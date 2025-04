Leganes - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2025

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 12:00 Uhr Leganes - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Gewinnt der Underdog auch das Rückspiel?

Unser Leganes - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 12.04.2025 lautet: Die Katalanen ließen am Mittwoch in der Champions League ihre Muskeln spielen. In unserem Wett Tipp heute geht Barcas Tore-Show nun auch in La Liga weiter.

Noch tanzt Barca nicht nur auf allen drei Hochzeiten, die Katalanen geben auf jeder dieser Veranstaltungen auch (meist) den Takt vor. In unserer Leganes Barcelona Prognose sind die Gäste der klare Favorit und wollen mit drei Punkten den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Erzrivale Real Madrid verteidigen oder im besten Fall noch weiter ausbauen.

Der gastgebende Abstiegskandidat ist klarer Außenseiter, aber auch wirklich chancenlos? Im Hinspiel hat er jedenfalls überrascht und für eine Sensation gesorgt. Das wird sich dieses Mal aber nicht wiederholen.

Wir entscheiden uns für den Leganes Barcelona Wett Tipp heute “Barcelona trifft in beiden Hälften” mit einer Quote von 1,80 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Leganes vs Barcelona auf “Barcelona trifft in beiden Hälften”:

Die Katalanen sind mit 83 Treffern die Tor-Maschine Spaniens.

Barcelona hat die letzten 7 Pflichtspiele in der Fremde alle gewonnen.

Allein in den letzten 3 La-Liga-Auswärtspartien schoss Barca 10 Tore.

Leganes vs Barcelona Quoten Analyse:

Auch für die deutschen Wettanbieter gibt es in diesem Match eine klare Rollenverteilung. Bei Leganes Barcelona Quoten von höchstens 1,34 für Wetten auf die Gäste haben auch die Buchmacher keinen Zweifel daran, wer diese Begegnung gewinnt. Wer auf die Pepineros setzt, darf dagegen mit Quoten bis 8,80 rechnen.

Einen Treffer trauen die Bookies der Heimmannschaft aber durchaus zu. Die Leganes Barcelona Wettquoten für den Tipp “Beide Teams treffen” liegen in der Spitze bei 1,74. Die Gegenwette ist mit Werten bis 2,08 quotiert. Für “Über 2,5 Tore” wird aber noch nicht einmal die Marke von 1,50 geknackt.

Leganes vs Barcelona Prognose: Barca lässt sich nicht noch einmal ärgern

Geht es für Leganes nach nur einer Saison in La Liga wieder runter? Aktuell wäre dies jedenfalls der Fall. Mit 28 Punkten stehen die Pepineros auf dem ersten Abstiegsplatz 18. Seit vier Liga-Spielen sind sie sieglos. Nach drei Pleiten in Folge, bei denen sie stets mindestens zwei Gegentore kassierten, gab es am vergangenen Spieltag ein Remis.

Angesichts des Treffers in der 87. Minute vom Elfmeterpunkt im Heimspiel gegen Osasuna (1:1) darf man diesen Zähler aber als durchaus glücklich bezeichnen, obwohl er gemessen am Spielverlauf nicht unverdient war. Wenn man den Klassenerhalt doch noch schafft, dann liegt das vor allem an den Auftritten im heimischen Estadio Municipal de Butarque.

Zu Hause holte Leganes fünf der bisherigen erst sechs Liga-Dreier und 18 der insgesamt erst 28 Punkte. Dennoch wurde auch daheim nur eine der letzten fünf Partien in La Liga gewonnen (2U, 2N). In sieben der letzten acht Pflichtspiele auf heimischem Rasen gelang den Pepineros zudem ein Tor.

Insofern sollte man auch ein Auge auf den Leganes Barcelona Tipp "Sieg Barcelona & Beide Teams treffen" werfen.

Leganes - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leganes: 1:1 Osasuna (H), 2:3 Real Madrid (A), 2:3 Betis Sevilla (H), 1:2 Celta Vigo (A), 1:0 Getafe (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 4:0 Dortmund (H), 1:1 Betis Sevilla (H), 1:0 Atletico Madrid (A), 4:1 Girona (H), 3:0 Osasuna (H)

Letzte 5 Spiele Leganes vs. Barcelona: 1:0 (A), 0:2 (A), 0:5 (A), 1:2 (H), 1:3 (A)

Für die Gäste aus Katalonien ist ein Dreier beim Abstiegskandidaten jedenfalls Pflicht. Am vergangenen Wochenende patzten die Blaugrana und kamen zu Hause gegen Betis Sevilla nicht über ein 1:1 hinaus. Da Real Madrid aber verlor, konnte Barca seinen Vorsprung an der Tabellenspitze sogar noch auf vier Punkte ausbauen.

Am Mittwoch zeigte der aktuelle Spitzenreiter wieder sein wahres Gesicht und überrollte im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League die Gäste aus Dortmund. Am Ende stand ein klarer 4:0-Erfolg auf der Anzeigetafel. Für Barca war es der achte Sieg in den letzten neun Pflichtspielen (1U, wie erwähnt gegen Betis).

Im gesamten Kalenderjahr 2025 sind die Blaugrana noch gänzlich ungeschlagen. In 23 Partien in allen Wettbewerben gab es 19 Siege (4U). Auswärts haben sie ihre letzten sieben Pflichtspiele allesamt für sich entscheiden können. Allein in den letzten drei Auswärts-Begegnungen in La Liga erzielten sie zehn Tore.

Mit einer 10-3-2-Bilanz ist Barca auch das beste Auswärtsteam Spaniens und hat mit 42 Auswärts-Toren mit Abstand die meisten. Es folgt Real Madrid mit gerade einmal 26 Auswärts-Treffern. Auch deshalb erwarten wir in unserer Leganes Barcelona Prognose einige Tore der Gäste.

So seht ihr Leganes - Barcelona im TV oder Stream:

12. April 2025, 21 Uhr, Estadio Municipal de Butarque, Leganes

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Um in den Live-Genuss der Spiele aus der spanischen La Liga zu kommen, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN. Nur dort wird auch das kommende Duell zwischen den Pepineros und den Blaugrana übertragen und zwar sowohl auf dem linearen Sender DAZN1 als auch standardmäßig im Stream.

Auch der direkte Vergleich lässt in unserer Leganes vs Barcelona Prognose keinen anderen Schluss als einen Sieg der Gäste zu, auch wenn Barca das Hinspiel zu Hause ziemlich überraschend mit 0:1 verloren hat. Bei Expected Goals von 2,67:0,43 pro Katalanen war das aber einer dieser Tage, an dem nichts klappen wollte.

Leganes vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leganes: Dmitrovic - Rosier, Gonzalez, Nastasic, Hernandez, Cruz; Neyou, Tapia, Cisse; Raba, Garcia

Ersatzbank Leganes: Alvin, Soriano, El Haddadi, Altimira, Chicco, Diomande, Brasanac, de la Fuente, Lopez, Duk, Saenz,

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Raphinha, de Jong, Gavi, Pedri, Ferran; Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Pena, Kochen, Christensen, Fort, Fati, Garcia, Martin, Victor, Torre, Yamal, Lopez

Ansonsten spricht der direkte Vergleich aber klar für die Gäste, die von allen bisherigen zehn Aufeinandertreffen acht für sich entschieden haben (2N). Das Hinspiel war das erste Duell zwischen diesen beiden Klubs, in dem der Favorit kein Tor erzielen konnte - und das trotz 20 Tor-Abschlüssen, 80 Prozent Ballbesitz und acht Ecken.

In unserem Leganes gegen Barcelona Tipp können wir uns keine erneute torlose Partie der Blaugrana vorstellen - im Gegenteil. Nach der Gala gegen Dortmund wird der aktuelle Spitzenreiter aus La Liga nun auch in der heimischen Meisterschaft seine Muskeln spielen lassen.

Unser Leganes - Barcelona Tipp: “Barcelona trifft in beiden Hälften”

Gut möglich, dass Barca nicht in Bestbesetzung aufläuft. Dabei haben die Gäste eigentlich keinen Grund, Spieler für das Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse in Dortmund zu schonen. Der Vorsprung ist komfortabel. Nach der Pleite im Hinspiel und weil es am vergangenen Spieltag nur zu einem 1:1 gegen Betis reichte, sind die Katalanen auf die vollen drei Punkte aus, die mit Blick auf die Meisterschaft beim 18. der Tabelle Pflicht sind.

Barcelona stellt mit 83 Toren die mit Abstand beste Offensive, die auch auswärts mit bislang 42 Treffern in 15 Partien im Schnitt fast drei Tore pro Auswärts-Begegnung erzielte. Die Revanche für das verlorene Hinspiel gelingt.