Las Palmas – Barcelona Tipp, Prognose & Quoten 22.02.2025

Las Palmas – Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Hält die Spannung im Titelkampf bis zum Ende der Saison an?

Unser Las Palmas – Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 22.02.2025 lautet: Als die beiden Mannschaften das letzte Mal aufeinander getroffen sind, profitierte Las Palmas von einem schwachen Lauf der Katalanen. Im Wett Tipp heute wendet sich das Blatt.

Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, als hätte Barcelona den Titel verspielt. Die Blaugrana kamen zwischenzeitlich nur zu sechs Punkten aus acht La-Liga-Begegnungen und liefen den beiden Klubs aus Madrid hinterher. Mittlerweile sind die Katalanen auch auf nationaler Ebene in bester Verfassung und unser klarer Favorit in der Las Palmas Barcelona Prognose.

Zum Zeitpunkt der letzten Paarung setzte Las Palmas zu einem Höhenflug an und gewann vier von fünf Pflichtspielen (1U). Von dieser Form ist bei den Hausherren nicht viel übrig geblieben.

Den Las Palmas Barcelona Wett Tipp heute geben wir bei AdmiralBet ab und spielen dort eine Quote von 2,15 auf „Sieg Barcelona & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Las Palmas vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Beide Teams treffen“:

Las Palmas hat in 7 aufeinanderfolgenden Liga-Heimspielen getroffen.

Barcelona gewann zuletzt 4 La-Liga-Spiele in Serie.

Barcelona wartet seit 6 La-Liga-Auswärtsspielen auf eine Weiße Weste.

Las Palmas vs Barcelona Quoten Analyse:

Der Tabellenkeller ist die neue Heimat der Hausherren und der Gang in die zweite spanische Liga ein realistisches Szenario. Seit Wochen suchen „Los Amarillos” vergeblich nach etwas Zählbarem. Die Las Palmas Barcelona Quoten sorgen nur für wenig Hoffnung bei den eigenen Anhängern.

Wesentlich mehr Glücksgefühle konnte das letzte direkte Aufeinandertreffen erzeugen, das die Mannschaft von Diego Martinez mit 2:1 für sich entschieden hat. Ein erneuter Dreier der Blau-Gelben ist in den besten Wett-Apps für Las Palmas Barcelona Quoten von knapp 14,00 spielbar. Barca bleibt mit den eigenen Siegquoten bei unter 1,30.



Las Palmas vs Barcelona Prognose: Vergnügen an der Tabellenspitze

Wäre Barca eine Achterbahn, würde dem Freizeitpark ein absolutes Highlight zur Verfügung stehen. Die Saison der Katalanen ist unterhaltsam und wechselhaft. Zeitweise hatte die Truppe von Hansi Flick großes Ergebnis-Pech und holte nur sechs Punkte aus acht La-Liga-Spielen.

Direkt vor diesem katastrophalen Lauf hatten die Blaugrana erst vier La-Liga-Siege in Serie eingefahren, dabei 15 Tore erzielt und keine Paarung mit weniger als drei eigenen Treffern enden lassen.

Aktuell stehen die Gäste wieder für siegreichen Fußball. Die Flick-Elf siegte zuletzt im nationalen Liga-Wettbewerb vier Mal in Folge und feierte beim vorangegangenen Auswärtsspiel gegen Sevilla einen beeindruckenden 4:1-Erfolg.

In dieser Verfassung kommt der neue Tabellenführer der spanischen La Liga nur als klarer Favorit für unseren Las Palmas vs. Barcelona Tipp in Frage.

Las Palmas – Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Las Palmas: 1:3 Mallorca (A), 1:2 Villarreal (H), 1:2 Girona (A), 1:1 Osasuna (H), 1:4 Real Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Rayo Vallecano (H), 4:1 Sevilla (A), 5:0 Valencia (A), 1:0 Alaves (H), 2:2 Atalanta Bergamo (H).

Letzte 5 Spiele Las Palmas vs. Barcelona: 2:1 (A), 0:1 (A), 1:2 (H), 1:1 (H), 0:3 (A).

Hansi Flick scheut weiterhin kein Risiko und nimmt Gegentore in Kauf, weil er immer noch den Mehrwert in der hohen Positionierung seiner Abwehrreihe sieht. Auswärts kassierte Barca jedoch in sechs aufeinanderfolgenden Liga-Spielen mindestens einen Gegentreffer.

Ein erneutes Gegentor planen wir für den Tabellenführer in der Las Palmas vs. Barcelona Prognose erneut ein. Die Hausherren warten seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg (1U, 6N), sind jedoch in ihren sieben vergangenen Heimspielen nie ohne eigenen Treffer vom Feld geschlendert.

Erspielt sich eine Mannschaft gegen Barca eine Torchance, ist es in vielen Fällen eine große Gelegenheit. Kein anderes Team in der spanischen Primera División lässt mehr erwartbare Gegentore pro gegnerischem Abschluss als die Blaugrana zu (0,14 xGA).

Direkt dahinter folgt in dieser speziellen Statistik das Team aus Las Palmas (0,13 xGA/Schuss). Los Amarillos verteidigen schlechter als alle anderen spanischen Erstligisten. Die Elf von Diego Martinez kassierte bereits 41 Gegentore (19.) und erlaubte die meisten erwartbaren Gegentore aller La-Liga-Teams (45,98 xGA). Zudem fehlt dem abstiegsgefährdeten Klub eine gewisse Heimstärke.

So seht ihr Las Palmas – Barcelona im TV oder Stream:

22. Februar 2025, 21 Uhr, Estadio de Gran Canaria, Las Palmas

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Gastgeber stehen in der Heimtabelle mit 13 Punkten aus zwölf Paarungen ziemlich schlecht da (18.). Darüber hinaus hat nur Real Valladolid (0) in der Rückrunde weniger Punkte als „Los Amarillos“ (1) geholt.

Barca reist mit der stärksten Auswärts-Offensive ins Estadio de Gran Canaria (36 Tore) und hat nach dem verpatzten Hinrunden-Duell (1:2) noch einiges gut zu machen. Der Las Palmas gegen Barcelona Tipp „Barcelona Über 2,5 Tore“ ist mit einer Quote von 1,70 eine gute Option für diesen Interwetten Bonus .

Las Palmas vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Las Palmas: Cillessen – Rozada, Suarez, McKenna, Marmol, Loiodice, Bajretic, Fuster, Munoz, Moleiro, McBurnie

Ersatzbank Las Palmas: Horkas, Mora, Herzog, Alex Munoz, Pelmard, Bassinga, Campana, Sergio Ruiz, Benito Ramirez, Mata

Startelf Barcelona: Szczesny – Fort, Cubarsi, Martinez, Balde, Gavi, de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ersatzbank Barcelona: Pena, Kochen, Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin, Kounde, Casado, Olmo, Torre, Fati, Ferran Torres, Pau Victor

Vor den funkelnden Augen der eigenen Anhänger erzielte Las Palmas in den letzten vier Heimspielen gegen Barcelona je mindestens einen Treffer. Diese Serie könnte die Auswahl von Diego Martinez in der Las Palmas vs. Barcelona Prognose nun fortsetzen.

Einen überraschenden Sieg wie im letzten Vergleich trauen wir „Los Amarillos“ dagegen nicht zu. Für einen erfolgreichen offenen Schlagabtausch fehlt den Hausherren dann doch die nötige Feuerkraft im Angriff (23,9 xG).

Unser Las Palmas - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Beide Teams treffen

Nur selten kommt Barca ohne Gegentreffer aus, besonders in den La-Liga-Auswärtsspielen. Die großartige Form aus den vergangenen Wochen wird den Tabellenführer dennoch zu einem lockeren Auswärtssieg tragen.