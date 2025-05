Leverkusen - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 11.05.2025

Unser Leverkusen - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2025 lautet: Die Schwarz-Gelben haben es sich im Wett Tipp heute verdient, einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation zu gehen.

Überzeugenden Fußball hat die Werkself zuletzt nur selten geboten. Spielerische Magerkost kostete dem letztjährigen Double-Sieger mehrfach Punkte. Am vergangenen Wochenende konnte zwar noch ein schmeichelhaftes 2:2 gegen Freiburg geholt werden, doch der negative Trend setzt sich in unserer Leverkusen Dortmund Prognose fort.

Für die Gastgeber ist die Spielzeit schon gelaufen. Aus der Champions League und dem DFB-Pokal ist das Team von Xabi Alonso ausgeschieden und in der Bundesliga steht der zweite Tabellenplatz fest. Ohne äußeren Antrieb fehlte es den letzten Auftritten teilweise an Esprit und Energie.

So spielen wir mit einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets den Leverkusen Dortmund Wett Tipp heute “Sieg Dortmund (DNB)”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Dortmund auf “Sieg Dortmund (DNB)”:

Leverkusen vs Dortmund Quoten Analyse:

Zu Beginn dieser Spielzeit hätte womöglich jeder Experte geschmunzelt, wären ihm die aktuellen Leverkusen Dortmund Quoten unter die Augen gekommen. In der jetzigen Situation ergibt die leichte Favoritenrolle der Schwarz-Gelben in der BayArena durchaus Sinn.

Leverkusen vs Dortmund Prognose: Transfer auf der Bank

Normalerweise geht es in Gesprächen und Analysen von Transfers vorrangig um Spieler. Nicht aber bei diesen beiden Vereinen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Der Einfluss dieser Situationen ist in unserem Leverkusen vs. Dortmund Tipp klar zu erkennen. Auf Seiten der Werkself sehnen sich Fans und Spieler nach Klarheit im Fall von Xabi Alonso. Der Baske wird als Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid gehandelt.