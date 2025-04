Lazio Rom - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2025

SPORT1 Betting 12.04.2025 • 11:00 Uhr Lazio Rom - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Gibt es mehr Platzverweise als Tore?

Unser Lazio Rom - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 13.04.2025 lautet: Üblicherweise enthält das “Derbi della Capitale” kaum Treffer und ist von intensiven Duellen geprägt. Dieser Tendenz folgen wir im Wett Tipp heute.

Das “Derbi della Capitale” zählt zu den brisantesten Fußballspielen Europas. Die Rivalität der beiden Römer Stadtvereine reicht bereits für eine einzigartige Stimmung. Dazu kommt in unserer Lazio Rom AS Rom Prognose noch der Druck, den die aktuelle Tabellenkonstellation mit sich bringt.

Die Gastgeber haben sich unter der Woche im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League eine 0:2-Pleite gegen Bodö/Glimt eingehandelt und dabei keinen guten Eindruck hinterlassen. Positive Momente hat es für die Adler zuletzt ohnehin nur selten gegeben.

In unserem Lazio Rom AS Rom Wett Tipp heute droht der nächste Rückschlag, denn wir spielen bei Bet365 eine Quote von 3,00 für “Lazio Rom Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Lazio Rom vs AS Rom auf “Lazio Rom Unter 0,5 Tore”:

AS Rom ist die beste Mannschaft der Rückrunde (30 Punkte aus 12 Spielen).

Aus dem laufenden Spiel heraus haben die Giallorossi ligaweit die wenigsten Gegentore zugelassen (12).

Die Gäste haben 3 der 4 vorangegangenen Rom-Derbys ohne Gegentreffer beendet.

Lazio Rom vs AS Rom Quoten Analyse:

Leidenschaft und eine enorme Rivalität erschweren auch den deutschen Wettanbietern die Verteilung der Lazio Rom AS Rom Quoten. Letztlich landen die beiden Vereine in ähnlichen Bereichen für einen Dreier.

Falls ihr die Lazio Rom AS Rom Wettquoten dennoch mit einer Siegwette ausstatten wollt, raten wir zu einem Zu-Null-Sieg.

Lazio Rom vs AS Rom Prognose: Ein letztes Derby für Mats Hummels

Mats Hummels wird am Ende dieser Spielzeit seine Karriere beenden. Zuvor darf der ehemalige deutsche Nationalspieler jedoch noch ein “Derbi della Capitale” bestreiten. Schon in der Hinrunde hatte der 36-Jährige großen Anteil am 1:0-Erfolg seiner Mannschaft.

Der spielstarke Innenverteidiger hofft natürlich auf einen letzten Einsatz in diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen, das in aller Regel von den beiden Defensiven geprägt wird. Dieser historischen Spur folgen wir auch im Lazio Rom vs. AS Rom Tipp.

Fünf der sechs vorangegangenen Rom-Derbys wurden mit weniger als zwei Treffern zu Ende gebracht. Daher eignet sich dieser Vergleich hervorragend für eine Wette auf "Unter 1,5 Tore".

Es würde zu unserer Lazio Rom vs. AS Rom Prognose passen, wenn die offiziellen Gäste mit einem Zu-Null-Sieg davonkommen würden. Das ist den Giallorossi zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Duellen gelungen.

Lazio Rom - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:2 Bodö/Glimt (A), 1:0 Atalanta Bergamo (A), 1:1 Torino (H), 0:5 Bologna (A), 1:1 Viktoria Pilsen (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Juventus (H), 1:0 Lecce (A), 1:0 Cagliari (H), 1:3 Athletic Bilbao (A), 1:0 Empoli (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom vs. AS Rom: 0:2 (A), 0:1 (A), 1:0 (H), 0:0 (H), 1:0 (H).

Unter Claudio Ranieri zeigt AS Rom endlich wieder die im Kader vorhandene Klasse und hat sich zum besten Team der zweiten Saisonhälfte gemausert (30 Punkte aus 12 Spielen). Die größte Stärke der Ranieri-Elf ist das Defensivkonzept.

Kein anderes Team der Serie A hat weniger Gegentore aus dem Spiel heraus zugelassen als der Tabellen-Sechste (12). Zudem stellen die Gelb-Roten die beste Verteidigung der Rückrunde (7 Gegentore).

Neben der Arbeit im Defensivverbund ist Torhüter Mile Svilar ein entscheidender Faktor für unseren Lazio Rom gegen AS Rom Tipp. Ranieri kann seinem Torhüter zu jeder Zeit vertrauen, der prozentual gesehen die drittmeisten Bälle abgewehrt hat (75,4 Prozent).

Zudem hat Svilar die geteilt meisten Weißen Westen aller Torhüter angehäuft (12) und 3,1 Gegentore verhindert (4.). Seine Werte sind in dieser Saison herausragend und machen ihn zu einem der besten Schlussmänner im italienischen Spitzenfußball.

Wollt ihr das Risiko aus der Lazio Rom gegen AS Rom Prognose etwas rausnehmen, bietet sich auch eine Wette auf “Beide Teams treffen: Nein” an. Schließlich zählen die Gäste selbst zu den Minimalisten im Angriff.

So seht ihr Lazio Rom - AS Rom im TV oder Stream:

13. April 2025, 20.45 Uhr, Olympiastadion Rom, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Form der Hausherren könnte zu einem Problem für Trainer Marco Baroni und seine Auswahl werden. Zuletzt gewannen die Adler nur eines von sechs Pflichtspielen.

Des Weiteren konnte die Offensivabteilung der Biancocelesti in den vorangegangenen Wochen immer weniger überzeugen. Lazio erzielte zuletzt nur zwei Tore in vier Partien und blieb in zwei Begegnungen sogar torlos.

Lazio Rom vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Lazio Rom: Provedel - Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic, Vecino, Guendouzi, Isaksen, Pedro, Zaccagni, Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Gigot, Lazzari, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Dia

Startelf AS Rom: Svilar - Ndicka, Mancini, Hummels, Celik, Kone, Cristante, Angelino, Soule, Dovbyk, El Shaarawy

Ersatzbank AS Rom: Gollini, De Marzi, Nelsson, Salah-Eddine Sangare, Rensch, Paredes, Gourna-Douath, Pisilli, Pellegrini, Baldanzi, Shomurodov

Top-Angreifer Taty Castellanos (9 Tore) wartet seit dem 9. Februar auf ein Erfolgserlebnis und Kapitän Mattia Zaccagni (8 Tore) ist seit neun Pflichtspielen torlos unterwegs.

Auf Seiten der Gäste fehlt mit Paulo Dybala natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Offensive. Seine Kreativität wurde zuletzt schmerzlich vermisst und führte dazu, dass die Giallorossi in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen nur ein Tor erzielt haben.

Unser Lazio Rom - AS Rom Tipp: Lazio Rom Unter 0,5 Tore

Den Adlern droht der Super-Gau. Sollte Lazio das “Derbi di Roma” verlieren, würde das nicht nur den Anhängern unter die Haut gehen, sondern ebenso dazu führen, dass die Biancocelesti in der Tabelle hinter den Stadtrivalen zurückfallen. Das kann, mit der aktuellen Formkrise im Angriff, aber durchaus passieren.