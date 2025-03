Kiel - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

Kiel - VfB Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Behält der VfB in der Fremde die Oberhand?

Unser Kiel - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Als Vorletzter zählt für Kiel jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Trotz kleiner Krise der Gäste werden wir im Wett Tipp heute ein Spiel mit mindestens drei Toren sehen.

Am 8. März 2025 um 15:30 Uhr treten Holstein Kiel und der VfB Stuttgart im Holstein Stadion gegeneinander an. Die Partie verspricht Spannung, da Kiel dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt und derzeit auf Platz 17 liegt, während Stuttgart auf Rang 9 steht und die Favoritenrolle innehat.

Die jüngsten Formkurven beider Teams zeigen, dass Tore in der Kiel VfB Stuttgart Prognose wahrscheinlich sind – Kiel erzielte durchschnittlich 1,40 Tore in den letzten fünf Spielen, Stuttgart 1,20.

Daher lautet unser Kiel VfB Stuttgart Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,52 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei Kiel vs VfB Stuttgart auf “Über 2,5 Tore”:

Kiel vs VfB Stuttgart Quoten Analyse: