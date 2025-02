Leyton Orient - Manchester City Tipp, Prognose 08.02.2025

Am 8. Februar 2025 um 13:15 Uhr erwartet uns im Gaughan Group Stadium ein spannendes FA-Cup-Duell zwischen Leyton Orient und Manchester City. Manchester City, klarer Favorit bei den Buchmachern, trifft auf einen kämpferischen Drittligisten Leyton Orient, der sich durch einen bemerkenswerten 6:2-Sieg gegen Exeter und einen 2:0 Erfolg gegen Reading in die vierte Runde kämpfte.

Insgesamt erwarten wir in der Leyton Orient Manchester City Prognose, dass die Gäste das Spiel dominieren und tendieren zu einer Wette auf “Über 1,5 Tore in der ersten Halbzeit”, da Manchester City wahrscheinlich früh in Führung gehen wird.

Daher lautet unser Leyton Orient Manchester City Wett Tipp heute: “Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit” zu einer Quote von 1,84 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Leyton Orient vs Manchester City auf “Über 1,5 Tore in 1. Halbzeit”:

Leyton Orient vs Manchester City Quoten Analyse: