Kopenhagen - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 13.02.2025

Kopenhagen - Heidenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Darf der FCH aufs Achtelfinale hoffen?

Unser Kopenhagen - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 13.02.2025 lautet: Die Schwaben können sich im Europapokal ein wenig vom tristen Liga-Alltag ablenken. Ein wirkliches Erfolgserlebnis steht im Wett Tipp heute aber nicht bevor.

Eigentlich hat der 1. FC Heidenheim in dieser Saison ganz andere Sorgen als den Einzug in die nächste Europapokal-Runde. In der Bundesliga sind die Schwaben nämlich akut vom Abstieg bedroht, doch am Donnerstag kämpfen die Männer von Trainer Frank Schmidt in der Conference League gegen den dänischen Vertreter FC Kopenhagen um das Ticket fürs Achtelfinale. Die Quoten der Kopenhagen Heidenheim Prognose machen dem FCH dabei im Hinspiel keine großen Hoffnungen.

Auch wir haben Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,68 bei ODDSET den Kopenhagen Heidenheim Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kopenhagen vs Heidenheim auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Kopenhagen kassierte in dieser Saison nur 4 Pflichtspiel-Pleiten

Heidenheim gewann lediglich eines der letzten 16 BL-Spiele

Der FCK ist in der Superliga 2024/25 noch ohne Heimpleite

Kopenhagen vs Heidenheim Quoten Analyse:

In der Liga-Phase der Conference League hatte der FCH (10) sogar zwei Punkte mehr geholt als der FCK (8). Auch beim Marktwert liegen die Schwaben (65 Mio. Euro) nur recht knapp hinter den Dänen (77 Mio. Euro) zurück. Dafür spielen der Heimvorteil und die jeweilige Platzierung in den nationalen Ligen aber für die Kopenhagen vs Heidenheim Quoten eine große Rolle. So gehen die Hausherren in den besten Sportwetten Apps als Favoriten ins Spiel.

Ein Heimsieg wird mit durchschnittlichen Quoten von 1,75 belohnt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg des Bundesligisten Kopenhagen gegen Heidenheim Wettquoten zwischen 4,10 und 4,85.

Kopenhagen vs Heidenheim Prognose: Die Löwen setzen auf die Heimstärke

Der FC Kopenhagen konnte in Dänemark schon 15 Meisterschaften feiern. Kein Verein kommt auf mehr Titel in der Superliga. Auch in dieser Saison liegen die Löwen wieder auf Kurs, doch in der Tabelle geht es eng zu. Der Vorsprung auf Meister Midtjylland kommt nur durch das bessere Torverhältnis zustande. Zudem liegen zwischen Rang 1 und Platz 7 gerade mal sieben Punkte. Vor allem daheim ist der FCK stark. Nach neun Heimspielen sind die Männer von Coach Jacob Neestrup mit sechs Siegen und drei Remis noch ungeschlagen. Diese Bilanz unterstützt unseren Kopenhagen Heidenheim Tipp.

2024/25 stellen die “Löverne” die beste Offensive (32 Tore) und haben mit Mohamed Elyounoussi einen der besten Offensivspieler. In den vergangenen beiden Spielzeiten war “Byens Hold” in der Champions League am Start und sicherte sich im Vorjahr in einer Gruppe mit den Bayern, Manchester United und Galatasaray völlig überraschend Platz 2. In der Liga-Phase der diesjährigen Conference League kam Kopenhagen auf zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen bei 8:9 Toren. Insgesamt verlor der FCK in dieser Saison nur vier Pflichtspiele und kam im Europapokal hinter Chelsea auf den zweitmeisten Ballbesitz (63,1 Prozent).

Der 1. FC Heidenheim findet in dieser Bundesliga-Saison einfach nicht in die Spur. Das 0:1 am Wochenende zu Gast in Freiburg war bereits die 15. Niederlage. Das ist der Höchstwert im deutschen Oberhaus. Dabei hatte das Jahr 2025 mit einem Heimsieg gegen Union Berlin und einem Remis in Bremen ganz gut für die Männer von der Schwäbischen Alb begonnen, doch aus den letzten 16 Bundesliga-Spielen holte der FCH gerade mal einen Sieg und insgesamt fünf Punkte. Kein anderer Erstligist kommt in diesem Zeitraum auf eine schwächere Ausbeute.

Die Mannschaft von Coach Frank Schmidt leistet sich in den entscheidenden Momenten immer wieder bittere Patzer. Zudem ist die Offensive viel zu harmlos. In der Conference League lief es für die Schwaben dagegen deutlich besser. In diesem Bewerb gab es Siege gegen Ljubljana, Pafos und Heart of Midlothian. Im letzten Spiel der Liga-Phase wurde mit einem 1:1 daheim gegen St. Gallen sogar knapp der direkte Einzug ins Achtelfinale verpasst. Heidenheim kam in den sechs ECL-Spielen auf 7:7 Tore und lag bei den herausgespielten Großchancen auf Platz 23.

Kopenhagen - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kopenhagen: 3:4 Aarhus GF (A), 0:1 FC Elche (A), 3:0 Silkeborg IF (H), 3:0 Lyngby (H), 0:3 Rapid Wien (A)

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:1 Freiburg (A), 1:2 Dortmund (H), 1:2 Augsburg (A), 0:2 St. Pauli (H), 3:3 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Kopenhagen vs Heidenheim: -

Beide Vereine treffen das erste Mal aufeinander. Für Heidenheim ist es auch das erste Duell gegen eine Mannschaft aus Dänemark. So liefert uns der direkte Vergleich keine Hilfestellung für die Kopenhagen Heidenheim Prognose.

Allerdings muss man noch die schlechte Bilanz des FCK gegen deutsche Teams erwähnen. In 14 Duellen gegen Vereine aus der Bundesliga kommen die Dänen gerade mal auf fünf Remis bei neun Niederlagen.

Wenn ihr noch auf der Suche nach einem weiteren Kopenhagen Heidenheim Tipp seid, solltet ihr mal einen Blick auf Mohamed Elyounoussi werfen. Kein Spieler in der dänischen Superliga kommt 2024/25 auf mehr Schüsse und Ballberührungen im gegnerischen Strafraum.

Zudem erzielte der Angreifer schon neun Saisontore. Kommt am Donnerstag ein weiteres dazu, wird das von Merkur Bets mit einer Quote von 3,00 belohnt. Was der Buchmacher alles zu bieten hat und wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, erfahrt ihr im Merkur Bets Test .

So seht ihr Kopenhagen - Heidenheim im TV oder Stream:

13. Februar 2025, 21 Uhr, Parken Stadion, Kopenhagen

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

RTL hat sich in dieser Saison die Rechte an der Europa- und der Conference League gesichert. So überträgt der Sender das Duell zwischen Kopenhagen und Heidenheim am Donnerstag im Free-TV und im Stream auf RTL+.

Anstoß im Parken Stadion ist um 21 Uhr.

Kopenhagen vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Kopenhagen: Ramaj - Meling, Pereira, Hatzidiakos, Huescas - Delaney, Clem, Robert, Claesson - Chiakha, Elyounoussi

Ersatzbank Kopenhagen: Sander, Trott (Tor), Lerager, Cornelius, Garananga, J. Larsson, Lopez, Mattsson, Froholdt

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Traoré, Kerber, Schöppner, Beck, Krätzig, Honsak - Zivzivadze

Ersatzbank Heidenheim: Feller (Tor), Keller, Siersleben, Scienza, Busch, Pieringer, Conteh, Wanner, Niehues

Bei der Kopenhagen Heidenheim Prognose wagen wir natürlich auch einen Blick auf die möglichen Aufstellungen. Die Hausherren müssen ohne Buur und Diks auskommen. Die Einsätze von Jensen, Achouri, Bardghji und Boilesen sind noch fraglich.

Bei den Schwaben fällt nur Dorsch aus. Spieler wie Tschernuth, Kratzig und Schimmer stehen dagegen nicht im Europapokal-Kader des FCH.

Unser Kopenhagen - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Heidenheim hat am Donnerstag einen klaren Vorteil. Kopenhagen wird das erste Pflichtspiel seit Mitte Dezember bestreiten, denn die dänische Superliga startet erst am kommenden Wochenende ins Jahr 2025.

Zudem haben die Löwen eine ganz schlechte Bilanz gegen deutsche Vereine. Viel mehr Argumente finden wir für die Schwaben aber nicht. So können wir den Gästen im Parken Stadion auch nicht mehr als einen Punkt zutrauen, denn die Männer von Coach Neestrup sind heimstark und haben in der kompletten Saison gerade mal vier Niederlagen kassiert.

Der FCH steckt dagegen in einer Formkrise und hat auf beiden Seiten des Spielfeldes große Probleme.