einer schweren Saison stehen würde, war den meisten Fans und Experten klar. Doch die Störche sind nach acht Spieltagen immer noch ohne Sieg und drohen sehr früh den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren. Und am Dienstag bei der 0:3-Niederlage im Pokal in Köln wurde klar, dass die KSV aktuell sogar gegen einen Zweitligisten große Probleme hat. Doch die Männer von Coach Marcel Rapp werden die Flinte sicher nicht ins Korn werfen. Der nächste Anlauf beginnt am Samstag im Heimspiel gegen den FCH. Die Kiel Heidenheim Prognose traut den Hausherren dabei immerhin ein enges Spiel auf Augenhöhe zu.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,61 bei Intertops für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Heidenheim auf „Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore“:

Kiel ist nach acht Ligaspielen 2024/25 noch ohne Sieg

Die Störche konnten nur 4 von 16 Vergleichen gegen Heidenheim für sich entscheiden

Der FCH hat bisher alle Duelle gegen Aufsteiger in der Bundesliga gewonnen

Kiel vs Heidenheim Quoten Analyse:

Dafür, dass die Störche ihre Bundesliga-Tauglichkeit bisher noch nicht wirklich unter Beweis stellen konnten, gehen die Kiel vs Heidenheim Wettquoten noch einigermaßen nett mit den Hausherren um.

Denn bei den Wettanbietern mit PayPal sind die Norddeutschen mit Siegquoten im Schnitt von 2,75 nur die leichten Außenseiter. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr auch nur Kiel gegen Heidenheim Quoten zwischen 2,45 und 2,55.

Kiel vs Heidenheim Prognose: Kann die KSV die Fehler minimieren?

In der ersten Liga war Kiel, mit Ausnahme des 1:6 gegen den FC Bayern, bisher an den ersten acht Spieltagen nie chancenlos. Trotzdem steht die KSV immer noch ohne Sieg da und kommt lediglich auf zwei Remis. Kein Erstliga-Neuling kommt zu diesem Zeitpunkt in der BL-Geschichte auf eine schwächere Bilanz. Die Störche sind auch das erste Team, welches in seinen ersten acht Partien im Oberhaus immer mindestens zwei Gegentore kassiert hat. Bei einem xGA von 15,9 hat die Truppe von Coach Marcel Rapp schon 23 Gegentore zugelassen. Das ist der Negativwert in Liga 1.

Auch hat lediglich ein Team noch mehr Schüsse hinnehmen müssen als die KSV (144). Der schwache Saisonstart wurde bisher vor allem mit den Qualitätsunterschieden in der Bundesliga erklärt. Doch auch im Pokal am Dienstag gegen den unterklassigen 1. FC Köln konnte Kiel seine Fehler nicht abstellen. Zu viele Spieler aus dem Aufstiegsjahr können in diesem Jahr nicht an ihre Topform anknüpfen. Auch kassierten die Störche gegen den EffZeh bereits das neunte Gegentor innerhalb der ersten 20 Minuten. Zudem hat der Aufsteiger die letzten vier Heimspiele alle verloren.

In dieser Saison musste der FCH erstmals europäisch ran und mit einer „Dreifachbelastung“ klarkommen. Nach dem Abgang einiger Leistungsträger wie Dinkci, Kleindienst und Beste hat man sich für die Bundesliga trotzdem nur den „Klassenerhalt“ auf die Fahnen geschrieben. Für diese Aufgaben werden die Lasten auf der Schwäbischen Alb auf viele Schultern verteilt. Und das klappt bisher ganz ordentlich. In den drei Wettbewerben gab es bisher neun verschiedene Torschützen. Zudem rotiert Coach Frank Schmidt von Partie zu Partie kräftig. Nur so kann die Mannschaft die für ihr Spiel extrem wichtige Energie auf den Platz bringen. Ein Bruch im Spiel der Schwaben ist trotzdem bisher kaum erkennbar.

Mit dem 0:0 am Sonntag daheim gegen Hoffenheim ging die kleine Negativserie mit zwei Niederlagen gegen Leipzig und Gladbach zu Ende. Zehn Punkte nach acht Spielen sind drei mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Dabei überzeugt auch die Defensive. Elf Gegentore sind der viertbeste Wert hinter Leipzig (3), Union (5) und Bayern (7). Nur RB (6) kommt in dieser Saison auf mehr Weiße Westen als der FCH (4). Zudem werden die 28,4 Torverhinderungen pro Spiel aktuell lediglich von zwei BL-Teams überboten. Mit dem Aus im Pokal bei der Hertha am Mittwoch (1:2) wurde die „Dreifachbelastung“ allerdings auf eine „Doppelbelastung reduziert“.

Kiel - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 0:3 Köln (A), 1:2 VfB Stuttgart (A), 0:2 Union Berlin (H), 5:0 Silkeborg (H), 2:2 Bayer Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:2 Hertha BSC (A), 0:0 TSG Hoffenheim (H), 1:0 Pafos (A), 2:3 Gladbach (A), 0:1 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Heidenheim: 0:3 (A), 3:1 (H), 1:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (A)

Nach 16 Duellen führt Heidenheim die Bilanz gegen Kiel mit acht Siegen zu vier Niederlagen an. Das letzte Aufeinandertreffen im April 2023 ging mit 3:0 an den FCH. Davor konnten die Störche einen 3:1-Heimsieg feiern.

Die KSV hat insgesamt nur eines der letzten sechs Heimspiele gegen die Schwaben verloren. Im Februar 2020 setzte es an der Kieler Förde eine 0:1-Pleite gegen den Verein von der Alb.

Kiel hat 2024/25 sieben von zehn Toren nach dem Seitenwechsel erzielt. Heidenheim kommt auf sieben von 12 Treffern im zweiten Durchgang. Mit diesem Wissen fällt uns der Kiel Heidenheim Tipp „Mehr Tore HZ2″ ins Auge.

Dafür bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 1,92. Noch besser spielt sich diese Wette in Kombination mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode.

Kiel vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kiel: Weiner - Ivezic, Erras, Geschwill - M. Schulz, T. Becker, Knudsen, Gigovic, Porath - Pichler, Skrzybski

Ersatzbank Kiel: Dähne (Tor), Javorcek, Komenda, Rosenboom, Remberg, Puchacz, Machino, Harres

Startelf Heidenheim: Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Maloney, Dorsch, Schöppner, Wanner, Scienza - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Feller (Tor), Busch, Siersleben, Kerber, Theuerkauf, Kaufmann, Breunig, Conteh, Beck

Natürlich dürft ihr vor eurer Kiel Heidenheim Prognose den Blick auf die möglichen Aufstellungen nicht vernachlässigen. Bei den Hausherren verpasst Jann-Fiete Arp die Partie nach seiner Gelb-Roten Karte gegen den VfB.

Zudem fehlen Bernhardsson, Holtby, Kelati und Kleine-Bekel. Die Gäste reisen ohne Janes, Niehues, Keller und Thomalla an die Förde.

Unser Kiel - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore

Die Buchmacher gehen von einem engen Spiel aus. Mehr als einen Punkt können wir den Störchen beim besten Willen aber nicht zutrauen. Dafür machen die Norddeutschen einfach zu viele Fehler und sind im Oberhaus nicht konkurrenzfähig.

Nun trifft man auch noch auf die gute Defensive der Heidenheimer. So erwarten wir ein Spiel mit nicht allzu vielen Toren, in dem die Gäste, die bisher alle drei BL-Duelle gegen Aufsteiger gewonnen haben und auch eine gute Bilanz gegen die KSV vorweisen können, mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen.