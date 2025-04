Lazio Rom - Bodö/Glimt Tipp, Prognose, Quoten 17.04.2025

Unser Lazio Rom - Bodö/Glimt Sportwetten Tipp zum Europa League Viertelfinale Spiel am 17.04.2025 lautet: Nach der bösen 0:2-Überraschung muss Lazio Rom gegen die Norweger Gas geben.

Am 17. April 2025 um 21:00 Uhr erwartet uns im Stadio Olimpico in Rom ein packendes Viertelfinale der Europa League zwischen Lazio Rom und Bodö/Glimt. Die „Biancocelesti“ müssen ein komplett anderes Gesicht als bei der 0:2-Pleite im Hinspiel zeigen, denn ansonsten droht das überraschende Aus.

So richtig wollen wir in unserer Lazio Rom Bodö/Glimt Prognose nicht an einen Sturmlauf der Römer glauben. Zumal die Abwehr der Norweger bärenstark aufgestellt ist.