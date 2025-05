LASK - Rapid Wien Tipp, Prognose & Quoten | 29.05.2025

SPORT1 Betting 29.05.2025 • 07:00 Uhr LASK - Rapid Wien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Conference League Playoffs Wette | Wer sichert sich das letzte europäische Ticket aus Österreich?

Unser LASK - Rapid Wien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Conference League Playoffs Finale am 29.05.2025 lautet: Die Linzer haben im Jahr 2025 noch kein Heimspiel verloren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das erstmal so bleibt.

In Österreich ist noch ein Ticket für die Qualifikation zur Conference League zu vergeben. In unserer LASK Rapid Wien Prognose gastiert der Fünfte der Meistergruppe beim Ersten der Abstiegsgruppe, der sich bereits am Montag gegen den Zweiten aus dieser Gruppe im Halbfinale der Playoffs durchsetzte.

In der Hauptrunde trennten die beiden Klubs nur drei Punkte. Zudem lassen die letzten Leistungen der Gäste, insbesondere auf des Gegners Platz, alles andere als einen Auswärtssieg vermuten. Wir entscheiden uns daher für den LASK Rapid Wien Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X” mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei LASK vs Rapid Wien auf “Doppelte Chance 1X”:

Der LASK hat in diesem Jahr noch kein Heimspiel nach regulärer Spielzeit verloren.

Rapid Wien hat nur eines der letzten 13 Auswärtsspiele in nationalen Wettbewerben gewonnen.

Die Linzer sind seit acht direkten Duellen ungeschlagen.

LASK vs Rapid Wien Quoten Analyse:

Die Buchmacher bewerten die Angelegenheit ein wenig anders. Zwar gibt es für sie in diesem Match keinen echten Favoriten und doch schlagen die LASK Rapid Wien Quoten in den verschiedenen Sportwetten Apps leicht zu Gunsten der Gäste aus. Wer auf einen Auswärtssieg setzt, erhält Quoten von im Schnitt 2,30.

Dagegen liegen die LASK Rapid Wien Wettquoten für einen Tipp auf die Linzer bei Werten bis 2,80. Dass es beide Teams auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Bookies angesichts von Quoten um 1,60 für “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Etwas höher, mit Werten bis 1,75 sind Wetten auf “Über 2,5 Tore” quotiert.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

LASK vs Rapid Wien Prognose: Rapidler weiter mit Auswärtsproblemen

Durch eine Niederlage am letzten Spieltag der Hauptrunde beim späteren Meister Sturm Graz hatte der Linzer ASK Platz 6 doch noch an den Lokalrivalen BW Linz abgeben müssen und damit den Sprung in die Meistergruppe verpasst. Im weiteren Saisonverlauf musste der LASK dann mit der Abstiegsgruppe Vorlieb nehmen.

Dort hatte er dann aber keine echten Probleme. Die ersten sieben der insgesamt zehn Partien wurden allesamt gewonnen, sodass der 1. Platz in dieser Gruppe schon relativ früh feststand. Zum Abschluss konnten sich die Linzer drei sieglose Spiele erlauben (2U, 1N), in denen sie noch nicht einmal ein Tor erzielten.

Großen Einfluss haben diese drei Partien auf unsere LASK Rapid Wien Prognose nicht. Denn trotz dieser nur zwei Punkte aus den letzten drei Saisonspielen schlossen die Linzer die Abstiegsgruppe als Erster mit sieben Zählern Vorsprung auf den Zweiten Hartberg ab. Mit diesem kam es dann am Montag zum Duell im Halbfinale der Conference League Playoffs.

An heimischer Wirkungsstätte schlugen die Laskler den Gegner mit 2:0 und sicherten sich einen Platz im Finale dieser Playoffs. Zu Hause haben die Linzer keines der elf Pflichtspiele in diesem Kalenderjahr verloren - zumindest nicht in der regulären Spielzeit. Lediglich im Halbfinale des ÖFB-Cups gab es eine Pleite im Elfmeterschießen gegen Wolfsberg.

LASK - Rapid Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele LASK: 2:0 Hartberg (H), 0:0 Altach (H), 0:1 Grazer AK (A), 0:0 Hartberg (H), 3:1 WSG Tirol (A)

Letzte 5 Spiele Rapid Wien: 2:4 Red Bull Salzburg (A), 3:1 Sturm Graz (H), 2:1 Austria Wien (A), 0:1 Wolfsberg (H), 0:0 BW Linz (H)

Letzte 5 Spiele LASK vs. Rapid Wien: 2:1 (H), 1:1 (A), 5:0 (H), 0:0 (A), 3:3 (A)

Rapid Wien hat die Bundesliga-Saison 2024/25 auf Rang 5 beendet. Zum Abschluss der Meistergruppe gab es am vergangenen Wochenende eine 2:4-Pleite bei Red Bull Salzburg. Bei zehn Punkten Rückstand auf Platz 4 hätte den Hütteldorfern allerdings auch ein Sieg nichts gebracht.

Am Ende der Spielzeit stand bei den Wienern eine ziemlich ausgeglichene 12-8-12-Bilanz bei 43:42 Toren in der Statistik. Dabei holten sie den überwiegenden Großteil ihrer Punkte zu Hause. Im heimischen Allianz Stadion gab es nämlich zehn der insgesamt zwölf Siege und auswärts acht der zwölf Pleiten.

Im Hinspiel muss der Sportklub aber zunächst auswärts antreten, weshalb wir ihn in unserer Rapid Wien Tipp auch nicht in der Favoritenrolle sehen. Denn in der Fremde hat er seit Ende Oktober 2024 tatsächlich nur eines von 13 Pflichtspielen in nationalen Wettbewerben gewinnen können.

Allein von den letzten acht Auswärtspartien in der Bundesliga haben die Rapidler ganze sieben verloren. In der Fremde kassierten sie auch 29 ihrer 42 Gegentore und damit fast 70 Prozent all ihrer Gegentreffer. Zum Vergleich: Daheim kassierten die Grün-Weißen mit 13 Gegentoren ligaweit die wenigsten.

So seht ihr LASK - Rapid Wien im TV oder Stream:

29. Mai 2025, 17 Uhr, Raiffeisen Arena, Linz

Übertragung TV: Sky Sport Austria

Übertragung Stream: Sky X

Die österreichischen Fußball-Fans können das Hinspiel, wie später dann auch das Rückspiel, entweder bei Sky Sport Austria sehen oder bei Sky X streamen. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Der direkte Vergleich untermauert dabei unseren LASK Rapid Wien Tipp ziemlich gut. Denn von den letzten acht direkten Duellen haben die Linzer keines verloren. Mit fünf endete allerdings der Großteil dieser letzten acht Aufeinandertreffen mit einem Remis (3S). Zu Hause sind die Laskler seit sieben direkten Aufeinandertreffen mit den Wienern unbesiegt.

LASK vs Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Smolcic; Flecker, Danek, Horvath, Coulibaly, Zulj, Bello; Entrup

Ersatzbank LASK: Schützenauer, Adeniran, Cisse, Jovicic, Ljubic, Bogarde, Lang

Startelf Rapid Wien: Hedl - Bolla, Ahoussou, Raux Yao, Vincze; Radulovic, Amane, Seidl, Wurmbrand; Burgstaller, Beljo

Ersatzbank Rapid Wien: Gartler, Böckle, Cvetkovic, Kara, Schaub, Kerschbaum, Jansson, Oswald

Vier der letzten fünf Begegnungen mit den Grün-Weißen in der heimischen Raiffeisen Arena haben sie gewonnen (1U). Insofern lässt sich im Rahmen der LASK Rapid Wien Prognose auch durchaus über den Tipp auf “Heimsieg” nachdenken. Nutzt ihr vorher den Interwetten Bonus Code, dann könnt ihr zusätzliches Wettguthaben erhalten und einen solchen Tipp völlig risikofrei platzieren.

Alternativ lässt sich der Tipp auf die “Doppelte Chance 1X” noch mit einer Wette auf nicht allzu viele Tore kombinieren. Denn in den letzten sechs Heimpartien kassierten die Linzer nicht einen Gegentreffer. Nur eines dieser letzten sechs Heimspiele endete mit mehr als zwei Toren in der Begegnung.

Unser LASK - Rapid Wien Tipp: “Doppelte Chance 1X”

Die Gastgeber haben keines der elf Heimspiele in diesem Kalenderjahr verloren, die Gäste auswärts nur eines der letzten 13 Pflichtspiele in nationalen Wettbewerben gewonnen. Zudem präsentierte sich die Linzer Abwehr vor allem in den letzten Partien auf heimischem Geläuf äußerst sattelfest und ließ in den letzten sechs Begegnungen im eigenen Stadion nicht einen Gegentreffer zu.

Schon in der Hauptrunde trennten die beiden Klubs am Ende nur drei Punkte, so dass wir nicht allzu viel darauf geben, dass der LASK in die Abstiegsgruppe musste und die Rapidler in die Meistergruppe durften. Zudem haben die Wiener keines der letzten acht direkten Duelle für sich entscheiden können und sind auch seit sieben Gastspielen in Linz sieglos.