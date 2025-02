Köln - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 09.02.2025

SPORT1 Betting 07.02.2025 • 23:00 Uhr Köln - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der Effzeh Platz 1 verteidigen?

Unser Köln - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.02.2025 lautet: Die Kölner wollen sich an der Tabellenspitze festsetzen. Ob das gelingt, ist noch unklar. Im Wett Tipp heute ist gegen S04 aber zumindest ein Remis drin.

Schalke kassierte in den letzten sieben Spielen vor der Winterpause nur eine Niederlage und sammelte in diesem Zeitraum zwölf Punkte. Auch der Start in die Rückrunde war mit vier Zählern aus zwei Spielen ganz ordentlich. So hofften manche Fans der Königsblauen schon, dass ihr Team mit einer furiosen Aufholjagd noch mal ganz oben anklopfen könne.

Spätestens nach der 2:5-Heimpleite gegen Magdeburg am vergangenen Samstag ist klar, dass S04 eine lange Saison im absoluten Mittelmaß bevorsteht. Auch die Köln Schalke Prognose am kommenden Spieltag verspricht keine Besserung. Dabei ist mit einer Quote von 1,95 bei ODDSET und dem Köln Schalke Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” nicht mehr als ein Punkt drin.

Darum tippen wir bei Köln vs Schalke auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

S04 wartet seit 7 Duellen gegen den Effzeh auf einen Sieg

Köln hat nur eines der letzten 10 Liga-Spiele verloren

Die Geißböcke stehen in der BL2-Tabelle 12 Plätze und 13 Punkte vor dem kommenden Gegner

Köln vs Schalke Quoten Analyse:

Die Geißböcke gehen als Tabellenführer in diese Partie. S04 rangiert lediglich auf Platz 13. Für die Köln vs Schalke Quoten spielt natürlich auch noch der Heimvorteil eine Rolle. Der Effzeh wird so mit Siegquoten im Schnitt von knapp über 1,75 auf den Rasen geschickt.

Auf der Gegenseite warten bei den Bookies, unter denen sich auch Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, für einen Dreier der Gäste Köln gegen Schalke Wettquoten um 4,20 auf euch.

Köln vs Schalke Prognose: Die Geißböcke praktizieren einen sehr pragmatischen Ansatz

Auf der einen Seite hat der 1. FC Köln nur eine Niederlage in den letzten zehn Liga-Spielen kassiert und kann die zweitbeste Defensive der Liga vorweisen. Acht Weiße Westen sind zusammen mit Hannover sogar der Bestwert im Unterhaus, doch der Absteiger tritt in dieser Saison selten wirklich überzeugend auf. Zum neunten Mal in dieser Spielzeit gewannen die Geißböcke am Samstag in Braunschweig mit einem Tor Vorsprung und übernahmen damit wieder die Tabellenführung. Immer wieder kann der Effzeh durch eigenes Glück und Unvermögen des Gegners knappe Spiele auf seine Seite ziehen. Nicht jedoch unter der Woche, als die Kölner trotz 2:0-Führung die Sensation im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Meister Leverkusen verpassten und am Ende mit 2:3 den Kürzeren zogen - durch das späte Siegtor von Bayer (90.+6).

Dass sich die Männer von Coach Gerhard Struber trotz mittelmäßiger Auftritte nicht den Schneid abkaufen lassen, ist sicher auch eine wichtige Fähigkeit, doch die Mannschaft profitiert natürlich auch davon, dass im Aufstiegsrennen kein Verein auf Dauer wirklich konstant und dominant spielt. Das Polster auf Rang 4 beträgt nur zwei Punkte. Daheim sind die Geißböcke seit vier Spielen (3S, 1U) ungeschlagen, womit wir auch unseren Köln Schalke Tipp unterstreichen können. Kein Team hat mehr Großchancen in Liga 2 liegen gelassen als der Effzeh (40). Damit das besser wird, wurde Anfang der Woche Stürmer Imad Rondic vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz verpflichtet.

Immer wieder musste Schalke 04 in dieser Saison bittere Niederlagen hinnehmen. Vor allem in der heimischen Veltins-Arena gab es Ergebnisse wie ein 3:5 gegen Darmstadt, ein 3:4 gegen Greuther Fürth oder ein 0:3 gegen Kaiserslautern. Nach dem 2:5 gegen Magdeburg ist endgültig klar, dass der Kader von S04 für die oberen Ränge einfach zu schwach ist. Auf der Gegenseite ist die Qualität von Königsblau für den Abstiegskampf zu gut. So kann Trainer Kees van Wonderen jetzt schon daran arbeiten, ein Kollektiv für die kommende Saison zu formen.

Mit Torwart Loris Karius, Stürmer Pape Meissa Ba und Mittelfeldmann Aymen Barkok waren die Verantwortlichen in der Wintertransferphase zwar nochmal aktiv, die große Schwachstelle, die Defensive, konnte aber aus finanziellen Gründen nicht angegangen werden. 39 Gegentore werden aktuell nur von Fürth (40) und Regensburg (45) überboten. Am Wochenende bekam man den FCM-Stürmer Martijn Kaars, der viermal einnetzen konnte, überhaupt nicht in den Griff. Prunkstück ist dagegen die gute Offensive mit 37 Treffern (Platz 6) und der drittbesten Chancenverwertung.

Köln - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Köln: 2:3 Leverkusen (A), 2:1 Braunschweig (A), 1:0 Elversberg (H), 0:1 Hamburger SV (A), 3:2 Viktoria Köln (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:5 Magdeburg (H), 3:1 Nürnberg (H), 0:0 Braunschweig (A), 3:0 Zürich (A), 3:1 Aarau (H)

Letzte 5 Spiele Köln vs Schalke: 3:1 (A), 0:0 (A), 3:1 (H), 1:0 (H), 2:1 (A)

Diese Paarung wurde alleine in der Bundesliga schon 90 Mal ausgetragen. In dieser Statistik haben die Kölner mit 40 Siegen zu 27 Niederlagen (23U) die Nase vorne. Im Hinspiel der laufenden Saison trafen beide Vereine erstmals im Unterhaus aufeinander.

Die Geißböcke setzten sich mit 3:1 in Gelsenkirchen durch. Nimmt man alle Wettbewerbe in die Statistik mit auf, konnte S04 gerade mal 14 von 64 Gastspielen in der Domstadt für sich entscheiden, bei elf Remis und 39 Pleiten.

Für unsere Köln Schalke Prognose hat auch noch die Tatsache eine Bedeutung, dass Königsblau seit sieben Aufeinandertreffen ohne Sieg gegen den Effzeh ist. In diesem Zeitraum holten die Knappen lediglich zwei Punkte.

Bei den Gästen muss man die gute Offensive immer auf dem Zettel haben, denn mit Moussa Sylla (13 Treffer) und Kenan Karaman (11) stellen die Königsblauen aktuell eines der erfolgreichsten Angriffsduos im deutschen Profifußball.

So seht ihr Köln - Schalke im TV oder Stream:

09. Februar 2025, 13:30 Uhr, RheinEnergie-Stadion, Köln

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fans der 2. Bundesliga kommen um ein Abo bei Sky nicht herum, denn der Bezahlsender überträgt mit Ausnahme der Samstagabend-Partie um 20:30 Uhr alle Spiele aus dem deutschen Unterhaus exklusiv.

So gibt es auch den Klassiker zwischen Köln und Schalke live auf Sky zu sehen. Das Spiel wird am Sonntag um 13:30 Uhr im RheinEnergie-Stadion von Köln angepfiffen.

Köln vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Köln: Schwäbe - Hübers, Schmied, Heintz - Gazibegovic, Ljubicic, Martel, Pacarada, Kainz - Downs, S. Tigges

Ersatzbank Köln: Pentke (Tor), Finkgräfe, Telle, Obuz, Waldschmidt, Huseinbasic, Maina, Thielmann, Schmitt, Rondic

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Gantenbein, M. Kaminski, Donkor - Grüger, Schallenberg, Aydin, Karaman, T. Mohr - Sylla

Ersatzbank Schalke: Karius (Tor), Murkin, Sanchez, Antwi-Adjei, Ba, Hamache, Bachmann, Kalas, Barkok

Die Hausherren müssen ohne Kilian, Christensen, Olesen und Uth auskommen. Neuzugang Rondic sitzt zunächst auf der Bank. Bei den Gästen fallen Murkin, Bachmann, Younes und Höjlund verletzt aus.

Zudem sitzt Seguin eine Gelbsperre ab, während Zalazar bei der U-20-Südamerikameisterschaft weilt. Dafür steht bei der Köln Schalke Prognose Neuzugang Barkok zur Verfügung.

Unser Köln - Schalke Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Schalke möchte am Sonntag eine Reaktion auf die bittere Pleite gegen Magdeburg zeigen. Dieses Vorhaben wird aber nicht so einfach, denn S04 ist beim Tabellenführer zu Gast, der mit einer sehr pragmatischen Spielweise großen Erfolg hat.

Die Geißböcke springen selten höher als sie müssen. Dabei sind sie aber schwer zu schlagen. Da auch der direkte Vergleich in der jüngsten Vergangenheit für die Hausherren spricht und obwohl sie unter der Woche im DFB-Pokal Kräfte ließen, trauen wir Königsblau nicht mehr als einen Punkt zu.