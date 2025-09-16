Liverpool - Atletico Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2025

SPORT1 Betting 16.09.2025 • 18:00 Uhr Liverpool - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie startet der Favorit in die Königsklasse?

Unser Liverpool - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.09.2025 lautet: Zum Auftakt der neuen CL-Ligaphase wartet an der Anfield Road gleich ein Spitzenspiel auf die Fans. Mit der besseren Form und dem Heimvorteil gehen die Roten im Wett Tipp heute als Favoriten auf den Rasen.

In dieser Woche ist es endlich so weit: Der Hauptwettbewerb der Champions League startet in die Saison 2025/26. Vor dem ersten Spieltag der Ligaphase ist Liverpool laut Opta-Sports der Nummer-1-Favorit auf den Henkelpott. Bereits am Mittwoch muss der amtierende Premier-League-Meister diesen Status bestätigen.

Denn zum Auftakt treffen die Reds auf Atletico Madrid. Die Quoten der Liverpool Atletico Madrid Prognose äußern wenig Zweifel an einem Sieg der Hausherren. Wir gehen bei diesem Spiel aber etwas vorsichtiger vor und spielen mit einer Quote von 1,83 bei Bet365 den Liverpool Atletico Madrid Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Atletico Madrid auf “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore”:

Atletico konnte nur eine der letzten acht Partien gegen englische Vereine für sich entscheiden

2024/25 hatte Liverpool alle 4 Heimspiele der CL-Ligaphase gewonnen

Die Reds führen die PL-Tabelle nach 4 Spieltagen wieder an während Madrid in La Liga nur auf Platz 11 steht

Liverpool vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Heimvorteil und Marktwert (1,12 Mrd. zu 627 Mio. Euro) sprechen vor dem Duell für die Hausherren. Das spürt man auch deutlich bei den Liverpool vs Atletico Madrid Quoten. Für einen Sieg der Gäste klettern die Quoten bis auf einen Höchstwert von 5,50.

Dagegen gibt es bei den Bookies, unter denen sich auch Wettanbieter ohne Steuer befinden, für einen Heimsieg lediglich Liverpool gegen Atletico Madrid Wettquoten zwischen 1,54 und 1,62. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Atletico Madrid Prognose: Bauen die Reds ihren guten Start aus?

Der amtierende englische Meister macht da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat: Liverpool hat als einziges Team in der englischen Beletage die ersten vier Ligaspiele gewonnen und steht damit natürlich auf Platz 1 der Tabelle. Doch auch Coach Arne Slot hat ein paar Sorgenfalten. So haben die Reds in den ersten beiden PL-Partien gegen Bournemouth und Newcastle insgesamt vier Gegentore kassiert. Nun ist der LFC zwar nach zwei 1:0-Erfolgen ohne Gegentor. Der erste dieser beiden Siege war auch ein 1:0 im Topspiel gegen Arsenal. Am Wochenende hatte man sich aber 94 Minuten lang an der Abwehr von Burnley die Zähne ausgebissen.

Dann konnte der LFC durch einen Handelfmeter kurz vor Schluss doch noch mit 1:0 gewinnen. So hat Liverpool seine tolle Serie ausgebaut und in 38 Ligaspielen in Folge immer mindestens einen Treffer erzielt. Auf der Gegenseite hatten die Roten erstmals seit Januar 2004 in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen vor dem Seitenwechsel jeweils nur zwei Torschüsse zustande gebracht. Neuzugang Florian Wirtz ist an der Anfield Road noch nicht angekommen. Rekordtransfer Alexander Isak stand am Wochenende noch nicht im Kader. In der vergangenen Saison beendeten die Reds die CL-Ligaphase auf Platz 1 und konnten alle vier Heimspiele gewinnen. Das spricht für unseren Liverpool Atletico Madrid Tipp.

Seit 2011 ist Coach Diego Simeone bei Atletico Madrid schon im Amt. In diesem Transfer-Sommer wollten sich die Verantwortlichen und ihr Trainer nicht erneut, wie in den vergangenen Jahren, in La Liga lediglich mit Rang 3 begnügen. Stattdessen will man in dieser Saison um alle Titel mitspielen. So haben die Rot-Weißen von allen spanischen Klubs am meisten ausgegeben (176 Mio. Euro). Doch der Start in die neue Spielzeit ging mit nur zwei von neun möglichen Punkte, die gegen vermeintlich kleine Gegner wie Espanyol, Elche und Alaves zustande kamen, ziemlich daneben.

In den ersten drei Spielen lag man in Führung, konnte diesen Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen. Damit geriet auch der Coach unter Druck. Etwas Entspannung brachte der 2:0-Erfolg am Samstag daheim gegen Villarreal. Trotzdem stehen die Colchoneros nur auf Platz 11, sieben Punkte hinter Tabellenführer Real Madrid. Im vergangenen Jahr schied Atletico in der Champions League schon im Achtelfinale nach Elfmeterschießen gegen Real aus. Immerhin legen die „Matratzenmacher“ in der Königsklasse grundsätzlich gut los: Von den letzten zehn Auftaktspielen ging gerade mal eines verloren (5S, 4U).

Liverpool - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 Burnley (A), 1:0 Arsenal (H), 3:2 Newcastle (A), 4:2 Bournemouth (H), 2:3 Crystal Palace (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:0 Villarreal (H), 1:1 Alaves (A), 1:1 Elche (H), 1:2 Espanyol Barcelona (A), 2:0 Newcastle (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Atletico Madrid: 2:0 (H), 3:2 (A), 2:3 (H), 0:1 (A), 1:1 (H)

Nach acht Aufeinandertreffen ist die Bilanz zwischen beiden Vereinen mit jeweils drei Siegen und zwei Remis komplett ausgeglichen. In der Königsklasse blieb Atletico in den ersten vier Duellen gegen Liverpool ohne Niederlage (2S, 2U).

Doch im letzten Vergleich, in der CL-Gruppenphase der Saison 2021/22, konnten die Reds beide Spiele gegen die Colchoneros für sich entscheiden. Eine Sache müssen wir bei der Liverpool Atletico Madrid Prognose auch noch berücksichtigen:

Die Rojiblancos konnten lediglich eine der letzten acht Partien gegen englische Vereine für sich entscheiden (2U, 5N).

Mit Werten von ca. 1,60 bei den Wetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” gehen die Buchmacher bei diesem Spiel von einigen Toren aus. Dabei müssen wir dann natürlich auch die Torschützen auf dem Schirm haben.

Und hier sticht auf Seiten von Liverpool vor allem Mohamed Salah heraus. Der Ägypter ist mit 44 Toren und 17 Vorlagen der beste CL-Angreifer in der Geschichte des Vereins. Für den Liverpool Atletico Madrid Tipp “Salah trifft” gibt es bei NEO.bet eine Quote von 2,22.

Neu- und Bestandskunden des Anbieters können bei dieser Wette zudem noch den aktuellen NEO.bet Promo Code nutzen.

So seht ihr Liverpool - Atletico Madrid im TV oder Stream:

17. September 2025, 21 Uhr, Anfield Road, Liverpool

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In dieser Champions-League-Saison hat sich an den TV-Übertragungsrechten nichts geändert. Amazon Prime darf am Dienstag jeweils eine Partie zeigen. Der Rest ist bei DAZN zu sehen. So braucht ihr für das Duell zwischen Liverpool und Atletico Madrid, welches am Mittwoch um 21 Uhr an der Anfield Road angepfiffen wird, auch ein DAZN-Abo.

Liverpool vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitiké

Ersatzbank Liverpool: Mamardashvili (Tor), Gomez, W. Endo, Nyoni, Robertson, Bradley, Chiesa, Frimpong, Ngumoha, Isak

Startelf Atletico Madrid: Oblak - M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez - Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Esquivel, Musso (Tor), Molina, Johnny, Monserrate, Martin, Raspadori, Sörloth, Gallagher, Hancko, Pubill, Javi Galan

Die Hausherren können personell aus dem Vollen schöpfen. Bei den Hausherren fällt sicher Alex Baena aus. Ob Jose Gimenez und Thiago Almada zur Verfügung stehen, entscheidet sich erst kurzfristig. Aufgrund der Personalsituation müssen wir unsere Liverpool Atletico Madrid Prognose aber nicht anpassen.

Unser Liverpool - Atletico Madrid Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore

In der vergangenen Saison hat Liverpool eine tolle CL-Ligaphase gespielt. Und auch in diesem Jahr trauen wir den Reds einen guten Start mit mindestens einem Punkt zu. Sicher läuft bei der Truppe von Coach Arne Slot noch nicht alles rund.

Doch vier Siege aus den ersten vier Spielen der Premier League sprechen eine deutliche Sprache. Zudem ist man an der Anfield Road traditionell nur sehr schwer zu schlagen. Auf der Gegenseite ist Atletico noch nicht wirklich in der neuen Saison angekommen.