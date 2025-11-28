Leverkusen vs Dortmund Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 29.11.2025

SPORT1 Betting 28.11.2025 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Leverkusen vs Dortmund Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Topspiel am 29.11.2025. Inklusive Wett Tipps und Quoten.

Unsere Prognose für das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund deutet auf ein Unentschieden hin. In einem Duell auf Augenhöhe zwischen dem Tabellendritten und -vierten, die nur ein Punkt trennt, scheint eine Punkteteilung am 29. November 2025 um 18:30 Uhr das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein.

Wir halten ein Unentschieden für das plausibelste Resultat und empfehlen daher bei Betano mit einer Quote von 3,60 den Wett Tipp auf eine Punkteteilung.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Blick auf die Formkurven und Statistiken beider Mannschaften untermauert unsere Leverkusen vs Dortmund Prognosen. Unter Trainer Kasper Hjulmand hat die Werkself nur zwei von 15 Pflichtspielen verloren – und das gegen die europäischen Schwergewichte Bayern und PSG. Mit einem Torschnitt von 2,13 Treffern pro Spiel zeigt sich die Offensive in bestechender Form. Diese trifft nun jedoch auf die zweitbeste Defensive der Bundesliga. Die von Niko Kovac trainierten Dortmunder kassieren im Schnitt nur 0,91 Gegentore pro Partie und weisen auch bei den erwarteten Gegentoren (xGA) den zweitbesten Ligawert auf.

Es zeichnet sich ein spannendes taktisches Duell ab. Während Leverkusen zu Hause im Schnitt 2,43 Tore erzielt, hat der BVB in dieser Saison bereits in 50 % seiner Bundesliga-Auswärtsspiele eine weiße Weste gewahrt. Gleichzeitig gelang es den Dortmundern, in jedem ihrer sechs Auswärtsspiele mindestens ein Tor zu erzielen, was die defensive Stabilität von Leverkusen auf die Probe stellen wird, die zuletzt drei Heimspiele in Folge ohne Gegentor blieben.

Die Leverkusen vs Dortmund Quoten spiegeln diese Ausgeglichenheit wider: Die implizite Siegwahrscheinlichkeit für Leverkusen liegt bei 39 %, für Dortmund bei 38 %. Diese knappe Einschätzung der Buchmacher deutet auf ein hart umkämpftes Spiel hin, bei dem kein Team als klarer Favorit gilt.

Leverkusen vs Dortmund: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Wett Tipps für das Aufeinandertreffen. Neben der Hauptprognose gibt es weitere Optionen, die eine Überlegung wert sind.

Unentschieden: Die Quoten der Buchmacher deuten bereits auf ein enges Spiel hin, und mit nur einem Punkt Unterschied in der Tabelle begegnen sich die Teams auf Augenhöhe. Dortmunds letzte zwei Bundesligaspiele endeten unentschieden, und auch zwei der letzten vier direkten Duelle sahen keinen Sieger. Die starke Defensive des BVB trifft auf eine heimstarke Leverkusener Mannschaft, was eine Punkteteilung sehr wahrscheinlich macht.

Ein Topspiel zwischen dem Dritten und Vierten verspricht oft eine gewisse taktische Vorsicht. Borussia Dortmund agiert unter Niko Kovac auswärts pragmatischer, was sich in weniger als 11 Torschüssen in vier von sechs Auswärtsspielen zeigt. Da zwei der letzten fünf direkten Begegnungen mit 1:1 endeten und die Buchmacher ein knappes Ergebnis erwarten, erscheint dieser Tipp als logische Konsequenz. Patrik Schick trifft: Leverkusen geht mit vier Pflichtspielsiegen in Folge und breiter Brust in die Partie. Patrik Schick ist mit fünf Saisontoren der Top-Torschütze der Werkself und war in den letzten vier Partien an Toren beteiligt oder traf selbst. Gegen eine starke Dortmunder Defensive wird Leverkusen auf die Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit seines Stürmers angewiesen sein.

Wir hoffen, unsere Leverkusen vs Dortmund Prognosen und die dazugehörigen Wett Tipps geben dir eine gute Grundlage für dieses spannende Match. Jetzt heißt es zurücklehnen und das Bundesliga-Topspiel genießen!