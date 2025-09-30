Leverkusen - PSV Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2025

SPORT1 Betting 30.09.2025 • 18:00 Uhr Leverkusen - PSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wackelt die Werkself in der Hintermannschaft?

Unser Leverkusen - PSV Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2025 lautet: Wir erwarten im Wett Tipp heute ein rasantes Duell mit Toren für beide Mannschaften.

Vor unserer Leverkusen PSV Prognose hat die Werkself vier Spiele unter ihrem neuen Cheftrainer Kasper Hjulmand bestritten. Kein einziges Duell hat B04 verloren (2S, 2U), den Auftakt in die Champions-League-Ligaphase aber beinahe vergeigt (2:2 vs. Kopenhagen).

Auf Seiten der Gäste sitzt ein ehemaliger Bekannter des Bundesligisten auf der Trainerbank. Peter Bosz kehrt als amtierender niederländischer Meister in die BayArena zurück und sorgt mit seiner Mannschaft im Leverkusen PSV Wett Tipp heute für Aufregung. Wir wählen bei Merkur Bets eine Quote von 1,83 und spielen “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore im Spiel”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs PSV auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

5 der letzten 6 PSV-Spiele erfüllten die Voraussetzungen für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Alle 4 B04-Spiele unter Kasper Hjulmand erfüllten die Voraussetzungen für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

PSV erzielte am ersten Spieltag 2,5 erwartbare Tore.

Leverkusen vs PSV Quoten Analyse:

Die Hausherren sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen (2S, 3U) und übernehmen im Vergleich der Leverkusen PSV Wettquoten die Favoritenrolle. Auf dem Rasen der BayArena erwartet euch bei den neuen Wettanbietern der 1.87-fache Gewinn für einen Dreier der Werkself.

Weder B04 (2:2 vs. Kopenhagen) noch die Gäste aus Eindhoven (1:3) errangen am ersten Spieltag der CL-Ligaphase einen Sieg. Die Resultate aus den beiden Begegnungen empfehlen, den Blick auf Leverkusen PSV Quoten für mehrere Treffer im Spiel zu beleuchten.

Leverkusen vs PSV Prognose: Torgefahr

Beide Angriffsreihen präsentieren sich im Leverkusen vs. PSV Tipp torhungrig und profitieren von der gegnerischen Hintermannschaft, Individuelle Fehler und bewusst eingegangene Risiken sind dabei entscheidende Themen.

Die Gäste warten seit sechs Pflichtspielen auf eine weiße Weste, haben sogar in vier der fünf vorangegangenen Auftritte zwei oder mehr Gegentreffer zugelassen. Nur in der Generalprobe gegen Excelsior hat die Defensive der Boeren einigermaßen standgehalten (2:1).

Die Parade-Disziplin für das Team von Peter Bosz ist auch nicht die Verteidigung, sondern das Herausspielen von eigenen Torchancen. PSV verpasste am ersten CL-Spieltag zwar einen Sieg gegen Union Gilloise (1:3), erspielte sich aber Torchancen im Wert von 2,5 xG.

In neun absolvierten Pflichtspielen hat Eindhoven durchschnittlich 2,66 Tore pro Partie erzielt und eine Menge Unruhe in den gegnerischen Hintermannschaften gestiftet. Das blüht auch der B04-Verteidigung in der Leverkusen gegen PSV Prognose.

Leverkusen - PSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 St. Pauli (A), 1:1 Gladbach (H), 2:2 Kopenhagen (A), 3:1 Frankfurt (H), 3:3 Werder Bremen (A).

Letzte 5 Spiele PSV: 2:1 Excelsior (A), 2:2 Ajax Amsterdam (H), 1:3 Union Gilloise (H), 5:3 Nijmegen (A), 0:2 Telstar (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. PSV: -

Vereint eine Mannschaft eine produktive Angriffsreihe mit einer allfälligen Hintermannschaft, die zudem eine riskante Spielweise wählt, entstehen in aller Regel unterhaltsame Begegnungen mit vielen Treffern.

Genau das erhoffen wir uns im Leverkusen gegen PSV Tipp. Der Schnitt von 4,33 gefallenen Toren pro PSV-Paarung in dieser Spielzeit ist jedenfalls ein starker Indikator für “Über 3,5 Tore” im Spiel.

Der deutsche Vizemeister strotzt ebenfalls nicht gerade vor Selbstvertrauen in der Verteidigung, hat für den vorderen Teil des Feldes allerdings einige talentierte Akteure zur Verfügung.

Seit Kasper Hjulmand von Erik ten Hag übernommen hat, endeten alle vier Pflichtspiele des Bundesligisten mit “Über 2,5 Toren”. Gleichzeitig erfüllten diese vier Begegnungen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wette auf “Beide Teams treffen”.

Ebenso wie die Boeren kassierte Bayer in dieser Spielzeit durchschnittlich mehr als einen Gegentreffer pro Paarung (10 Gegentore in 7 Pflichtspielen). Trotzdem ist B04 nur aus einem Vergleich als Verlierer rausgegangen (1:2 vs. Hoffenheim am 1. Bundesliga-Spieltag).

So seht ihr Leverkusen - PSV im TV oder Stream:

01. Oktober 2025, 21 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Auf europäischen Parkett ist die Werkself gegen niederländische Mannschaften ungeschlagen (4S, 3U). Letzte Saison gewann die Mannschaft noch unter Xabi Alonso mit 4:0 gegen Feyenoord.

Mehrere Tore könnten B04 auch unter der Woche gegen Eindhoven gelingen. Seit der CL-Spielzeit 2023-24 haben die Rood-witten 21 Paarungen in der Königsklasse bestritten, dabei aber nur zwei Begegnungen ohne Gegentor über die Bühne gebracht.

Leverkusen vs PSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Flekken - Bade, Quansah, Tapsoba - Tape, Equi Fernandez, Garcia, Grimaldo - Tillman, Ben Seghir, Echeverry

Ersatzbank Leverkusen: Blaswich, Belocian, Lucas Vazquez, Hofmann, Maza, Poku, Kofane

Startelf PSV: Kovar - Mauro Junior - Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine - Schouten, Saibari, Veerman - Wanner, Pepi, Perisic

Ersatzbank PSV: Olij, Schicks, Nagalo, Obispo, Fernandez, Til, Driouech, Bajraktarevic, Man

Fragezeichen stehen hinter einigen Personalien auf Seiten der Gastgeber. Robert Andrich und Patrik Schick haben das Feld am letzten Wochenende verletzt verlassen. Nathan Tella, Martin Terrier und Exequiel Palacios werden voraussichtlich ebenfalls nicht zur Verfügung stehen.

Besonders motiviert dürfte dafür Malik Tillman auf den Rasen treten. Der 23-Jährige ist im Sommer von PSV nach Leverkusen gewechselt und trifft somit am Mittwoch auf seine alten Mannschaftskameraden.

Unser Leverkusen - PSV Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Zwei Mannschaften, die in der Defensive noch einige Fehler machen, Offensiv dafür aber stets liefern können, verleihen dieser Begegnung einen hohen Unterhaltuns-Charakter und schenken den Zuschauern eine torreiche Partie.