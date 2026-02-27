Leverkusen vs Mainz Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 28.02.2026

SPORT1 Betting 27.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Leverkusen vs Mainz Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 28.02.2026.

Mainz ist in der „Fischer-Tabelle“ (seit dem 14. Spieltag) Siebter und holte seitdem genauso viele Punkte (16) wie Leverkusen. Das macht den Gästen Hoffnung für das Gastspiel in der BayArena. Doch in der Bundesliga-Partie am Samstag, den 28. Februar 2026, wird erwartet, dass Bayer sich zu Hause gegen den FSV durchsetzt.

Die Werkself geht als klarer Favorit in das Spiel, das um 15:30 Uhr angepfiffen wird, und alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. Unsere Leverkusen vs Mainz Prognosen deuten auf einen Sieg der Gastgeber hin. Unser Haupt-Tipp für diese Begegnung ist daher ein Sieg für die Heimmannschaft.

Der Bookie mit österreichischen Wurzeln zählt zu den erfolgreichsten Buchmachern in Europa. Wer noch kein Konto bei dem Anbieter hat, darf sich über den Bet-at-home Bonus Code freuen. Und auf Bestandskunden wartet aktuell der Bet-at-home Gutschein.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für beide Mannschaften ist dieses Spiel von enormer Bedeutung, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen. Leverkusen kämpft um einen Platz in der Champions League, während Mainz versucht, den Abstieg zu vermeiden. Die Buchmacher sehen die Gastgeber klar im Vorteil, was die aktuellen Leverkusen vs Mainz Quoten mit einer impliziten Siegchance von rund 61 Prozent für die Werkself unterstreichen.

Seit Urs Fischer das Traineramt bei Mainz übernommen hat, zeigt die Formkurve des Teams nach oben. Die Mainzer haben in 10 von 12 Spielen unter seiner Leitung getroffen und mit einem erwarteten Torwert (xG) von 1,50 oder mehr in den letzten sechs Bundesliga-Spielen ihre Offensivkraft bewiesen. Dennoch könnte die schwache Auswärtsbilanz der 05er entscheidend sein, da die 05er in dieser Saison nur zwei Siege in der Fremde feiern konnten.

Leverkusen hingegen hat nach einem starken Saisonstart unter Kasper Hjulmand zuletzt um Konstanz gerungen, insbesondere gegen Top-Teams. Niederlagen gegen Bayern, Dortmund und Stuttgart zeigten Schwächen auf.

Zu Hause ist die Bilanz jedoch stark, denn die einzigen drei Heimniederlagen in der Bundesliga kassierte man gegen die Teams, die aktuell auf den Plätzen 2, 3 und 4 stehen. Der direkte Vergleich spricht ebenfalls für die Gastgeber: Leverkusen hat vier der letzten fünf Duelle gegen Mainz gewonnen, darunter auch das torreiche Hinspiel, das mit 4:3 endete.

Leverkusen vs Mainz: Tipps für Sportwetten

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Leverkusen vs Mainz Quoten haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für euch zusammengestellt. Ein Blick auf die Leverkusen vs Mainz Aufstellungen und die jüngsten Leistungen beider Teams liefert interessante Ansätze.

Sieg Leverkusen ( Quote 1,70 bei Bet-at-home ): Nach der überraschenden 1:0-Niederlage gegen Union Berlin steht Leverkusen unter Druck und kann sich keinen weiteren Ausrutscher leisten, um im Rennen um die Champions-League-Plätze zu bleiben. Die Werkself hat nur zwei ihrer letzten zehn Spiele verloren und ist zu Hause eine Macht. Mainz hat auswärts große Probleme und konnte lediglich zwei von elf Partien gewinnen. Daher ist ein Heimsieg die logische Konsequenz.

Nach der überraschenden 1:0-Niederlage gegen Union Berlin steht Leverkusen unter Druck und kann sich keinen weiteren Ausrutscher leisten, um im Rennen um die Champions-League-Plätze zu bleiben. Die Werkself hat nur zwei ihrer letzten zehn Spiele verloren und ist zu Hause eine Macht. Mainz hat auswärts große Probleme und konnte lediglich zwei von elf Partien gewinnen. Daher ist ein Heimsieg die logische Konsequenz. Beide Teams treffen ( Quote 1,58 bei Bet-at-home ): Leverkusen gehört zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga, während Mainz unter Urs Fischer offensiv deutlich zugelegt hat. Die Mainzer haben in sieben ihrer letzten zehn Ligaspiele getroffen, und auch in fünf von sechs Auswärtsspielen unter dem neuen Trainer fielen Tore auf beiden Seiten. Da Leverkusen zu Hause im Schnitt über zwei Tore pro Spiel erzielt, aber auch defensiv anfällig sein kann, scheint dieser Tipp sehr plausibel.

Leverkusen gehört zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga, während Mainz unter Urs Fischer offensiv deutlich zugelegt hat. Die Mainzer haben in sieben ihrer letzten zehn Ligaspiele getroffen, und auch in fünf von sechs Auswärtsspielen unter dem neuen Trainer fielen Tore auf beiden Seiten. Da Leverkusen zu Hause im Schnitt über zwei Tore pro Spiel erzielt, aber auch defensiv anfällig sein kann, scheint dieser Tipp sehr plausibel. Über 2,5 Tore (Quote 1,65 bei Bet-at-home): Neun der Auswärtsspiele von Mainz in dieser Saison endeten mit mehr als 2,5 Toren. Leverkusen hat in jedem seiner elf Heimspiele getroffen. Das Hinspiel endete mit einem spektakulären 4:3, was ebenfalls für eine torreiche Partie spricht. Die Offensivstärke beider Mannschaften und die defensive Anfälligkeit der Mainzer legen nahe, dass wir auch diesmal einige Treffer sehen werden.

Wir hoffen, unsere Leverkusen vs Mainz Prognosen helfen euch bei euren Überlegungen. Jetzt lehnt euch zurück und genießt ein hoffentlich spannendes Bundesligaspiel! Die besten Anbieter für eure Wett Tipps findet ihr auf unserer Vergleichsseite. Dort findet ihr auch Informationen über die aktuell besten Sportwetten Apps auf dem Markt!