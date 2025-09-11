Leverkusen - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 12.09.2025

SPORT1 Betting 11.09.2025 • 18:00 Uhr Leverkusen - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kommt Bayer unter dem neuen Coach wieder in die Spur?

Unser Leverkusen - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.09.2025 lautet: Schon nach dem 2. Spieltag der Saison 2025/26 gab es in der Bundesliga die erste Trainerentlassung. Im Wett Tipp heute dürfen sich die Fans auf einen torreichen Einstand des neuen Coaches freuen.

Am Freitagabend feiert der neue Trainer von Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand sein Debüt an der Seitenlinie. Der ehemalige dänische Nationaltrainer hatte nicht viel Zeit, um die Werkself auf die Partie gegen Frankfurt vorzubereiten. Auf dem Trainingsplan standen gerade mal zwei Einheiten.

Trotzdem trauen die Quoten der Leverkusen Frankfurt Prognose dem Nachfolger von Erik ten Hag einen guten Einstand zu. Wir können uns bei dieser Partie für keinen Favoriten entscheiden und spielen mit einer Quote von 1,68 bei Bet-at-home den Leverkusen Frankfurt Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Frankfurt auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Frankfurt schoss an den ersten beiden Spieltagen sieben Tore

In ihren 80 Bundesliga-Duellen trennten sich beide Vereine nie 0:0

Die Wetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” hätten auch in den ersten beiden BL-Spielen von Bayer in der neuen Saison Erfolg gehabt

Leverkusen vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher, unter denen sich auch Wettanbieter ohne Steuer befinden, lassen sich von dem unterschiedlichen Saisonstart der beiden Teams nicht zu sehr beeindrucken. Die Leverkusen vs Frankfurt Quoten gehen von einem engen Duell mit leichten Vorteilen für die Hausherren aus.

So klettern die Quoten für einen Dreier der Heimmannschaft auf einen Höchstwert von 2,38. Für einen Sieg der Eintracht bekommt ihr Leverkusen gegen Frankfurt Quoten zwischen 2,75 und 2,80. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Leverkusen vs Frankfurt Prognose: Wie schnell findet Hjulmand die richtigen Stellschrauben?

Schon nach dem 2. Spieltag zogen die Verantwortlichen in Leverkusen die Reißleine und setzten Trainer Erik ten Hag vor die Tür. Bayer war nach dem 1:2 daheim gegen Hoffenheim und dem 3:3 in Bremen nur mit einem Punkt in die neue Saison gestartet. Doch die Zusammenarbeit mit dem Niederländer hatte wohl auf mehreren Ebenen zu Problemen geführt. So traute man ten Hag den Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft nicht mehr zu. Als Nachfolger wurde Kasper Hjulmand installiert, der mit Dänemark bei der EM 2021 das Halbfinale erreicht hatte.

Auf Klubebene konnte der Coach bisher aber nur überschaubare Erfolge erzielen. Trotzdem soll der Däne mit der Werkself wieder einen klaren Spielstil erarbeiten. Dafür bleiben dem neuen Trainer bis zum ersten Spiel aber nur zwei Tage. Zudem gilt es einen großen Umbruch zu managen. In diesem Sommer haben acht Leistungsträger der Double-Mannschaft aus der Saison 2023/24 den Verein verlassen. Leverkusen ging in dieser BL-Saison zweimal früh in Führung (6. und 5. Minute), holte am Ende aber nur einen Punkt. Hjulmand gilt als Gegenentwurf zu ten Hag und lässt am liebsten im 3-4-2-1 spielen.

Ex-Profi Mario Basler traut Frankfurt in diesem Jahr sogar die Meisterschaft zu. Und die Eintracht ist auch wirklich toll in die neue Saison gestartet. Das 4:1 gegen Werder Bremen war der höchste Bundesliga-Auftaktsieg seit 2000/01. Mit dem darauffolgenden 3:1 in Hoffenheim legte die Mannschaft dann den besten Start seit 2012 hin. Die Hessen sind saisonübergreifend seit acht BL-Spielen ungeschlagen (5S, 3U) und auswärts seit fünf Pflichtpartien ohne Niederlage (3S, 3U). Zudem steht die SGE vor einer großen Zukunft. Mit 24,7 Jahren stellte man die drittjüngste Startelf des 2. Spieltags.

Sportvorstand Markus Krösche schafft es seit Jahren, die hohen Transfereinnahmen von Profis wie Hugo Ekitiké oder Omar Marmoush sinnvoll zu investieren. Auch Coach Dino Toppmöller zeigt sich kreativ. Das Spiel ist nicht mehr so auf die Spitze zugeschnitten. Dafür strahlen die Flügelspieler viel Gefahr aus. Lediglich an einem von bislang sieben Ligatoren war keiner der Flügel direkt beteiligt. Gegen die TSG war Neuzugang Ritsu Doan mit einem Doppelpack und einer Torvorlage der Mann des Tages. Hinzu kommen der 19-jährige Uzun und der 20-jährige Bahoya. Diese Offensive unterstützt unseren Leverkusen Frankfurt Tipp.

Leverkusen - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Viktoria Köln (H), 3:3 Bremen (A), 1:2 Hoffenheim (H), 4:0 Großaspach (A), 0:2 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:1 Hoffenheim (A), 4:1 Bremen (H), 5:0 Engers (A), 0:1 Fulham (A), 2:2 Philadelphia (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Frankfurt: 4:1 (A), 2:1 (H), 5:1 (A), 3:0 (H), 3:1 (H)

Leverkusen führt die Bilanz gegen Frankfurt mit 41 Siegen und 28 Niederlagen an (13U). Auch zu Gast bei der Werkself konnten die Hessen in 41 Versuchen lediglich sechsmal gewinnen, bei neun Remis und 26 Pleiten.

Daheim konnte Bayer die letzten elf Vergleiche (10 x BL, 1 x Pokal) gegen die Eintracht alle für sich entscheiden und erzielte dabei immer mindestens zwei Tore pro Spiel. Gegen kein anderes Team feierte B04 so viele BL-Heimsiege wie gegen die SGE.

Auch der Blick auf die letzten fünf Spiele ergibt für unsere Leverkusen Frankfurt Prognose ein deutliches Bild. Leverkusen konnte diese fünf Spiele gegen Frankfurt mit einem gesamten Torverhältnis von 17:4 Tore alle gewinnen.

Bei diesem Duell dürfen sich die Zuschauer wohl auf Tore freuen. Bei den Buchmachern schaffen es die Quoten für den Tipp “Beide Teams treffen” nur auf einen Höchstwert von 1,46.

Und auch für den Leverkusen Frankfurt Tipp “Über 2,5 Tore” bekommt ihr bestenfalls eine Quote von 1,50. Diese Wette kann man als Neukunde bei Buchmacher Winamax in Verbindung mit dem Winamax Bonus aber getrost spielen.

Denn Frankfurt erzielte an den ersten beiden Spieltagen sieben Tore. Drei Spieler der Hessen haben mindestens drei Scorerpunkte gesammelt. Zudem gab es zwischen B04 und SGE in 80 BL-Duellen noch nie ein torloses Remis. Keine andere Paarung fand so oft statt, ohne dass es eine Nullnummer gab.

So seht ihr Leverkusen - Frankfurt im TV oder Stream:

12. September 2025, 20:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Sky überträgt ab der Saison 2025/26 alle Bundesliga-Spiele am Freitag um 20:30 Uhr. So seht ihr auch das Duell zwischen Leverkusen und Frankfurt bei dem Pay-TV-Sender.

Leverkusen vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Flekken – Quansah, Badé, Tapsoba – Vazquez, Garcia, Andrich, Grimaldo – Tella, Tillman – Schick

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich (Tor), Arthur, Sarco, Palacios, Echeverri, Poku, Maza, Tape, Grimaldo, Kofane

Startelf Frankfurt: Zetterer – Kristensen, Koch, Collins, Theate – Larsson, Chaibi - Doan, Uzun, Bahoya – Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Grahl (Tor), Baum, Nkounkou, Skhiri, Knauff, Brown, Buta, Höjlund, Batshuayi, Wahi

Aufgrund von Länderspielabstellungen werden die Argentinier Exequiel Palacios und Claudio Echeverri erst am Donnerstag zum Team stoßen. Zudem müssen die Hausherren sicher ohne Belocian und Terrier auskommen. Der Einsatz von Hofmann ist noch fraglich.

Bei den Gästen fällt lediglich Ngankam aus. Der Einsatz von Götze entscheidet sich erst kurzfristig. Die Personalsituation spricht bei der Leverkusen Frankfurt Prognose somit etwas mehr für die Hessen.

Unser Leverkusen - Frankfurt Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Eigentlich ist man verleitet, nach dem tollen Start der Hessen und den großen Problemen von Bayer zu Beginn der Saison bei dieser Partie auf die Gäste zu setzen. Doch zwei Dinge machen einen Tipp schwer.

Einerseits ist Leverkusen ein Angstgegner von Frankfurt. Zweitens ist es schwer vorherzusehen, mit welcher Ein- und Aufstellung der neue Coach die Werkself auf den Rasen schickt.