Leganes - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 05.02.2025

SPORT1 Betting 04.02.2025 • 12:00 Uhr Leganes - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Copa del Rey Wette | Kann der Aufsteiger wieder einen Großen ärgern?

Unser Leganes - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 05.02.2025 lautet: Die Königlichen haben am kommenden Wochenende in La Liga ein wichtiges Spiel vor der Nase. So erwarten wir im Wett Tipp heute ein enges Pokalduell gegen den kleinen Nachbarn.

Unter der Woche wird in Spanien das Viertelfinale der Copa del Rey ausgetragen. Mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Atletico Madrid sind die großen Drei noch im laufenden Wettbewerb vertreten. In der Runde der letzten Acht treffen die drei Top-Teams der La Liga auch noch nicht direkt aufeinander.

Den Männern von Coach Carlo Ancelotti steht mit dem Gastspiel in der Vorstadt Leganes sogar nur eine denkbar kurze Anreise bevor. Bei den Quoten der Leganes Real Madrid Prognose sind die Königlichen die haushohen Favoriten. Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,69 bei Merkur Bets den Leganes Real Madrid Wett Tipp heute „Sieg Leganes HC +2“.

Darum tippen wir bei Leganes vs Real Madrid auf „Sieg Leganes HC +2“:

Leganes hat in dieser La-Liga-Saison schon Siege gegen den FC Barcelona und Atletico Madrid gefeiert

In den vergangenen 10 Spielzeiten hat Real Madrid nur zweimal in der Copa del Rey das Halbfinale erreicht

Die Königlichen konnten nur eines der letzten 4 Gastspiele beim kleinen Nachbarn für sich entscheiden

Leganes vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Königlichen sind immer noch der Tabellenführer in La Liga, während der Aufsteiger nur zwei Punkte und zwei Plätze vor der Gefahrenzone steht. Alleine aus dieser Konstellation ergeben sich schon deutliche Leganes vs Real Madrid Quoten.

Für einen Sieg der Gäste klettern die Quoten lediglich auf einen Höchstwert von 1,43. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den deutschen Wettanbietern für einen Erfolg der Hausherren Leganes gegen Real Madrid Wettquoten zwischen 6,75 und 7,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leganes vs Real Madrid Prognose: Wer zieht ins Halbfinale ein?

2016/17 hatte es der CD Leganes zum ersten Mal in seiner Geschichte in La Liga geschafft und konnte sich dort auch vier Spielzeiten halten. Ab 2020/21 musste der Verein aus der Vorstadt von Madrid dann wieder in der Segunda Division ran. Unter Coach Borja Jimenez, der die Mannschaft im Juni 2023 übernommen hatte, glückte in der vergangenen Saison die Rückkehr in die erste Liga. Für die „Pepineros“ steht 2024/25 natürlich nur der Klassenerhalt auf dem Zettel. Bisher kann sich der Aufsteiger auch knapp über dem Wasser halten. Nach 22 Spieltagen hat man zwei Punkte Polster auf den ersten Abstiegsrang.

Daheim tut sich die Truppe aber schwer. Nur Mitaufsteiger Real Valladolid (12) hat vor den eigenen Fans bisher weniger Punkte geholt als Leganes (13). Dafür war der Club Deportivo mit drei Siegen und zwei Remis aus den ersten fünf Pflichtspielen blendend ins Jahr 2025 gestartet. Dabei feierte man Mitte Januar auch einen 1:0-Heimsieg gegen Atletico Madrid. Die tolle Serie ohne Niederlage ging am Wochenende mit einer 0:1-Heimpleite gegen Rayo Vallecano zu Ende. Trotzdem halten wir an unserem Leganes Real Madrid Tipp fest.

Real Madrid fuhr mit einer tollen Serie von zehn Siegen aus den letzten elf Pflichtspielen (1N) zum Auswärtsspiel am Wochenende beim abstiegsbedrohten Espanyol Barcelona. Die Königlichen wollten mit einem Erfolg vor dem Spitzenspiel gegen Atletico Madrid die Verfolger auf Distanz halten. Am Ende hatten die Gäste auch bei fast allen Statistiken wie Ballbesitz (76 Prozent), Expected Goals (1,33 zu 0,31) und Gesamtschüssen (21:5) klar die Nase vorne. Trotzdem flog „Los Blancos“ fünf Minuten vor Schluss ein Konter um die Ohren. So stand am Ende eine 0:1-Pleite für die Männer von Coach Carlo Ancelotti auf der Anzeigetafel.

Damit kassierte der amtierende spanische Meister die dritte Saisonpleite und blieb in dieser Saison nach dem 0:4 gegen Barca im zweiten Liga-Spiel ohne Torerfolg. Nach diesem Spieltag haben die Verfolger Atletico Madrid und der FC Barcelona nur noch einen bzw. vier Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Bevor es in La Liga weitergeht, ist Real nun beim nächsten Aufsteiger zu Gast. In den letzten zehn Spielzeiten fühlten sich die Madrilenen im Pokalwettbewerb selten wohl und konnten nur einmal die Copa del Rey gewinnen (2022/23). In diesem Zeitraum war achtmal spätestens im Viertelfinale Endstation.

Leganes - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leganes: 0:1 Rayo Vallecano (H), 0:0 Athletic Bilbao (A), 1:0 Atletico Madrid (H), 3:2 UD Almeria (A), 1:1 Espanyol Barcelona (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:1 Espanyol Barcelona (A), 3:0 Stade Brest (A), 3:0 Real Valladolid (A), 5:1 Red Bull Salzburg (H), 4:1 UD Las Palmas (H)

Letzte 5 Spiele Leganes vs Real Madrid: 0:3 (H), 2:2 (A), 0:5 (A), 1:1 (H), 1:0 (H)

Die Bilanz zwischen Leganes und Real Madrid ist mit elf Siegen für die Königlichen bei nur zwei Niederlagen eigentlich recht deutlich (2U). Auch das Duell im November 2024 in der laufenden La-Liga-Saison ging mit 3:0 an die Gäste aus der Hauptstadt.

Davor waren die Madrilenen aber dreimal in Folge bei den „Pepineros“ ohne Sieg geblieben (2U, 1N). Die einzigen beiden Siege gegen „Los Blancos“ feierte der CD in der Copa. Diese Bilanz müssen wir auch in unsere Leganes Real Madrid Prognose mit einbeziehen.

In den letzten drei Spielen mit der Beteiligung von Leganes fielen insgesamt nur zwei Treffer. Die Königlichen hatten am Wochenende in La Liga zudem zu Gast bei einem anderen Aufsteiger schon ganz schön Ladehemmung.

So rechnen wir am Mittwoch auch nicht mit allzu vielen Treffern. Für den Leganes Real Madrid Tipp „Unter 3,5 Tore“ bekommen wir bei Betano eine Quote von 1,55. Ganz vorne dabei ist der Bookie auch, wenn es um Wettanbieter mit schneller Auszahlung geht.

So seht ihr Leganes - Real Madrid im TV oder Stream:

05. Februar 2025, 21 Uhr, Estadio Municipal de Butarque, Leganes

Übertragung TV: Sportdigital, DAZN

Übertragung Stream: Sportdigital, DAZN

Die deutschen Fans von Real Madrid dürfen sich freuen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Pokalspiel der Königlichen gegen Leganes live im TV oder im Stream zu verfolgen.

Das Spiel, welches am Mittwoch um 21 Uhr im Estadio Municipal de Butarque von Leganes angepfiffen wird, ist bei Sportdigital und DAZN zu sehen.

Leganes vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leganes: Dmitrovic - Adria Alti, Rosier, Sergio Gonzalez, Nastasic, Cruz - Dani Raba, S. Cissé, Neyou, Oscar - Munir

Ersatzbank Leganes: Abajas (Tor), Juan Soriano (Tor), Bachiller, Javi Hernandez, Chicco, Lopez, D. Garcia, Tapia, Saenz, Brasanac, Miguel

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Alaba, Fran Garcia - Dani Ceballos, Fede Valverde, Rodrygo, Arda Güler, Vinicius Junior - Endrick

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre (Tor), L. Aguado, F. Mendy, Vallejo, Bellingham, Mbappé, Raul, Modric, Brahim Diaz

Bei unserer Leganes Real Madrid Prognose müssen wir die schwierige Personallage der Gäste berücksichtigen. Vor allem die Abwehr ist durch die Ausfälle von Carvajal, Militao und Rüdiger stark geschwächt.

Ob Camavinga spielen kann, entscheidet sich erst kurzfristig. Bei den Gastgebern fallen gerade mal Spieler wie Franquesa oder Cisse aus.

Unser Leganes - Real Madrid Tipp: Sieg Leganes HC +2

Real Madrid muss gewarnt sein. Leganes ärgert in dieser Saison gerne die großen Vereine, wie zwei 1:0-Siege in der Liga gegen den FC Barcelona und Atletico Madrid bewiesen haben. Zudem haben die Königlichen in den letzten zehn Spielzeiten lediglich zweimal das Halbfinale in der Copa del Rey erreicht.

Außerdem konnten „Los Blancos“ nur eines der letzten vier Gastspiele beim kleinen Nachbarn für sich entscheiden. Auf der Gegenseite wollen die Männer von Coach Carlo Ancelotti sicher eine Reaktion auf die bittere Pleite gegen Espanyol Barcelona zeigen. Allerdings steht am Wochenende auch das wichtige Heimspiel gegen Atletico an.

So rechnen wir am Ende im Gegensatz zu den Bookies mit einem engen Spiel, bei dem die Gäste mit einigen Ausfällen klarkommen müssen und sicher auch ein paar Stammspieler schonen werden. Wir trauen es den „Pepineros“ zu, dass sie einen virtuellen Vorsprung von zwei Toren nach Hause bringen.