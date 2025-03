Leverkusen - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten 8.3.25

SPORT1 Betting 08.03.2025 • 06:00 Uhr Leverkusen - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie hat Bayer die Pleite bei den Bayern verkraftet?

Unser Leverkusen - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Gegen den SVW dürfte der Meister eher eine B-Elf auf den Rasen schicken. Das ändert im Wett Tipp heute aber nichts am klaren Heimsieg von Bayer.

Leverkusen steht nach der 0:3-Niederlage am Mittwoch bei den Bayern vor dem Aus in der Champions League. Im siebten Spiel unter Coach Xabi Alonso gegen die Münchner kassierte Bayer die erste Niederlage. Im Rückspiel am kommenden Dienstag benötigt die Werkself nun ein Fußballwunder zum Einzug ins CL-Viertelfinale.

Bevor der amtierende Meister erneut auf den Rekordmeister trifft, steht in der Bundesliga am Samstag ein Heimspiel an. In der Leverkusen Werder Bremen Prognose ist die Ausgangslage klar. Alles andere als ein Sieg der Hausherren wäre eine große Überraschung. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten den Leverkusen Werder Bremen Wett Tipp heute “Sieg Leverkusen HC -1”.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Werder Bremen auf “Sieg Leverkusen HC -1”:

Leverkusen hat nur eines der letzten 15 Duelle gegen Bremen verloren

Werder steht auf dem letzten Platz der Jahrestabelle 2025

Bayer ging lediglich in einem der vergangenen 58 Bundesliga-Spiele als Verlierer vom Feld

Leverkusen vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Die Leverkusen vs Werder Bremen Quoten schlagen sich wenig überraschend überdeutlich auf die Seite der Hausherren. Der amtierende Meister auf Platz 2 trifft auf die schlechteste Mannschaft in der Jahrestabelle 2025.

So bekommt ihr für einen Heimsieg im besten Fall eine Quote von 1,28. Auf der Gegenseite warten bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz für einen Dreier der Gäste Leverkusen gegen Werder Bremen Wettquoten zwischen 10,0 und 12,0 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Werder Bremen Prognose: Findet der SVW einen Ausweg aus der Krise?

Wie schon im letzten BL-Duell gegen den FC Bayern Mitte Februar setzte Coach Xabi Alonso auch dieses Mal auf Schnelligkeit und ein System ohne echten Neuner, doch am Mittwoch in der Königsklasse ging der Plan nicht auf. Leverkusen brachte keine Pässe hinter die Münchner Abwehr. Zudem machte sich Bayer mit einem Torwartpatzer, einer Gelb-Roten-Karte und einem verursachten Strafstoß das Leben selbst schwer. So setzte es nach drei Siegen und drei Unentschieden gegen die Münchner seit dem Amtsantritt des Spaniers im Oktober 2022 die erste Pleite.

Während die Werkself in den vergangenen 58 Bundesliga-Spielen nur einmal als Verlierer vom Platz ging, kassierte man in der laufenden CL-Saison schon die dritte Pleite. In der heimischen Liga ist Bayer mit acht Punkten Rückstand auf die Bayern und elf Zählern Polster auf Rang 3 klar auf Kurs Vize-Meisterschaft. 53 Zähler aus 24 Runden bedeuten die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte. Leverkusen hat auch am zweitwenigsten Schüsse zugelassen (231) und ist das zweitbeste Heimteam. Zudem stellt der amtierende Meister die zweitbeste Offensive (55 Treffer).

Am vergangenen Wochenende musste Bremen-Coach Ole Werner auf Spieler wie Marvin Ducksch, Marco Grüll, Justin Njinmah und Romano Schmid verzichten. Zudem strotzt die Mannschaft aktuell nicht vor Selbstbewusstsein. So setzte es im Heimspiel gegen Wolfsburg mit einem 1:2 die fünfte Pflichtspiel-Pleite in Folge. Die Tatsache, dass Werder bei den Expected Goals (1,90 zu 0,92), dem Ballbesitz (56 Prozent) und den Gesamtschüssen (15:9) vorne lag, lässt aber hoffen. Trotzdem hat der SVW mit fünf Punkten und 10:24 Toren die schwächste Bilanz aller Erstligisten im Jahr 2025.

Mit dieser Ausbeute ging der Anschluss an die obere Tabellenhälfte verloren. Da auch auf die Gefahrenzone noch ausreichend Puffer besteht, stehen die Grün-Weißen tabellarisch aktuell im Nichts. Eine Problemzone, die auch gut zu unserem Leverkusen Werder Bremen Tipp passt, ist die Defensive. Nur Heidenheim (50) und Holstein Kiel (59) haben 2024/25 mehr Gegentore kassiert als der SV Werder (49). Dabei steht Bremen eigentlich bei einem xGA-Wert von 35,6. In der Fremde läuft es für die Norddeutschen immerhin etwas besser als daheim, was der siebte Rang in der Auswärtstabelle verdeutlicht.

Leverkusen - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 0:3 Bayern München (A), 4:1 Frankfurt (A), 2:0 Kiel (A), 0:0 Bayern München (H), 0:0 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Wolfsburg (H), 1:2 Bielefeld (A), 0:5 Freiburg (A), 1:3 Hoffenheim (H), 0:3 Bayern München (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs Werder Bremen: 2:2 (A), 5:0 (H), 3:0 (A), 3:2 (A), 1:1 (H)

Bremen hat im direkten Vergleich gegen Bayer nach 100 Duellen mit 34 Siegen zu 28 Niederlagen (38U) noch leicht die Nase vorne, doch für unsere Leverkusen Werder Bremen Prognose schauen wir vor allem auf die letzten Spiele.

Dabei konnte der SV Werder gerade mal eines der letzten 15 Pflichtspiele gegen Leverkusen für sich entscheiden (7U, 7N). Dieser Erfolg kam im März 2019 mit einem 3:1-Erfolg in der BayArena zustande.

Nur Mohamed Salah (19) and Alexander Isak (17) haben seit Anfang November in den europäischen Top-5-Ligen mehr Tore erzielt als Patrik Schick (16). Das führt uns zum Leverkusen Werder Bremen Tipp “Schick trifft”.

So seht ihr Leverkusen - Werder Bremen im TV oder Stream:

08. März 2025, 15:30 Uhr, BayArena, Leverkusen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am Bundesliga-Samstag führt kein Weg an Sky vorbei, denn der Bezahlsender hat in dieser Saison alle Samstags-Spiele als Einzelspiel oder als Konferenz in seinem Programm. Dazu gehört auch die Partie zwischen Leverkusen und Bremen.

Der Anpfiff in der BayArena von Leverkusen erfolgt um 15:30 Uhr.

Leverkusen vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Leverkusen: Hradecky – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Aleix Garcia, Grimaldo – Adli, Schick, Buendia

Ersatzbank Leverkusen: Kovar, Lomb (beide Tor), Arthur, Hermoso, Mukiele, Andrich, Hofmann, Palacios, Wirtz, Boniface, Sarco, Tella

Startelf Werder Bremen: Zetterer – Pieper, Stark, Jung – Weiser, Lynen, Agu – Stage, Schmid – Grüll, Silva

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke (beide Tor), Kabore, Köhn, Malatini, Veljkovic, Alvero, Bittencourt, Burke, Nankishi, Njinmah, Topp

Auf beiden Seiten fehlen jeweils nur zwei Spieler. Die Ausfälle haben auf Seiten der Gäste für die Leverkusen Werder Bremen Prognose aber eine größere Bedeutung, denn bei den Grün-Weißen sind Profis wie Friedl oder Ducksch eigentlich nur schwer zu ersetzen.

Dagegen kommt der Kader von B04 auch ohne Belocian und Terrier ganz gut klar.

Unser Leverkusen - Werder Bremen Tipp: Sieg Leverkusen HC -1

Die Gäste dürfen auch hoffen. Coach Xabi Alonso wird vor dem Rückspiel gegen die Bayern sicher kräftig rotieren. Zudem konnte Leverkusen nur eines der letzten fünf Heimspiele gegen Werder für sich entscheiden (D3, L1), doch Bremen ist aktuell nicht in der Verfassung, um zu Gast bei einem Top-Team der Liga zu punkten - selbst wenn der Gegner nur die B-Elf aufs Feld schickt, zumal auch weiterhin wichtige Spieler fehlen.

So spricht alles für einen Heimsieg. Dieser dürfte gegen die schwächste Abwehr des Jahres 2025 auch deutlich ausfallen.