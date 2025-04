Leverkusen - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 12.04.25

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 06:00 Uhr Leverkusen - Union Berlin Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kehrt mit Florian Wirtz die Spielkultur zurück?

Unser Leverkusen - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Die Eisernen haben an den vergangenen vier Spieltagen mehr Punkte geholt als jeder andere Bundesligist. Von dieser Serie zehrt im Wett Tipp heute vor allem die Offensive der Köpenicker.

Nicht viele hätten nach der 0:1-Niederlage von Union Berlin gegen Kiel auf eine derartige Serie der Köpenicker gesetzt. Die Eisernen holten zehn Punkte aus den letzten vier Auftritten. Diese Zähler wirken nochmal beeindruckender, wenn bedacht wird, gegen wen Steffen Baumgart und sein Team angetreten sind, nämlich gegen Frankfurt, Bayern, Freiburg und Wolfsburg.

Das Momentum halten die Gäste in unserer Leverkusen Union Berlin Prognose zumindest teilweise aufrecht. Defensiv erwarten wir wieder diszipliniert arbeitende Baumgart-Schüler, die im Angriff auf die grundlegenden Tugenden setzen.

So spielen wir mit einer Quote von 1,74 bei Merkur Bets den Leverkusen Union Berlin Wett Tipp heute “Union Berlin Über 0,5 Tore”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Union Berlin auf “Union Berlin Über 0,5 Tore”:

Leverkusen hat in 4 der letzten 5 Bundesliga-Begegnungen mindestens ein Gegentor zugelassen.

Union Berlin hat in 4 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Partien getroffen.

Union Berlin hat 3 der letzten 4 Bundesliga-Auswärtsspiele gewonnen.

Leverkusen vs Union Berlin Quoten Analyse:

“Keep it simple” ist nicht nur das Motto der Eisernen im Angriff, sondern auch die Gestaltungsweise in der Merkur Bets App. Dort findet ihr die aktuellen Leverkusen Union Berlin Quoten und habt während des Spieltags auch die Möglichkeit, eine Live-Wette abzugeben. Die Werkself hat fünf ihrer sechs vorangegangenen Bundesliga-Paarungen gewonnen und sich damit die Favoritenrolle bei den Leverkusen Union Berlin Wettquoten durchaus verdient. Ob das Ausmaß der vergebenen Rollen jedoch derart groß ausfallen muss, stellen wir in Frage.

Ein Dreier der Hausherren landet bei einer Quote von circa 1,35, während die Köpenicker mit einem dritten Sieg in Folge den 8,65-fachen Gewinn hervorrufen. Das Momentum der Gäste könnte die Verwendung der Freebet aus dem Merkur Bets Bonus rechtfertigen. Diesen erhaltet ihr bereits bei einer Ersteinzahlung von nur einem Euro.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Union Berlin Prognose: Zurück zum Anfang

Kaum eine Fangemeinde im deutschen Oberhaus honoriert Einsatz und Wille mehr als die Anhänger von Union Berlin. Mittlerweile zahlt die Mannschaft den Support wieder zurück. Denkbar ist sogar, dass die Gäste im Leverkusen vs. Union Berlin Tipp erneut ohne Niederlage das Feld verlassen. Dafür müssen aber viele Dinge zusammenkommen.

In erster Linie muss die Mannschaft von Steffen Baumgart weiterhin damit umgehen können, über weite Strecken einer Partie gegen den Ball zu arbeiten. Dazu ist kein Bundesligist mehr gewillt als der FCU (41 Prozent Ballbesitz, Platz 18). Mentale Stärke haben die Köpenicker bereits in ihren letzten Gastauftritten im deutschen Oberhaus gezeigt. Union gewann zuletzt zwei Bundesliga-Auswärtsspiele in Serie sowie drei der vier vorangegangenen Gastauftritte. Ein guter Ausgangspunkt, sich jetzt noch bei Merkur Bets zu registrieren, sind die fantastischen Quoten im Fußball sowie ein Quotenschlüssel von knapp 97 Prozent.

Alternativ zu unserer Leverkusen vs. Union Berlin Prognose können wir uns mit einer Wette auf “Beide Teams treffen” anfreunden. Bei unserem Merkur Bets Test haben wir den Wettanbieter geprüft und dann für diese Wette eine großartige Quote von 1,99 gefunden. Leverkusen sollte mit Florian Wirtz im Kader wieder mehr Lösungen im letzten Drittel parat haben und das Aufbauspiel durch die Rückkehr von Edmond Tapsoba einen Schub erhalten. Einen Boost könnt ihr bei Merkur Bets auch durch eine Kombi-Wette erhalten, bei der ihr ab fünf Tipps bereits eine Steigerung von fünf Prozent einheimsen könnt.

Ein Tor der Gastgeber steht nicht zur Debatte, sondern ist fest eingeplant. Gleichzeitig hat der amtierende deutsche Meister in vier der fünf vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen mindestens ein Gegentor kassiert.

Leverkusen - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:0 Heidenheim (A), 1:2 Bielefeld (A), 3:1 Bochum (H), 4:3 VfB Stuttgart (A), 0:2 Bayern (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:0 Wolfsburg (H), 2:1 Freiburg (A), 1:1 Bayern (H), 2:1 Frankfurt (A), 0:1 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Union Berlin: 2:1 (A), 1:0 (A), 4:0 (H), 0:0 (A), 5:0 (H)

Als Spieler für einen Treffer der Köpenicker dürfte vielen von euch als erstes Benedict Hollerbach einfallen. Der deutsche Angreifer hat gegen Wolfsburg (1:0) sein achtes Saisontor erzielt. Sieben davon haben die Baumgart-Elf in ihren Spielen zum ersten Mal auf die Anzeigetafel gebracht. Wählt ihr bei Merkur Bets “Benedict Hollerbach trifft” erhaltet ihr im Erfolgsfall den 7,00-fachen Gewinn eures Einsatzes.

Was dem Spiel der Eisernen und damit auch unserem Leverkusen vs. Union Berlin Tipp zugute kommt, ist die zunehmende Eingespieltheit im Team der Gäste. Steffen Baumgart hat sich in den vergangenen Wochen auf eine Dreier-/Fünferkette festgelegt und nur wenige Änderungen an seiner Startelf vorgenommen.

Die Anfangsformation ist bei Leverkusen dagegen ein elementares Thema, vor allem für Patrik Schick. Stand der Stürmer von Beginn an auf dem Feld, was 14 Mal der Fall gewesen ist, hat er fast immer getroffen. 16 seiner 17 Saisontore stammen aus Spielen, in denen er begonnen hat.

Sein Einsatz in der ersten Elf sollte nach aktuellem Stand ziemlich sicher sein. Victor Boniface plagt sich aktuell mit einer Grippe herum. Ein Fragezeichen steht ebenso hinter dem Namen Ezequiel Palacios, der wegen muskulärer Probleme zuletzt nur individuell trainiert hat.

Hilfreich für unsere Leverkusen gegen Union Berlin Prognose ist ebenfalls, dass Granit Xhaka zuletzt etwas überspielt gewirkt hat und nicht mehr an die Leistungen aus der Meister-Saison herangekommen ist. Der Schweizer Nationalspieler stand an jedem Bundesliga-Spieltag in der Startelf, hat in 90 Prozent der Champions-League-Begegnungen begonnen und ist nur in der ersten DFB-Pokal-Runde von der Bank aus ins Spiel gekommen.

Zwar lautet unser Leverkusen vs. Union Berlin Tipp “Union Berlin Über 0,5 Tore”, was aber nicht bedeutet, dass wir einen Sieg der Werkself ausschließen, im Gegenteil. B04 ist der Favorit in diesem Duell und eine Wette auf “Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen” absolut im Rahmen des Möglichen.

Für die Eisernen ist das Auswärtsspiel in der BayArena ein besonderes. Zum 100. Mal tritt Union Berlin im deutschen Oberhaus zu einem Gastspiel an.

So seht ihr Leverkusen - Union Berlin im TV oder Stream:

12. April 2025, 15.30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Das Ergebnis aus dem Hinrunden-Duell würde zu unserer Leverkusen - Union Berlin Prognose passen. Am 12. Spieltag dieser Saison rang die Auswahl von Xabi Alonso den Köpenickern einen 2:1-Auswärtssieg ab.

Bereits in diesem Aufeinandertreffen waren die Nehmerqualitäten der Hauptstädter zu erkennen. Union Berlin kämpfte sich nach einem 0:1-Rückstand zurück, ließ sich aber durch einen Treffer von Patrik Schick in der 70. Minute noch den erhofften Punktgewinn nehmen.

Leverkusen vs Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie - G. Xhaka, Andrich - Frimpong, Grimaldo - Schick, Buendia

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb, Arthur, Hermoso, Aleix Garcia, Palacios, Tella, Hofmann, Adli, Boniface, Sarco, Schick, Stepanov

Startelf Union Berlin: Rönnow - Leite, Doekhi, Querfeld - Trimmel, Haberer, Schäfer, Khedira, Juranovic - Hollerbach, Ilic

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Vogt, Roussillon, Rothe, Tousart, Benes, Skarke, Prtajin, Ljubicic

Das Schema dieser ersten Begegnung der aktuellen Spielzeit kann vermutlich in diese Paarung übertragen werden. Leverkusen hatte damals, wie auch im Schnitt über diese gesamte Saison, 59 Prozent Ballbesitz.

Die Eisernen fokussierten sich auf ihr schnelles Umschaltspiel und bedienten sich den guten Instinkten von Benedict Hollerbach und Co. Aktuell sollten die Gäste sogar mehr Selbstvertrauen mitbringen, da sie in der Rückrunden-Tabelle den sechsten Platz belegen.

Unser Leverkusen - Union Berlin Tipp: Union Berlin Über 0,5 Tore

Die Werkself hat in sieben der acht vorangegangenen Pflichtspiele mindestens ein Gegentor zugelassen. Fünf der letzten sieben Auftritte von Leverkusen endeten sogar mit mindestens zwei Gegentoren für den amtierenden deutschen Meister. Davon werden die Eisernen dank ihrer aktuellen Form profitieren.