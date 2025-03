SPORT1 Betting 10.03.2025 • 11:00 Uhr Leverkusen - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Gelingt dem deutschen Meister das Mega-Comeback?

Xabi Alonso hat eine grausame Woche hinter sich. Auf die 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern folgte eine 0:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen. Schlimmer als das verlorene Spiel ist jedoch die Verletzung von Florian Wirtz, der womöglich mehrere Wochen aussetzen muss. Ein großes Comeback der Werkself im Achtelfinal Rückspiel erwarten wir somit nicht in der Leverkusen Bayern Prognose.

Die Auftritte aus den vergangenen Wochen haben die Abhängigkeit der Hausherren von ihrem Ausnahmekönner unterstrichen. Hat Wirtz einen schlechten Tag oder fehlt komplett, ist der amtierende deutsche Meister im Angriff ziemlich harmlos.

Darauf bauen wir unseren Leverkusen Bayern Wett Tipp heute auf und spielen bei Bet365 eine Quote von 2,05 auf “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Bayern auf “Unter 2,5 Tore”:

Leverkusen hat in keinem der 4 vorangegangenen Duelle mit Bayern mehr als einen Treffer erzielt.

Leverkusen hat in 4 der letzten 6 Pflichtspiele kein Tor erzielt.

Leverkusen hat zuletzt in 5 aufeinanderfolgenden Champions-League-Heimspielen kein Gegentor kassiert.

Leverkusen vs Bayern Quoten Analyse:

Den Gästen reicht es, eine Niederlage mit mehr als zwei Toren Unterschied zu verhindern. Diese Ausgangslage hat natürlich direkten Einfluss auf die Leverkusen Bayern Quoten für das Rückspiel.

Die Buchmacher wählen für diese Paarung ziemlich ausgeglichene Leverkusen Bayern Wettquoten. Ein Sieg für die eine oder andere Seite bewegt sich jeweils im Bereich von circa 2,50. Wer eine Drei-Weg-Wette anpeilt, sollte daher auf Freiwetten zurückgreifen. Mit diesem Interwetten Gutschein besteht die Chance dazu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Bayern Prognose: Lücken im Puzzle

Die Werkself benötigt einen historischen Abend in der Königsklasse, ansonsten ist nach dem Achtelfinale Schluss. Um das 0:3 aus dem Hinspiel noch gerade biegen zu können, muss Leverkusen im Angriff brillieren. Genau dort lag zuletzt jedoch das Problem.

Bayer ist in dieser Spielzeit enorm abhängig von Florian Wirtz und seinen besonderen Momenten in der Offensive. Sein voraussichtliches Fehlen hat unseren Leverkusen vs. Bayern Tipp ebenso beeinflusst wie die letzten Auftritte der Hausherren.

Die Mannschaft von Xabi Alonso hat im Hinspiel einen miserablen Abend erwischt, nur drei Schüsse für 0,33 erwartbare Treffer abgegeben und sich ohne eigenen Treffer aus der Allianz Arena verabschiedet.

Ausgebliebene Torjubel sind in den vergangenen Wochen des Öfteren ein Thema für die Alonso-Elf gewesen. Leverkusen verpasste in vier der sechs vorangegangenen Pflichtspiele einen eigenen Treffer.

Leverkusen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:2 Werder Bremen (H), 0:3 Bayern (A), 4:1 Frankfurt (A), 2:0 Kiel (A), 0:0 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:3 Bochum (H), 3:0 Leverkusen (H), 3:1 VfB Stuttgart (A), 4:0 Frankfurt (H), 1:1 Celtic Glasgow (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Bayern: 0:3 (A), 0:0 (H), 1:0 (A), 1:1 (A), 3:0 (H).

Zusätzlich müssen wir weitere angeschlagene Spieler der Hausherren für unsere Leverkusen vs. Bayern Prognose berücksichtigen. Nordi Mukiele darf nach seinem Platzverweis aus dem Hinspiel nicht auflaufen. Zudem haben Kapitän Granit Xhaka und Edmond Tapsoba das Duell gegen Bremen nicht zu Ende bringen können und sind angeschlagen vom Feld gegangen.

Den Gastgebern drohen damit mehrere Stützen auszufallen. Bereits mit diesen Säulen auf dem Feld hat B04 in den letzten vier direkten Duellen mit dem deutschen Rekordmeister nicht mehr als einen Treffer erzielt.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

In unserem Leverkusen gegen Bayern Tipp gehen wir erneut von maximal einem Treffer für die Alonso-Elf aus. Denkbar ist sogar ein Endergebnis mit “Leverkusen Unter 0,5 Toren”. Für diese Wette findet ihr in der Betano App eine gewinnbringende Quote von 3,50.

Der deutsche Rekordmeister kann vorerst eine abwartende Rolle einnehmen und auf die sich bietenden Lücken in der Defensive von B04 warten. Ein offensives Feuerwerk wie im Hinspiel erwarten wir von den Gästen in der Leverkusen vs. Bayern Prognose nicht.

Allerdings könnte insbesondere ein Angreifer des deutschen Rekordmeisters nach mindestens einem Treffer lechzen. Harry Kane steht aktuell bei neun Toren in zehn CL-Auftritten. Mit einem weiteren Treffer könnte er zum ersten englischen Spieler der Geschichte werden, dem in einer CL-Saison mindestens zehn Treffer geglückt sind.

So seht ihr Leverkusen - Bayern im TV oder Stream:

11. März 2025, 21 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Mehr als zwei Treffer erwarten wir vom aktuellen Tabellenführer der Bundesliga allerdings ebenfalls nicht. Die Münchner haben vor dem jüngsten 3:0-Sieg gegen Leverkusen in vier aufeinanderfolgenden Vergleichen maximal ein Tor erzielt.

Zudem verhinderte die Mannschaft von Xabi Alonso in ihren letzten fünf Champions-League-Heimspielen jeweils einen Gegentreffer und dominierte ihre Begegnungen über die starke Defensivarbeit.

Leverkusen vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Hincapie, Hermoso, Tah, Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo, Adli, Buendia, Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Tapsoba, Arthur, Tella, Garcia, Boniface, Sarco

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Kim, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Boey, Dier, Stanisic, Ito, Palhinha, Sane, Guerreiro, Gnabry, Müller, Vidovic

Bislang hat kein anderes Team in der Königsklasse weniger gegnerische Schüsse zugelassen als der deutsche Rekordmeister (79). Eine weitere defensive Masterclass gegen Leverkusen würde Torhüter Jonas Urbig sicher helfen.

Der Schlussmann ersetzt den derzeit verletzten Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Noch in der Hinrunde hat er das Tor für den 1. FC Köln im deutschen Unterhaus behütet. Jetzt darf er in der Champions League von Beginn an ran.

Unser Leverkusen - Bayern Tipp: Unter 2,5 Tore

Große Chancen auf ein Comeback räumen wir den Hausherren nicht ein, allerdings erwarten wir ebenso wenig einen erneuten Dauerangriff der Münchner. Die Gäste können ihren 3:0-Vorsprung aus dem ersten Duell verwalten und auf den richtigen Zeitpunkt für eigene Offensivaktionen warten.