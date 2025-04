Köln - Preußen Münster Tipp, Prognose & Quoten 20.04.2025

SPORT1 Betting 18.04.2025 • 23:00 Uhr Köln - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der Effzeh die Verfolger auf Distanz halten?

Unser Köln - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Obwohl die Geißböcke auf Aufstiegskurs liegen, ist die Stimmung in der Domstadt nicht wirklich gut. Vielleicht kann ja ein Dreier im Wett Tipp heute die Laune etwas verbessern.

Der 1. FC Köln steht Mitte April auf einem direkten Aufstiegsplatz und hat damit weiterhin beste Chancen auf die direkte Rückkehr in die Bundesliga, doch die Fans sind unzufrieden mit der Spielweise ihrer Mannschaft. Coach Gerhard Struber findet einfach nicht die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive.

So lautet die Devise in der Domstadt im Endspurt der Saison „einfach irgendwie aufsteigen“. Die Chancen für einen weiteren Schritt in diese Richtung stehen in unserer Köln Preußen Münster Prognose gar nicht so schlecht, denn der formschwache Aufsteiger scheint ein dankbarer Gegner zu sein.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,87 bei Bet365 den Köln Preußen Münster Wett Tipp heute “Sieg Köln & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Köln vs Preußen Münster auf “Sieg Köln & Unter 4,5 Tore”:

Köln gewann im Profi-Fußball alle Spiele gegen Münster

In dieser Saison konnte der Effzeh alle bisherigen Duelle gegen die Aufsteiger für sich entscheiden

In der Hinrunde holten die Geißböcke aus den letzten 5 Partien 13 Zähler

Köln vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Die Köln vs Preußen Münster Quoten sprechen eine eindeutige Sprache. Der Aufsteiger auf Platz 16 ist zu Gast beim Tabellenzweiten. So klettern die Quoten für einen Heimsieg nur auf einen Höchstwert von 1,63.

Auf der Gegenseite wird bei den Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, ein Dreier der Männer von Trainer Sascha Hildmann mit Köln gegen Preußen Münster Wettquoten zwischen 4,50 und 5,25 belohnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Köln vs Preußen Münster Prognose: Wie geht der Effzeh in den Endspurt?

Die gute Nachricht für alle Köln-Fans: Nach der Herbstmeisterschaft liegt der Effzeh in der Rückrundentabelle zwar nur auf Rang 5, das Polster auf Platz 3 beträgt aber weiterhin vier Punkte. Nur Kiel verspielte seit der Wiedereinführung der Relegation im Jahr 2020/21 so spät in der Saison einen derartigen Vorsprung. Am vergangenen Wochenende in Fürth hat Köln aber mal wieder die Chance liegen gelassen, sich im Aufstiegsrennen abzusetzen. Beim Kleeblatt reichte es nur zu einem 1:1. In der finalen Phase der Saison zeigt die Mannschaft noch schwankendere Leistungen als zuvor.

Coach Gerhard Struber bekommt keine Konstanz in die Mannschaft. Es gibt aber auch Hoffnung: In der Hinrunde holte der Effzeh aus den letzten fünf Partien 13 Zähler. Zudem gewann Köln in dieser BL2-Saison alle vier bisherigen Spiele gegen die drei Aufsteiger und kassierte dabei kein einziges Gegentor. Die Geißböcke haben am wenigsten Schüsse zugelassen (328) und lediglich Elversberg (12) kommt auf mehr Weiße Westen als Köln (10). Mit Mark Uth steht im Angriff wieder ein Hoffnungsträger zur Verfügung, der Spielwitz ins Spiel der Kölner einbringen kann.

Lange Zeit konnte sich der Aufsteiger aus Münster gerade so über dem Strich halten, doch am letzten Spieltag waren die Preußen trotz eines 1:1 daheim gegen den KSC die Verlierer des Spieltags, da alle drei Konkurrenten im Tabellenkeller dreifach gepunktet hatten. So rutschte der SCP mit drei BL2-Partien ohne Sieg (2U, 1N) und nur einem Erfolg an den letzten sechs Spieltagen (2U, 3N) auf den Relegationsrang 16 ab. Der Verein spielt mit 28 Punkten nach 29 Partien seine schlechteste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Vor allem die Schwächen in der Offensive machen der Truppe von Coach Hildmann zu schaffen.

Münster steht auf Platz 17 bei der Shot Conversion (10,9 Prozent) und Rang 16 bei der Shooting Accuracy (38,9 Prozent). Zudem schossen die Preußen 8,6 Tore weniger (29) als nach den xG zu erwarten (37,6) war. In den vergangenen fünf Partien kamen nur drei Tore zustande, zwei davon nach einem Elfmeter und eines nach einer Ecke. Wie schon gegen Braunschweig hatte der Aufsteiger auch gegen Karlsruhe ein Blitz-Gegentor hinnehmen müssen. In der Fremde verlor der SCP vier der letzten fünf Spiele (1S) und damit mehr als in der kompletten Hinrunde (3). Auch diese Bilanz macht für den Köln Preußen Münster Tipp keine große Hoffnung.

Köln - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Greuther Fürth (A), 0:1 Hertha BSC (H), 2:1 Paderborn (A), 1:2 Verl (H), 2:1 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:1 Karlsruher SC (H), 0:1 Düsseldorf (A), 1:1 Braunschweig (H), 2:4 Bochum (A), 1:0 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Köln vs Preußen Münster: 1:0 (A), 2:0 (A), 3:0 (H), 2:1 (H), 0:0 (A)

Beide Vereine standen sich zwischen 1949 und 1963 28 Mal in der Oberliga West gegenüber. Zudem spielten beide Mannschaften in der ersten Bundesliga-Saison 1963/64 gegeneinander.

Diese Partien spielen für unsere Köln vs Preußen Münster Prognose aber natürlich keine so große Rolle. Im Hinspiel der laufenden Saison gab es das erste Pflichtspiel zwischen Effzeh und SCP seit 61 Jahren.

Die Geißböcke setzten sich auswärts mit 1:0 durch. So haben die Kölner alle bisherigen drei Duelle gegen die Preußen im Profi-Fußball zu Null gewonnen.

Die Bookies rechnen mit einer Durchschnittsquote von 1,67 beim Duell zwischen Effzeh und SCP mit ein paar Toren. Wir schätzen die Ausgangslage aber anders ein und setzen mit einer Quote von 2,15 in der Vbet App auf den Köln Preußen Münster Tipp “Unter 2,5 Tore”.

Nur Regensburg (9) kommt in den zwölf Rückrundenspielen auf weniger Tore als Köln und Münster (je 11). Im Kalenderjahr 2025 haben beide Vereine auch die schlechteste Großchancenverwertung und die schlechteste Chancenverwertung (9,1 bzw. 9,3 Prozent).

So seht ihr Köln - Preußen Münster im TV oder Stream:

20. April 2025, 13:30 Uhr, RheinEnergieStadion, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Auch der 30. Spieltag der 2. Bundesliga ist wieder fest in der Hand von Sky. Der Bezahlsender überträgt alle Partien am Samstag und Sonntag als Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu gehört auch das Duell zwischen Köln und Münster.

Der Anpfiff im RheinEnergieStadion von Köln erfolgt am Sonntag um 13:30 Uhr.

Köln vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Pauli, Hübers, Heintz - Thielmann, Martel, Huseinbasic, Pacarada - Waldschmidt - Downs, Lemperle

Ersatzbank Köln: Racioppi, Finkgräfe, Schmied, Christensen, Kainz, Ljubicic, Obuz, Olesen, Rondic, S. Tigges, Uth

Startelf Preußen Münster: Schenk - D. Schad, Scherder, Mrowca, Kirkeskov - Bazzoli, Hendrix - Mees, D. Kinsombi, M. Lorenz - H. Fridjonsson

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), ter Horst, Kyerewaa, Koulis, Pick

Bei den Hausherren fehlen Gazibegovic, Kilian und Maina. Die Gäste müssen auf Amenyido, Nemeth und Paetow verzichten.

Wirkliche Anpassungen müssen wir deswegen bei unserer Köln gegen Preußen Münster Prognose nicht vornehmen.

Unser Köln - Preußen Münster Tipp: Sieg Köln & Unter 4,5 Tore

Nach zwei Spielen ohne Dreier müssen die Kölner dringend wieder gewinnen. Dieser Sieg sollte auch möglich sein. Das hat in erster Linie aber mit dem dankbaren Gegner am 30. Spieltag zu tun.

Schon seit Wochen zeigt die Tendenz beim SCP nach unten. Zudem kann sich der Effzeh auf seine Defensive und seine gute Bilanz gegen Aufsteiger verlassen. Die Zuschauer müssen sich dabei eher auf ein torarmes Spiel einstellen.