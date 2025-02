Leverkusen - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2025

SPORT1 Betting 04.02.2025 • 11:00 Uhr Leverkusen - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Ist eine Überraschung im Derby denkbar?

Unser Leverkusen - Köln Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 05.02.2025 lautet: Die Werkself lässt sich im Wett Tipp heute nicht auf ein wildes Derby ein, sondern bleibt auf dem Feld fokussiert.

Pokal-Spiele sind besonders, Derbys ebenfalls. In unserer Leverkusen Köln Prognose fallen beide Ereignisse zusammen. Fußball-Deutschland hofft auf einen aufregenden Vergleich, in dem der Tabellenführer der 2. Bundesliga den amtierenden deutschen Meister zu einem klassischen Rhein-Derby zwingt.

Xabi Alonso weiß jedoch aus eigener Zeit als Spieler, wie hoch brisante Begegnungen gewonnen werden können. In unserem Leverkusen Köln Wett Tipp heute vertrauen wir den Gastgebern und spielen bei Merkur Bets eine Quote von 1,70 für “Sieg Leverkusen (HC -1)”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Köln auf “Sieg Leverkusen (HC -1)”:

Leverkusen gewann jedes DFB-Pokalspiel in dieser Saison zu Null.

Leverkusen gewann zuletzt 9 von 10 Bundesliga-Spielen.

Köln verlor die beiden vorangegangenen Aufeinandertreffen mit je mindestens 2 Toren Differenz.

Leverkusen vs Köln Quoten Analyse:

Wenn Gerhard Struber noch nach einem anregenden Fakt für seine motivierende Ansprache vor dem Derby gesucht hat, dürfte er sie durch den jüngsten Sieg der Werkself gefunden haben. Der amtierende deutsche Meister ist durch seinen 3:1-Erfolg gegen Hoffenheim in der ewigen Bundesliga-Tabelle an Köln vorbeigezogen. Die Leverkusen Köln Quoten zeigen zudem recht klar an, welche Mannschaft derzeit die stärkere ist.

Für einen Heimsieg findet ihr in der Merkur Bets App nur Leverkusen Köln Wettquoten von 1,25. Die Geißböcke treten die kurze Anreise als klarer Außenseiter an und kratzen an einer zweistelligen Siegquote.

Leverkusen vs Köln Prognose: Seriös und abgeklärt

In der vergangenen Spielzeit profitierte die Werkself von einer wohlwollenden Auslosung im DFB-Pokal. Auf dem Weg zum Triumph musste B04 nur einen Bundesligisten überwinden (3:2 vs. VfB Stuttgart).

Dennoch gab es keinen Zweifel daran, dass Leverkusen in der abgelaufenen Spielzeit die beste Mannschaft im deutschen Fußball gewesen ist. Die Titelverteidigung ist das klare Ziel und dafür hat die Mannschaft von Xabi Alonso bereits den größten Brocken aus dem Teilnehmerfeld genommen. Im Achtelfinale bezwang Leverkusen den FC Bayern (1:0).

Damit hat B04 die letzten neun Paarungen im DFB-Pokal allesamt für sich entschieden und zuletzt fünf DFB-Pokalspiele in Folge ohne Gegentor gewonnen, ebenso wie die beiden vorangegangenen direkten Duelle mit Köln (2:0, 3:0).

Wollt ihr unseren Leverkusen vs. Köln Tipp leicht abwandeln, bietet sich eine Quote von circa 2,10 für “Leverkusen gewinnt ohne Gegentor” an, die ihr so bei verschiedenen Wettanbietern mit deutscher Lizenz findet.

Leverkusen - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:1 Hoffenheim (H), 2:0 Sparta Prag (H), 2:2 RB Leipzig (A), 1:2 Atletico Madrid (A), 3:1 Gladbach (H).

Letzte 5 Spiele Köln: 2:1 Braunschweig (A), 1:0 Elversberg (H), 0:1 HSV (A), 3:2 Viktoria Köln (H), 1:0 Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Köln: 2:0 (A), 3:0 (H), 1:2 (H), 2:1 (A), 0:1 (H).

Die Werkself gewann zuletzt neun von zehn Begegnungen im deutschen Oberhaus. Zudem feierte B04 auf nationaler Ebene sechs Heimsiege in Serie. Vier dieser sechs Paarungen schnappte sich Leverkusen mit mindestens zwei Toren Vorsprung.

Das einzige Heimspiel in dieser DFB-Pokalsaison gestaltete der amtierende deutsche Meister mit einem 3:0-Erfolg gegen Elversberg in der zweiten Runde ziemlich souverän zu seinen eigenen Gunsten.

Köln tat sich auf dem Weg ins Viertelfinale wesentlich schwerer. Die erste Runde überstanden die Geißböcke nur knapp durch einen 3:2-Erfolg in der Verlängerung gegen den Drittligisten aus Sandhausen.

Danach folgte ein 3:0-Sieg gegen Kiel, woraufhin es gegen Hertha (2:1 n.V.) wieder zusätzliche 30 Minuten Spielzeit benötigte, ehe das Derby gegen Leverkusen perfekt gemacht wurde.

Die Domstädter entwickelten in den vergangenen Wochen große Freude daran, gegnerische Angriffsreihen an der kurzen Leine zu halten, was sich auf unsere Leverkusen vs Köln Prognose auswirkt. Kein anderer Zweitligist erlaubte in dieser Spielzeit weniger erwartbare Gegentore als Köln (21,9 xGA).

So seht ihr Leverkusen - Köln im TV oder Stream:

05. Februar 2025, 20.45 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Allerdings bewies der knappe 2:1-Erfolg vom letzten Zweitliga-Spieltag gegen Braunschweig, dass die Gäste durchaus noch anfällig für Gegentore sind, was die Hausherren im Leverkusen gegen Köln Tipp begünstigen könnte. Schließlich haben die Löwen mit 18 erzielten Treffern eine der schwächsten Zweitliga-Offensiven.

Leverkusen hingegen spielt nicht nur eine Liga über Köln, sondern steckt dort auch noch mitten im Titelkampf (2.) und hat die zweitbeste Angriffsreihe im deutschen Oberhaus (49 Tore).

Leverkusen vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Kovar - Hermoso, Hincapie, Tah, Mukiele, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Buendia, Wirtz, Boniface

Ersatzbank Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Arthur, Frimpong, Garcia, Hofmann, Alajbegovic, Schick

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Heintz, Hübers, Gazibegovic, Martel, Ljubicic, Pacarada, Huseinbasic, Tigges, Downs

Ersatzbank Köln: Pentke, Telle, Finkgräfe, Thielmann, Maina, Obuz, Schmitt, Waldschmidt, Lemperle

Mit Victor Boniface und Patrick Schick stehen Xabi Alonso zwei Stürmer zur Verfügung, die von der Defensive der Domstädter nicht mal an guten Tagen zu halten sein werden. Ebenso wenig sollte die Elf von Gerhard Struber ein Mittel gegen den derzeit groß aufspielenden Florian Wirtz haben.

Sollte es doch Schwierigkeiten aus dem Spiel heraus geben, kann die Werkself auf ihre enorme Qualität nach ruhenden Bällen vertrauen und unsere Leverkusen vs. Köln Prognose über die Standards zum Erfolg führen. Kein anderer Bundesligist erzielte bisher mehr erwartbare Tore nach ruhenden Bällen als Leverkusen (8,74 xG).

Unser Leverkusen - Köln Tipp: Sieg Leverkusen (HC -1)

Die Werkself dominierte ihre Spiele zuletzt wieder und zeigte beim vorangegangenen 3:1-Heimsieg gegen Hoffenheim, was bereits gegen abstiegsgefährdete Bundesligisten möglich ist. Köln wird mit Sicherheit Vollgas geben, doch am Ende ohne Chance aus dem DFB-Pokal ausscheiden.