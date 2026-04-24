SPORT1 Betting 24.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen am 25.04.2026.

Trotz der jüngsten Serie des 1. FC Köln (5 Spiele in Serie ohne Niederlage – 1S, 4U) geht Bayer Leverkusen als Favorit in die Bundesligapartie am 25.04.2026. Die Buchmacher erwarten einen Sieg der Werkself in einem torreichen Spiel. Unsere Prognose favorisiert ebenfalls die Gäste, daher spielen wir bei Bet-at-home die Siegwette auf Leverkusen mit einer Quote von 1,83.

Bet-at-home wurde 1999 in Österreich gegründet und darf sich bis heute zu den erfolgreichsten Buchmachern in Europa zählen. Wer noch kein Konto bei dem Bookie hat, darf sich auf dem Bet-at-home Bonus Code freuen. Und auf die Bestandskunden wartet der aktuelle Bet-at-home Gutschein.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für beide Mannschaften steht in den letzten Zügen der Saison viel auf dem Spiel. Während der 1. FC Köln um den Klassenerhalt kämpft, will Bayer Leverkusen den Sprung in die Champions League schaffen. Die Werkself liegt derzeit auf dem sechsten Platz, vier Punkte hinter dem viertplatzierten VfB Stuttgart, und braucht dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen Augsburg war ein herber Dämpfer für Leverkusen, besonders da die Mannschaft das Spiel mit einem erwarteten Torwert (xG) von 3,80 dominierte. Davor zeigte Bayer jedoch mit einem Sieg in Dortmund und einem furiosen 6:3 gegen Wolfsburg seine Offensivkraft.

Die Kölner hingegen sind seit fünf Spielen ungeschlagen und besonders zu Hause stark. In den letzten sechs Partien der Geißböcke trafen immer beide Mannschaften, was auf eine anfällige Defensive, aber auch auf einen potenten Angriff hindeutet.

Erschwerend für Leverkusen kommt das DFB-Pokal-Halbfinale unter der Woche gegen den FC Bayern hinzu. Mögliche Müdigkeit könnte den Kölnern in die Karten spielen. Im direkten Duell Anfang der Saison setzte sich Leverkusen jedoch souverän mit 2:0 durch und ist seit vier Begegnungen gegen den EffZeh ungeschlagen. Die Quoten spiegeln diese Favoritenrolle wider und geben Leverkusen eine Siegwahrscheinlichkeit von über 50 Prozent.

1. FC Köln vs Bayer Leverkusen: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar spannende Wett-Optionen? Hier sind unsere Top-Tipps für die Partie, basierend auf unserer Analyse:

Sieg für Leverkusen ( Quote 1,83 bei Bet-at-home ): Trotz der Belastung aus dem Pokal ist die Qualität im Kader von Leverkusen deutlich höher. Im Kampf um die Champions League darf sich die Werkself keinen Ausrutscher mehr erlauben. Die Quote von 1,83 für einen Auswärtssieg ist attraktiv.

Trotz der Belastung aus dem Pokal ist die Qualität im Kader von Leverkusen deutlich höher. Im Kampf um die Champions League darf sich die Werkself keinen Ausrutscher mehr erlauben. Die Quote von 1,83 für einen Auswärtssieg ist attraktiv. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen ( Quote 1,76 bei Bet-at-home ): Kölner Spiele sind ein Garant für Tore. In 87 Prozent der Heimspiele der Geißböcke trafen beide Teams, und der Schnitt liegt bei beeindruckenden 3,53 Toren pro Spiel. Da auch Leverkusen offensiv ausgerichtet ist, scheint diese Wette mit einer Quote von 1,76 sehr wahrscheinlich.

Kölner Spiele sind ein Garant für Tore. In 87 Prozent der Heimspiele der Geißböcke trafen beide Teams, und der Schnitt liegt bei beeindruckenden 3,53 Toren pro Spiel. Da auch Leverkusen offensiv ausgerichtet ist, scheint diese Wette mit einer Quote von 1,76 sehr wahrscheinlich. Asiatische Torlinie: Über 3,0 Tore (Quote 1,81 bei bet365): Für alle, die es etwas sicherer mögen. Bei genau drei Toren gibt es den Einsatz zurück, bei vier oder mehr Toren gewinnt die Wette. Angesichts der torreichen Heimspiele von Köln und der offensiven Notwendigkeit von Leverkusen ist dies eine ausgezeichnete Option mit einer Quote von 1,81.

Es verspricht ein packendes Duell zu werden, in dem Leverkusen die Nase vorn haben sollte, die Kölner sich aber sicher nicht kampflos geschlagen geben werden. Die besten Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Seite. Wir haben auch die besten Sportwetten Apps genau unter die Lupe genommen. Jetzt aber genug analysiert – viel Spaß beim Spiel und hoffentlich ein glückliches Händchen bei deinem Tipp!