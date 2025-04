Köln - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 05.04.2025

SPORT1 Betting 04.04.2025 • 11:04 Uhr Köln - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der Effzeh Platz 1 verteidigen?

Unser Köln - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.04.2025 lautet: Die Geißböcke bekommen es im Samstagabend-Top-Spiel mit einem wiedererstarkten BSC zu tun. Trotzdem ist im Wett Tipp heute für die Hausherren mindestens ein Remis drin.

Die Geißböcke gelten als die Minimalisten in der 2. Bundesliga. Das 2:1 am Wochenende in Paderborn war der dritte Sieg in Serie. Alle sechs Erfolge in der Rückrunde kamen mit einem Tor Unterschied zustande. Damit holte sich der Effzeh auch die Tabellenführung im Unterhaus zurück.

Die Pole Position soll in unserer Köln Hertha Prognose natürlich verteidigt werden, doch der BSC aus der Hauptstadt ist unter seinem neuen Trainer Stefan Leitl nun auch immer besser in Form gekommen. Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten für den Köln Hertha Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Köln vs Hertha auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Köln ist seit 7 BL2-Heimspielen ohne Niederlage

Die Hertha konnte gerade mal eines der letzten 9 Duelle gegen den Effzeh für sich entscheiden

Die Geißböcke stehen auf Platz 1, der BSC nur auf Rang 13

Köln vs Hertha Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Tabelle müssten die Köln vs Hertha Quoten eigentlich für klare Verhältnisse sorgen, denn der Tabellenführer empfängt vor den eigenen Fans die Mannschaft auf Rang 13.

So klar fallen die Unterschiede aber gar nicht aus. Bei den Bookies, unter denen sich auch einige PayPal Sportwettenanbieter befinden, gibt es für einen Heimsieg immerhin eine Höchstquote von 2,05. Ein Erfolg der Gäste wird mit Köln gegen Hertha Wettquoten um 3,40 belohnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Hertha Prognose: Bleibt der BSC weiter so auswärtstark?

Am vergangenen Samstag stand Köln zu Gast in Paderborn unter Druck und wollte den Trend von zwei Siegen in Folge unbedingt bestätigen. Der SCP hatte am Ende bei den xG (2,78 zu 2,42) und den Gesamtschüssen (23:18) eigentlich die Nase knapp vorne, trotzdem gingen die Geißböcke nach einer großen Willensleistung mit einem 2:1-Erfolg vom Platz. Da sich der HSV zeitgleich ein torloses Remis gegen Elversberg leistete, kletterte der Effzeh wieder auf Rang 1. Das Polster auf Platz 3 beträgt vier Punkte. In dieser Saison kann die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber den Gegner spielerisch nicht beherrschen.

Stattdessen befreit sich der Bundesliga-Absteiger immer wieder kämpferisch aus schwierigen Situationen. Probleme macht auch weiterhin die Offensive, die nur auf 42 Treffer kommt. Das reicht lediglich für den 11. Platz im Ligavergleich. Das ist im Unterhaus aber kein Minusrekord für einen Tabellenführer. Der FC Ingolstadt kam in der Saison 2014/15 auf den gleichen Wert und stieg am Ende sogar auf. Allerdings wies lediglich ein BL2-Spitzenreiter seit der Einführung der Drei-Punkte-Wertung weniger Zähler auf als die Kölner jetzt. Seit sieben Liga-Heimspielen ist der Effzeh ungeschlagen (5S, 2U).

In Berlin scheint der neue Trainer Stefan Leitl die Trendwende geschafft zu haben. Das legen zumindest die letzten beiden Siege, das 5:1 in Braunschweig und das 3:1 daheim gegen den KSC, nahe. In erster Linie hat sich der Wechsel vom 4-3-3 auf ein 3-5-2 bezahlt gemacht. Der Berliner Sport-Club tritt inzwischen defensiv viel stabiler auf. Außerdem wirkt die Mannschaft unter dem neuen Coach deutlich energetischer als unter Vorgänger Cristian Fiel. Zudem sind die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht mehr so groß. Auch das Pressing greift immer besser.

Die Alte Dame kommt unter Fiel zwar auf weniger Ballbesitz, geht so im Aufbau aber auch nicht mehr so ein großes Risiko ein. Trotzdem steht der Hauptstadt-Verein lediglich im grauen Mittelfeld. Das Polster auf Rang 16 beträgt acht Zähler. Der dritte Platz ist sogar 14 Zähler entfernt. Vor allem im heimischen Olympiastadion lief in dieser Spielzeit nicht viel zusammen. Elf Punkte aus 13 Heimpartien sind immer noch der schwächste Wert im Unterhaus. Dafür findet sich die Hertha in der Auswärtstabelle auf einem guten sechsten Rang wieder. Trotz dieser guten Ergebnisse in der Fremde halten wir an unserem Köln Hertha Tipp fest.

Köln - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 2:1 Paderborn (A), 1:2 Verl (H), 2:1 Darmstadt (H), 1:0 Ulm (A), 0:1 Karlsruher SC (A)

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:1 Karlsruher SC (H), 0:0 St. Pauli (H), 5:1 Braunschweig (A), 1:2 Schalke (H), 0:4 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Köln vs Hertha: 2:1 (H), 1:0 (A), 5:2 (H), 0:2 (A), 3:1 (A)

Diese Paarung gab es im deutschen Fußball bereits 78 Mal. 64 Duelle davon entfallen auf die Bundesliga. Die Kölner führen die Statistik mit 36 Siegen zu 28 Niederlagen an (14U). Zu Gast beim Effzeh spricht die Bilanz ebenfalls für die Hausherren (22S, 3U, 11N).

Eine besondere Bedeutung für unsere Köln Hertha Prognose haben natürlich die letzten Vergleiche. Von den letzten neun Kräftemessen konnte der BSC lediglich eines für sich entscheiden. Im November 2022 gab es einen 2:0-Heimsieg.

In diesem Zeitraum holte die Alte Dame sonst nur zwei Remis. Der letzte Sieg der Berliner in Müngersdorf stammt aus dem September 2019. In der laufenden Spielzeit trafen beide Teams schon zweimal aufeinander.

Köln siegte im Liga-Hinspiel am 11. Spieltag mit 1:0 in der Hauptstadt. Zudem setzten sich die Geißböcke im RheinEnergie Stadion mit 2:1 nach Verlängerung im Achtelfinale des DFB-Pokals durch.

Kölns Angreifer Luca Waldschmidt war an den drei jüngsten Spieltagen mit zwei Treffern und einer Vorlage stets am Siegtor seiner Mannschaft beteiligt. Bei der Hertha verbuchte Fabian Reese in den vergangenen drei Spielen fünf Tore.

So haben wir am Samstag beide formstarke Stürmer auf dem Zettel. Bei Winamax können wir uns entscheiden. Der Köln Hertha Tipp “Waldschmidt trifft” bringt Quoten von 3,90 ein, jener dass “Reese trifft” wird mit einer Quote von 4,00 belohnt.

Ihr habt noch kein Konto bei diesem Bookie? Dann wird es Zeit! Sichert euch nach der Anmeldung den Winamax Willkommensbonus! Hier wartet ein fairer Neukundenbonus von 100% bis zu 100 Euro in Freebets auf euch.

So seht ihr Köln - Hertha im TV oder Stream:

05. April 2025, 20:30 Uhr, RheinEnergie Stadion, Köln

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, Sport1.de

Die 2. Bundesliga ist eigentlich fest in der Hand von Sky. Mit einer Ausnahme: Das Samstagabendspiel ist in dieser Saison bei Sport1 zu sehen. So könnt ihr das Duell zwischen Köln und der Hertha auch im Free-TV verfolgen.

Der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr im RheinEnergie Stadion von Köln.

Köln vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Martel, Pacarada - Thielmann, Olesen, Huseinbasic, Finkgräfe, Waldschmidt - Rondic, Lemperle

Ersatzbank Köln: Racioppi (Tor), Kujovic, Obuz, O. Schmitt, Uth, Kainz, Tigges, Telle, Özkan, Ljubicic, Hübers

Startelf Hertha: Ernst - Gechter, Leistner, Klemens - Kenny, Demme, Zeefuik, Cuisance, Maza - Reese, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck (Tor), Karbownik, Niederlechner, Prevljak, Thorsteinsson, Winkler, Sessa, Schuler, Bouchalakis

Die Hausherren müssen immer noch auf wichtige Spieler wie Gazibegovic, Heintz, Kilian, Christensen, Maina und Downs verzichten. Dafür dürften aber Ljubicic und Hübers wieder zur Verfügung stehen.

Die Gäste müssen ohne den gesperrten Dardai auskommen. Zudem fallen die verletzten Brooks, Hussein und Dudziak aus. Die Personalien haben wir bei der Köln vs. Hertha Prognose auf jeden Fall im Hinterkopf.

Unser Köln - Hertha Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Hausherren müssen aufpassen. Die Alte Dame befindet sich im Aufschwung. Zudem fühlt sich der BSC schon in der ganzen Saison in der Fremde wohler als vor den eigenen Fans, doch die Kölner sind aktuell auch sehr heim- und kampfstark.

Von den letzten zehn Liga-Partien vor den eigenen Fans ging nur eine verloren. Auch der direkte Vergleich mit der Hertha kann sich sehen lassen. So dürfte für die Gäste nicht mehr als ein Remis drin sein. Zudem rechnen wir mit ein paar Toren.