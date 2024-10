Leverkusen - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 06:00 Uhr Leverkusen - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verhindert Kiel ein Debakel?

Unser Leverkusen - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: An den ersten fünf Spieltagen lag Kiel noch keine einzige Sekunde in Führung. Spielt Leverkusen seinen Stiefel herunter, droht im Wett Tipp heute eine Flut an Gegentoren.

Kiel ist in der Defensive verwundbar und mit der Qualität im Angriff der übrigen Bundesligisten bis jetzt überfordert. Unsere Leverkusen Kiel Prognose verheißt für den Aufsteiger nichts Gutes, denn wir erwarten eine extrem einseitige Partie, in der die Werkself den vierten Saisonsieg einfährt.

Wir beleuchten vor allem das Matchup der B04-Offensive und der KSV-Verteidigung. Wir entscheiden uns für den Leverkusen Kiel Wett Tipp heute „Leverkusen Über 3,5 Tore“ zu einer Quote von 2,10 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Kiel auf „Leverkusen Über 3,5 Tore“:

Bislang kassierte Kiel im Schnitt 3,4 Gegentore pro Spieltag.

Die Werkself hat den zweitbesten Angriff der Bundesliga (14 Tore).

Der Aufsteiger ließ in 2 der letzten 3 Liga-Spiele „Über 3,5 Gegentore“ zu.

Leverkusen vs Kiel Quoten Analyse:

Über die Leverkusen Kiel Quoten einer klassischen Drei-Weg-Wette gibt es nur wenig zu sagen. Die Werkself erzielt mit einem Sieg auch in den Sportwetten Apps maximal eine Quote von 1,10 und sollte keine Probleme bekommen.

Eine derartige Außenseiterrolle, wie es die Leverkusen Kiel Wettquoten bei einem Auswärtssieg anzeigen, gibt es nur selten im deutschen Oberhaus. Bislang waren die Störche, vor allem in der Verteidigung, ziemlich überfordert, sodass Siegquoten bis 32,00 zwar extrem, aber nicht überraschend sind.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Kiel Prognose: Noch kein Bundesliga-Niveau

Spulen wir die Zeit nur um ein paar Monate zurück. Damals hatte Kiel erstmals den Aufstieg in die Bundesliga gemeistert und fiel im Zweitliga-Fußball durch seine hervorragende Verteidigung auf.

Kein anderes Team der 2. Bundesliga hatte in der vergangenen Spielzeit häufiger die Null gehalten als die Störche (15). Die erwartbaren Gegentore nach 34 Spieltagen (47,8 xGA) machten die KSV-Verteidigung zu einer Top-4-Hintermannschaft.

Das einstige Prunkstück ist für Störche-Trainer Marcel Rapp nach nur fünf Spieltagen in der deutschen Fußball-Beletage zum größten Problem geworden. Defensiv tut sich der Aufsteiger extrem schwer, auf Bundesliga-Niveau zu kommen.

Durchschnittlich erlaubten die Störche 3,4 Gegentore pro Spieltag. Eine solche Flut an Gegentoren kann kein Aufsteiger dieser Welt kaschieren. In der Folge wartet Kiel noch auf die erste Führung in der Bundesliga-Geschichte und hofft im Leverkusen Kiel Tipp auf eine Premiere.

Leverkusen - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:0 AC Milan (H), 1:1 Bayern (A), 4:3 Wolfsburg (H), 4:0 Feyenoord (A), 4:1 Hoffenheim (A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 2:4 Frankfurt (H), 2:2 Bochum (A), 1:6 Bayern (H), 0:2 Wolfsburg (H), 2:3 Hoffenheim (A).

Letzte Spiele Leverkusen vs. Kiel: 3:1 (A).

Kein anderer Bundesligist erlaubte mehr gezielte Schüsse aufs eigene Tor (38). Zwischen den Pfosten steht Timon Weiner, der in der abgelaufenen Spielzeit noch zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga zählte.

Dem Schlussmann unterlaufen auf höherem Niveau aber immer wieder Fehler, sodass Kiel bei 11,02 erwartbaren Gegentoren doch 17 Gegentore geschluckt hat. Bereits die 11,02 erwartbaren Gegentore sind der dritthöchste Wert.

Im Angriff lief es für die Störche etwas besser. Kapitän Lewis Holtby und seine Mitspieler erzielten in vier der ersten fünf Begegnungen mindestens einen Treffer. Vier von sieben Saisontoren gingen auf die Kappe von Shuto Machino, der an den letzten beiden Spieltagen drei Mal zum Jubeln abdrehen durfte.

Die Werkself hat bis jetzt noch kein Bundesliga-Spiel ohne Gegentor absolviert und während der beiden vorangegangenen Heimspiele gleich sechs Gegentore hingenommen.

Bleibt Leverkusen auch im sechsten Saisonspiel als amtierender Meister ohne Weiße Weste, könnt ihr laut Leverkusen Kiel Prognose mit einer Gratiswette das Wagnis eingehen, für „Kiel Über 0,5 Tore“ Quoten von circa 2,00 zu bekommen.

So seht ihr Leverkusen - Kiel im TV oder Stream:

5. Oktober 2024, 15.30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Richten wir uns langsam an den B04-Angriff. Bis jetzt konnte nur Bayern mehr Saisontore erzielen (17) als die Hausherren (14). Vor dem vergangenen Spieltag (1:1 vs. Bayern) zog Leverkusen in der Offensive wieder an.

In zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Begegnungen (Hoffenheim, Wolfsburg) erzielte die Mannschaft von Xabi Alonso „Über 3,5 Tore“, weshalb auch der Leverkusen Kiel Tipp in diese Richtung steuert.

Leverkusen vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Hincapie, Tah, Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo, Adli, Wirtz, Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Lomb, Kovar, Belocian, Arthur, Mukiele, Andrich, Palacios, Tella, Hofmann, Terrier, Schick

Startelf Kiel: Weiner, Johansson, Becker, Geschwill, Rosenboom, Gigovic, Holtby, Knudsen, Porath, Machino, Pichler

Ersatzbank Kiel: Dähne, Komenda, Javorcek, Puchacz, Ivezic, Schulz, Remberg, Skrzybski, Arp

Eine wesentliche Stärke der Hausherren war am vergangenen Spieltag von entscheidender Bedeutung. Robert Andrich feuerte im Top-Spiel gegen die Bayern einen Distanzschuss in Folge einer Ecke zum 1:1 in die Maschen.

Es war bereits das siebte B04-Tor nach einem Standard an nur fünf absolvierten Spieltagen. Damit hat der amtierende Meister den bestehenden Rekord der Münchner (2019/2020) egalisiert.

Unser Leverkusen - Kiel Tipp: Leverkusen Über 3,5 Tore

Obwohl die Werkself gegen Bayern nur drei Schüsse abgegeben hat, gab kein anderer Bundesligist innerhalb der ersten fünf Spielrunden mehr Schüsse als die Hausherren ab (94). Zudem erzielte Leverkusen die meisten Treffer vor der Pause (9), während Kiel die meisten Gegentore vor der Halbzeit kassiert hat (11). Schlägt das Spiel frühzeitig eine einseitige Richtung ein, droht ein Fiasko für den Aufsteiger.