Leganes - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 24.11.2024

SPORT1 Betting 23.11.2024 • 09:00 Uhr Leganes - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Werden die Madrilenen ihrer Favoritenrolle gerecht?

Unser Leganes - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 24.11.2024 lautet: Spielerisch sind die Königlichen aus Madrid den Hausherren klar überlegen und wollen in unserem Wett Tipp heute einen Triumph einfahren.

CD Leganes verbuchte kürzlich gegen den FC Sevilla einen knappen 1:0-Triumph. Allgemein endeten zwei der jüngsten drei Liga-Spieltage mit einem Erfolgserlebnis. In unserer Leganes Real Madrid Prognose heißt es, im heimischen Estadio Municipal de Butarque den amtierenden spanischen Meister Real Madrid zu bezwingen. Die Kicker aus der spanischen Hauptstadt vermeldeten zuletzt einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Osasuna und wollen auch bei Leganes punkten.

Unser Leganes Real Madrid Wett Tipp heute lautet: “Sieg Real Madrid & Unter 5 Tore” zu einer Quote von 1,63 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Leganes vs Real Madrid auf “Sieg Real Madrid & Unter 5 Tore”:

Leganes verlor beide Heimspiele gegen Teams der vorderen Tabellenhälfte.

Real Madrid ist in der Ferne nach wie vor ungeschlagen.

Die Hauptstädter verfügen über den teuersten Kader im spanischen Oberhaus (1,36 Milliarden Euro).

Leganes vs Real Madrid Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern ist die spielerische Überlegenheit der Gäste aus Madrid nicht entgangen. Bereits vor dem Anstoß sind die Rollen deutlich verteilt. Die Leganes Real Madrid Quoten deuten auf einen Sieg der Gäste hin und bewegen sich um 1,40. Siegwetten auf den Außenseiter bringen Quoten von 7,50 mit sich.

Zuletzt teilten beide Mannschaften zweimal am Stück die Punkte im Estadio Municipal de Butarque. Wer von einem erneuten Remis ausgeht, darf sich über den durchschnittlich 4,5-fachen Wetteinsatz freuen. Wenngleich mit keinem Schützenfest zu rechnen ist, tendieren die Wettanbieter mit deutscher Lizenz zu drei oder mehr Toren. Für diesen Spielausgang werden durchschnittliche Leganes Real Madrid Wettquoten von 1,76 geboten.

Leganes vs Real Madrid Prognose: Ist die Abwehr des Aufsteigers stark genug?

Nach vier langen Jahren Zweitklassigkeit konnte Leganes in der vergangenen Spielzeit als Tabellenführer die Rückkehr ins spanische Oberhaus vermelden. In dieser Saison geht es in erster Linie um den Klassenerhalt.

Dabei waren die Leistungen an den ersten zehn Spieltagen alles andere als überzeugend. Nur ein Sieg kam zum Vorschein. Dem knappen 2:1 gegen UD Las Palmas standen auf der anderen Seite fünf Remis und vier Niederlagen gegenüber.

Zuletzt zeichnete sich jedoch beim Team von Trainer Borja Jimenez ein Aufwärtstrend ab. Zwei der letzten drei Liga-Duelle waren von Erfolg gekrönt. Beide Siege kamen auf heimischem Boden gegen Sevilla (1:0) und Celta Vigo (3:0) zum Vorschein. Hierbei handelte es sich jedoch um Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen Konkurrenten der Plätze eins bis zehn gingen beide Heimspiele verloren.

Dabei erzielten “Los Pepineros”, wie die Kicker aus Leganes auch genannt werden, in beiden Begegnungen keinen Treffer. Im eigenen Stadion stand die Defensive sehr sicher und kassierte in sechs Spielen nur vier Gegentore. Alle sechs Heim-Duelle brachten weniger als 3,5 Tore mit sich und deuten auch in unserem Leganes Real Madrid Tipp auf eine defensive Angelegenheit hin.

Leganes - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leganes: 1:0 FC Sevilla (H), 3:4 Girona (A), 2:1 Ciudad de Lucena (A), 3:0 Celta Vigo (H), 1:3 Atletico Madrid (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:0 CA Osasuna (H), 1:3 AC Milan (H), 0:4 FC Barcelona (H), 5:2 Borussia Dortmund (H), 2:1 Celta Vigo (A).

Letzte 5 Spiele Leganes vs. Real Madrid: 2:2 (H), 0:5 (A), 1:1 (H), 1:0 (H), 0:3 (A).

Nach wettbewerbsübergreifend zwei Niederlagen am Stück schossen sich die Madrilenen mit einem 4:0 gegen Osasuna vor der Länderspielpause jeglichen Frust von der Seele.

Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Barcelona beträgt nach wie vor sechs Punkte. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass die Recken aus der Hauptstadt ein Spiel weniger auf dem Konto haben und in der Leganes Real Madrid Prognose nachlegen wollen.

In der Fremde ist die Elf von Trainer Carlo Ancelotti noch ungeschlagen (2S, 3U). Nachdem die ersten beiden Auswärtsspiele eine Punkteteilung nach sich gezogen hatten, resultierten aus den vergangenen drei Fernduellen sieben Punkte. Die Offensive der Blancos ist auswärts keineswegs zu unterschätzen und traf bisweilen in jedem Spiel. Dennoch waren es insgesamt “nur” sieben Auswärtstore. Die Defensive musste sich vier Gegentore in den Stadien der Konkurrenz ankreiden lassen. Alle fünf Partien führten in der Fremde zu weniger als 3,5 Toren.

So seht ihr Leganes - Real Madrid im TV oder Stream:

24. November 2024, 18:30 Uhr, Estadio Municipal de Butarque, Leganes (Spanien)

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung zwischen Leganes und Real Madrid ist nicht im Free-TV verfügbar. Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN.

Um das Match somit im Stream verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Leganes vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leganes: Marko Dmitrović - Adrià Altimira, Sergio González, Matija Nastasić, Vincent Rosier, Renato Tapia, Seydouba Cissé, Juan Cruz, Darko Brašanac, Munir El Haddadi, Miguel de la Fuente

Ersatzbank Leganes: Alvin Abajas, Juan Soriano, Jorge Sáenz, Jackson Porozo, Óscar Rodríguez, Santiago Haller, Javier Hernández, Rubén López, Juan Chicco, Nicolás García

Startelf Real Madrid: Andriy Lunin - Jesús Vallejo, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Fran García, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

Ersatzbank Real Madrid: Luka Modric, Endrick, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Fran González, Sergio Mestre, Rubén Asencio

Leganes hat mit Enric Franquesa und Renato Tapia zwei Ausfälle zu kompensieren. Da der Kader eh schon sehr schwach bestückt ist, dürfte es schwerfallen, passenden Ersatz zu finden. Bei der Offensive geht sehr viel über die rechte Seite. Juan Cruz ist mit vier Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Beim spanischen Rekordmeister sorgte zuletzt Vinicius Junior mit drei Toren gegen Osasuna für Aufsehen. In unserer Leganes Real Madrid Prognose ist dem Brasilianer durchaus ein weiterer Treffer zuzutrauen. Die Königlichen haben eine ganze Reihe von verletzten Spielern zu beklagen. Mit Eder Militao und dem langzeitverletzten David Alaba fallen zwei Innenverteidiger aus. Darüber hinaus fehlen mit Daniel Carvajal und Lucas Vazquez zwei Rechtsverteidiger. Gegen Osasuna verletzte sich zudem Rodrygo auf der rechten Außenbahn.

Unser Leganes - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Unter 5 Tore

Real Madrid zeigt mit 1,36 Milliarden Euro den mit Abstand teuersten Kader der La Liga auf und Leganes kann mit einem Kader-Marktwert von 56,33 Millionen Euro bei weitem nicht konkurrieren. Wenngleich die Königlichen ein Spiel weniger als Leganes in dieser Saison absolvierten, holten sie beinahe doppelt so viele Punkte.

Wir rechnen mit einem einseitigen Spiel, in dem die Recken aus der Hauptstadt die Nase vorne haben.