Leverkusen - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 26.04.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 06:00 Uhr Leverkusen - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Stellt der FCA einen neuen Vereinsrekord auf?

Unser Leverkusen - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Die Werkself hat die Titelverteidigung in der Bundesliga endgültig abgeschrieben. So müssen wir auch im Wett Tipp heute mit einer eher mittelmäßigen Leistung von Bayer rechnen.

Nach dem 1:1 am vergangenen Wochenende auf St. Pauli kann Leverkusen die Titelverteidigung endgültig abhaken. So ein großer Rückstand auf Platz 1 (8 Punkte) wurde an den letzten vier Spieltagen einer BL-Saison noch nie aufgeholt. Schon am kommenden Spieltag könnten sich die Bayern den Titel sichern.

Dazu kommt es, wenn Bayer sein Heimspiel gegen Augsburg nicht gewinnen kann und die Münchner daheim gegen Mainz siegen. Dieses Szenario will die Werkself in unserer Leverkusen Augsburg Prognose natürlich verhindern.

Wir entscheiden uns aber mit einer Quote von 1,73 bei Merkur Bets für den Leverkusen Augsburg Wett Tipp heute “Sieg Augsburg HC +2”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Augsburg auf “Sieg Augsburg HC +2”:

Augsburg ist das drittbeste Team der Rückrunde und kassierte in den letzten 14 BL-Partien nur eine Niederlage

Leverkusen gab in dieser Saison bereits 6 Mal Punkte im eigenen Stadion ab

Bayer konnte lediglich 3 der vergangenen 9 Pflichtspiele für sich entscheiden

Leverkusen vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Leverkusen vs Augsburg Quoten schlagen sich sehr deutlich auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg gibt es bei Merkur Bets, der zu den Buchmachern mit deutscher Lizenz gehört, gerade mal eine 1,35.

Ist dieser große Unterschied gerechtfertigt? Sicherlich hat Bayer in der BL-Tabelle acht Plätze und 21 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner, doch beim Blick auf das Rückrunden-Ranking sieht es ganz anders aus.

Hier treffen mit B04 (26 Zähler) und dem FCA (24) das zweit- und das drittbeste Team aufeinander. So könnten die Leverkusen gegen Augsburg Wettquoten für einen Sieg der Gäste von 8,79 durchaus etwas Value haben.

Ein Remis, das in der Merkur Bets App aktuell mit einer 5,25 quotiert wird, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, denn die Werkself und die Fuggerstädter kommen in dieser Spielzeit schon jeweils auf zehn Remis. Das ist geteilter Liga-Höchstwert mit RB Leipzig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Augsburg Prognose: Kann sich Bayer noch mal aufrappeln?

Im Endspurt der Saison geht dem amtierenden Doublesieger immer mehr die Luft aus. Von den letzten neun Pflichtspielen konnte Bayer gerade mal drei gewinnen. Die Mannschaft strahlt nicht mehr so viel Torgefahr aus und enttäuscht auch spielerisch. Inzwischen reichen einfache taktische Mittel (geballte Abwehr, energisches Pressing), um der Werkself Paroli zu bieten. Auch der Trainer liegt mit seinem Coaching oder den Matchplänen immer wieder mal daneben. In der Meistersaison 2023/24 gewann Bayer alle 28 Saisonspiele nach einer Führung.

Beim 1:1 am vergangenen Spieltag auf St. Pauli gab Leverkusen bereits zum siebten Mal in der laufenden Spielzeit Punkte nach einer Führung ab (6U, 1N). Außerdem konnte B04 lediglich eins seiner letzten vier BL-Heimspiele gewinnen und blieb in drei der letzten vier Partien in der BayArena sogar torlos. Das ist genauso oft, wie in den ersten 41 Heimspielen unter Xabi Alonso zusammen. Die offene Zukunft des Trainers scheint sich ebenfalls negativ auf die Mannschaft auszuwirken. Xabi Alonso steht gerüchteweise bei Real Madrid ganz oben auf der Wunschliste und hat ein klares Bekenntnis zu Bayer bisher noch vermieden.

Wohin geht die Reise von Augsburg im Endspurt der Saison? Mit dem 2:1 in Bochum hat sich der FCA am vorletzten Spieltag vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Im Finale ist nun auch noch das europäische Geschäft möglich. Der Rückstand auf Rang 6 beträgt aber vier Punkte. Zudem stehen Teams wie Dortmund, Bremen und Gladbach vor den Fuggerstädtern, doch der Verein spielt mit 43 Punkten nach 30 Partien seine beste Bundesliga-Saison. An den letzten 14 Spieltagen musste man lediglich eine Niederlage hinnehmen (7S, 6U).

Nur Bayern München und RB Leipzig (je 13) kommen auf mehr Weiße Westen als Augsburg (11). Damit stellte der FCA bereits jetzt den Vereinsrekord für eine komplette Saison von 2015/16 ein. Mit 18 Punkten und 12:3 Toren liegt die Truppe von Coach Jess Thorup auch auf Platz 1 der Bundesliga-Auswärtstabelle im Jahr 2025. Keines der acht Auswärtsspiele in diesem Jahr ging verloren (5S, 3U). Geht man am Samstag in Leverkusen auch nicht als Verlierer vom Platz, bedeutet das eine neue Vereins-Bestmarke. Diese Argumente unterstützen unseren Leverkusen Augsburg Tipp.

Leverkusen - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:1 St. Pauli (A), 0:0 Union Berlin (H), 1:0 Heidenheim (A), 1:2 Arminia Bielefeld (A), 3:1 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:0 Frankfurt (H), 2:1 Bochum (A), 1:3 Bayern München (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Augsburg: 2:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 0:1 (A), 1:2 (H)

Eigentlich ist Augsburg der Lieblingsgegner von Leverkusen, denn seit dem Aufstieg des FCA 2011 verbuchte Bayer 04 gegen kein anderes Team so viele Siege wie gegen die Fuggerstädter (18).

Auf der Gegenseite konnten die bayerischen Schwaben lediglich zwei der 27 Bundesliga-Duelle gegen die Werkself für sich entscheiden (7U, 18N). Beide Erfolge stammen aus der Saison 2022/23.

Die letzten drei Partien gingen auch wieder an B04. Im Hinspiel gewann der Meister mit 2:0 in der WWK Arena. Trotzdem gehen wir unsere Leverkusen vs Augsburg Prognose relativ vorsichtig an.

Buchmacher Merkur Bets, der in unserem ausführlichen Merkur Bets Test mit Highlights wie dem Betbuilder und dem Kombi Boost überzeugen kann, rechnet am Samstag mit ein paar Toren.

Augsburg (8 Gegentore) und Leverkusen (14 Gegentreffer) stellen aber die beiden besten Defensivreihen in diesem Jahr. So tendieren wir eher zum Leverkusen gegen Augsburg Tipp “Unter 2,5 Tore”, für den wir nach der Merkur Bets Anmeldung eine 2,01 bekommen.

Wusstet ihr schon: Für Kombi- und Betbuilder-Wetten nimmt euch Merkur Bets die Wettsteuer ab! Beim Betbuilder könnt ihr verschiedene Wettmöglichkeiten von ein und demselben Spiel miteinander kombinieren. Beim Kombi Boost könnt ihr mehrere Events verbinden und euch so einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf den potentiellen Gewinn sichern.

So seht ihr Leverkusen - Augsburg im TV oder Stream:

26. April 2025, 15:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Partie zwischen Leverkusen und Augsburg wird am Samstag um 15:30 Uhr in der BayArena angepfiffen.

Somit ist Sky für die Übertragung der Partie zuständig. Diese Begegnung kann bei diesem Bezahlsender als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt werden.

Leverkusen vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Frimpong, G. Xhaka, Andrich, Grimaldo - Adli, Schick, Wirtz

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Mukiele, Aleix Garcia, Buendia, Hofmann, Palacios, Boniface, Sarco, Stepanov, Tella

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - M. Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis - Kömür, Claude-Maurice - Essende

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Banks, Gumny, Pedersen, K. Schlotterbeck, F. Jensen, Koudossou, Rexhbecaj, M. Berisha, Mounie, P. Tietz

Natürlich schauen wir bei der Leverkusen vs. Augsburg Prognose auch auf die Personalsituation bei beiden Vereinen. Die Hausherren müssen ohne Belocian, Hermoso und Terrier auskommen.

Bei den Gästen fallen der gesperrte Maier sowie die verletzten Kabadayi und Oxford aus. Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets? Dann nichts wie los! So könnt ihr auch auf den tollen Merkur Bets Bonus zugreifen.

Dabei warten gleich zwei Willkommensgeschenke auf euch: Ein 60€-Cashback-Bonus und eine 40€-Freebet für eine Einzahlung von gerade mal 1€.

Unser Leverkusen - Augsburg Tipp: Sieg Augsburg HC +2

Natürlich ist Augsburg der Lieblingsgegner von Leverkusen. Zudem ist die Werkself klar auf Kurs Vize-Meisterschaft, doch nach unserem Geschmack schlagen sich die Quoten bei dieser Paarung zu sehr auf die Seite der Hausherren.

Bayer hatte an den letzten Spieltagen große Probleme gegen Teams wie Heidenheim, Union Berlin und St. Pauli. Auch die Fuggerstädter werden mit ihrer Kampfkraft und ihrer stabilen Defensive ein unangenehmer Gegner sein.

Da der FCA in der Rückrunde und in der Fremde aktuell so formstark ist, trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen knappen Sieg mit einem Tor Unterschied zu. Die Gäste sollten einen virtuellen Vorsprung von zwei Treffern nach Hause bringen.