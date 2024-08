KSC - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 03.08.2024

von SPORT1 Betting 02.08.2024 • 14:00 Uhr KSC - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie verläuft das Debüt von Miroslav Klose?

Unser KSC - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.08.2024 lautet: Am 1. Spieltag der neuen Saison trifft eine junge, eingespielte Mannschaft auf euphorisierte Franken. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen aber nicht mehr als Remis zu.

Wenn am Samstag im Wildpark der heimische KSC und der 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 aufeinandertreffen, wird vor allem der Gäste-Trainer im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn seit dem Sommer wird der Club von Miroslav Klose betreut. Der Ex-Profi feiert in Karlsruhe sein Debüt als Cheftrainer im deutschen Profifußball und ist der siebte Zweitliga-Coach, der zuvor als Spieler mit Deutschland Weltmeister wurde. Auch wenn der neue Mann an der Seitenlinie im Frankenland eine große Aufbruchstimmung und eine „Miro-Mania“ ausgelöst hat, gehen die Gäste als Außenseiter ins Spiel.

Wir spielen beim KSC Nürnberg Tipp mit einer Quote von 1.58 bei NEObet die Wette „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei KSC vs Nürnberg auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Aus den letzten 5 Duellen gegen den Club holte der KSC 13 Punkte

Karlsruhe hat gerade mal eines der vergangenen elf Heimspiele verloren

Nürnberg konnte seit vier Spielzeiten kein Auftaktspiel mehr gewinnen

KSC vs Nürnberg Quoten Analyse:

Beim Club soll es unter Klose in dieser Saison wieder aufwärts gehen: Doch laut dem Opta-Supercomputer landen Aufsteiger Regensburg und Nürnberg mit der größten Wahrscheinlichkeit auf den beiden letzten Plätzen.

Auch am Samstag sind die Franken bei der KSC Nürnberg Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 3.55 die Außenseiter. Doch laut den Wettanbietern mit deutscher Lizenz ist ein Erfolg der Hausherren mit einem Höchstwert von etwa 2.00 auch noch nicht in Stein gemeißelt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

KSC vs Nürnberg Prognose: Wie verkraftet Karlsruhe die Abgänge?

Der KSC hatte in der Vorsaison etwas gebraucht, bis er ins Rollen kam. Aber dann legten die Badener los wie die Feuerwehr und stellten das zweitbeste Team der Rückrunde, hatten die drittbeste Offensive (68 Tore), die zweitbeste Chancenverwertung (18,3%) und den viertbestern xG-Wert (58,1) der gesamten Liga. Leider war diese Aufholjagd zu spät für den Aufstiegskampf gekommen. So wurde Karlsruhe mit acht Punkten Rückstand auf den dritten Platz am Ende Fünfter.

Im Sommer verloren die Badener allerdings mit Torhüter Drewes, Kapitän Gondorf, Lars Stindl, Kreativspieler Nebel und Torjäger Matanovic zahlreiche Leistungsträger. Geld für einen gleichwertigen Ersatz war nicht vorhanden. Stattdessen wurde der Kader weiter verjüngt. Von den Neuen wird wohl nur Lasse Günther am Samstag in der Startelf stehen. Im letzten Testspiel feierte der KSC ein 4:1 gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg. In den letzten elf Heimspielen kassierte Karlsruhe lediglich eine Pleite (7S, 3U).

In der Tabelle der vergangenen Rückrunde hatte es Nürnberg gerade mal auf den Relegationsrang 16 geschafft. Nach dieser Enttäuschung stand im Frankenland zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren ein Umbruch an. Sportvorstand Joti Chatzialexiou und Trainer Miroslav Klose setzen auf einen vielversprechenden Mix aus Talenten und Routiniers. In der Vorbereitung trat die Mannschaft schon sehr lauf- und spielfreudig auf. Zudem verteidigte der Club das eigene Tor leidenschaftlich. 2023/24 waren 64 Gegentreffer noch der zweitschlechteste Liga-Wert gewesen.

So feierte man beispielsweise am vergangenen Freitag einen 3:0-Testspielsieg gegen Juventus Turin. Doch im Sturm fehlt ein zuverlässiger Vollstrecker. Auch die Leistungen der Vorsaison liegen noch schwer auf den Schultern des FCN. Sieben der letzten neun Zweitliga-Spiele (1S 1U) gingen verloren. Dabei blieb der Club fünfmal torlos. In der Fremde wartet Nürnberg seit vier Partien auf einen Dreier (1U, 3N) und kassierte in diesem Zeitraum 12 Gegentore. Auch konnten die Franken seit vier Spielzeiten kein Auftaktspiel mehr gewinnen (2U, 2N).

KSC - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele KSC: 4:1 Racing Straßburg (H), 2:0 1860 München (H), 0:3 Gornik Zabrze (A), 0:2 Viktoria Pilsen (H), 16:0 Schluchtern (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 3:0 Juventus Turin (H), 1:1 1860 München (H), 4:1 Ansbach (A), 1:4 HSV (A), 3:0 SV Elversberg (H)

Letzte 5 Spiele KSC vs Nürnberg: 1:0 (A), 4:1 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 4:1 (H)

Beide Vereine haben schon 100 Pflichtspiele gegeneinander absolviert. Die Nürnberger haben in der Gesamtbilanz mit 42 Siegen zu 33 Niederlagen die Nase vorne. Der KSC ist aber seit fünf Zweitliga-Spielen gegen den Club ohne Niederlage.

In diesem Zeitraum holten die Badener 13 der 15 möglichen Punkte. Die letzten drei Heimspiele gegen die Franken gewannen die Blau-Weißen sogar jeweils mit drei Toren Differenz.

In den jüngsten sechs Duellen fielen insgesamt 19 Treffer. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr für den Tipp „Über 2,5 Tore“ bei Happybet eine Quote von 1.70. Neukunden sollten sich vor einer ersten Wette bei dem Anbieter den Happybet Bonus sichern.

Unser KSC - Nürnberg Tipp: DC 1/x & Über 1,5 Tore

Die Euphorie im Frankenland ist nach der Verpflichtung von Coach Klose und den guten Testspielergebnissen groß. Doch Ergebnisse aus Vorbereitungsspielen müssen mit Vorsicht genossen werden.

Der KSC geht dagegen als eingespieltes und harmonisches Team in die neue Saison. Sicher ist Coach Christian Eichner im Vergleich zur Vorsaison einiges an Qualität verloren gegangen.

Doch in der jüngsten Vergangenheit spielten die Badener recht gern gegen den Club. Auch wird der FCN, im Gegensatz zu den Hausherren, noch in der Findungsphase sein.