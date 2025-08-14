Liverpool - Bournemouth Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 14.08.2025 • 18:00 Uhr Liverpool - Bournemouth Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Dankbarer Auftaktgegner für den LFC?

Unser Liverpool - Bournemouth Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.08.2025 lautet: Nach dem verlorenen Community Shield erwarten wir wütende Reds und in unserem Wett Tipp heute einen klaren Heimsieg.

Die Premier League-Saison 2025/26 steht in den Startlöchern! An diesem Freitag wird die insgesamt 34. Ausgabe der PL und gleichzeitig die 127. Spielzeit der höchsten englischen Spielklasse in Anfield eröffnet. In unserer Liverpool Bournemouth Prognose zum Auftaktmatch der neuen Saison bekommt es der amtierende englische Meister mit einem seiner Lieblingsgegner zu tun.

Die Reds haben dabei gleich am ersten Spieltag etwas gut zu machen. Schließlich haben sie den ersten Titel der Saison vor wenigen Tagen bereits verpasst. Wir erwarten einen überlegenen LFC und entscheiden uns für den Liverpool Bournemouth Wett Tipp heute "Sieg Liverpool (HC 0:1)"

Darum tippen wir bei Liverpool vs Bournemouth auf “Sieg Liverpool (HC 0:1)”:

Liverpool hat zu Hause 10 von 11 Pflichtspielen gegen Bournemouth gewonnen (1U).

Die letzten 4 direkten Duelle in der Premier League gewann der LFC alle mit mindestens 2 Toren Unterschied.

Die letzten 3 PL-Aufeinandertreffen gewannen die Reds jeweils ohne Gegentor.

Liverpool vs Bournemouth Quoten Analyse:

Wenig überraschend geht der amtierende Champion als klarer Favorit in diese Heimbegegnung mit den Cherries.

Die Liverpool Bournemouth Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste liegen bei nahezu allen Bookies unter der Marke von 10,0.

Liverpool vs Bournemouth Prognose: Reds mit gelungenem Auftakt

Der Liverpool FC gilt in dieser Saison als heißester Anwärter auf den Gewinn der englischen Meisterschaft. Mit unter anderem Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez oder Jeremie Frimpong hat der LFC seinen Kader trotz Abgängen von Luis Diaz, Darwin Nunez oder Trent Alexander-Arnold kräftig verstärkt.

Dass die Titelverteidigung aber kein Selbstläufer wird, bekamen die Reds erst am Sonntag zu spüren. Im Community Shield verloren sie trotz voller Kapelle gegen FA Cup-Sieger Crystal Palace mit 2:3 im Elfmeterschießen. In der regulären Spielzeit konnten sie eine zweimalige Führung nicht über die Ziellinie bringen (2:2).

Mit den Torschützen Ekitike und Frimpong sowie Vorlagengeber Wirtz waren aber gleich drei neue Akteure direkt an Treffern beteiligt. Sie sollen nun auch am Freitag wirbeln und die Vorzeichen für einen Dreier stehen gut. Keines seiner letzten zwölf Auftaktspiele in eine Premier League-Saison hat der LFC verloren (9S, 3U).

Zudem hat der jeweilige amtierende Meister in den letzten 33 Spielzeiten nur dreimal sein Eröffnungsspiel verloren (26S, 4U). Die Reds blieben zum Abschluss der Vorsaison zwar viermal in Folge sieglos (2U, 2N), standen da allerdings schon als Champion fest. In unserer Liverpool Bournemouth Prognose rechnen wir nun fest mit einem Heimerfolg.

Liverpool - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:2, 2:3 i.E. Crystal Palace (N), 3:2 Athletic Bilbao (H), 4:1 Athletic Bilbao (H), 3:1 Yokohama F. Marinos (A), 2:4 AC Milan (N)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 0:0 Real Sociedad (N), 1:1 Real Sociedad (N), 0:2 West Ham (N), 1:4 Manchester United (N), 3:0 Everton (N)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Bournemouth: 2:0 (A), 3:0 (H), 4:0 (A), 2:1 (A), 3:1 (H)

Das gilt umso mehr, als die Gäste in ihren letzten Vorbereitungsspielen nur wenig bis gar nicht geglänzt haben. Nachdem die ersten drei Testspiele, unter anderem gegen Ligarivale Everton gewonnen werden konnten, gab es in den letzten vier Begegnungen keinen Sieg mehr.

Nach Niederlagen gegen die PL-Konkurrenten Man United und West Ham bei der Premier League Summer Series gab es beim “Doppel-Date” mit Real Sociedad aus der spanischen La Liga zwei Remis. Nur zwei magere Tore konnten die Cherries in ihren letzten vier Partien zur Vorbereitung auf die neue Saison erzielen.

Auftaktspiele können die Gäste aber. Keine der letzten sieben Begegnungen am 1. Spieltag einer neuen Saison haben sie verloren (3S, 4U). Zudem haben sie sich mit einem 2:0-Erfolg über Absteiger Leicester City aus der vergangenen Spielzeit verabschiedet. Aber: Zwei PL-Dreier in Serie gelangen den Cherries zuletzt im Januar dieses Jahres.

Auch wenn die Gäste in den letzten sieben Jahren nie ihr erstes Match verloren haben, rechnen wir ihnen in unserem Liverpool Bournemouth Tipp kaum Chancen aus. Denn gegen die Reds hatten sie in ihrer Vereinshistorie bislang nur wenig bis gar nichts zu melden - und in Anfield sowieso nicht.

Geht es nach dem direkten Vergleich, kann die Liverpool Bournemouth Prognose keinen anderen Sieger als die Reds zum Vorschein bringen. Elf der letzten zwölf Aufeinandertreffen in der Premier League gingen an den LFC (1N), der das head-to-head mit einer 19-3-2-Bilanz bei 65:15 Toren klar anführt.

Liverpool vs Bournemouth: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez - Salah, Jones, Wirtz, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike

Ersatzbank Liverpool: Mamardashvili, Doak, Nyoni, Robertson, Mac Allister, Endo, Ngumoha, Elliot, Chiesa

Startelf Bournemouth: Petrovic - Smith, Senesi, Hill, Truffert; Brooks, Adams, Scott, Traore, Tavernier; Evanilson

Ersatzbank Bournemouth: Dennis, Billing, Mepham, Soler, William, Araujo, Semenyo, Ouattara, Winterburn

Zu Hause hat der LFC von allen bisherigen elf Duellen mit dem kommenden Gegner keines verloren, aber zehn gewonnen (1U). Die letzten sechs Gastspiele in Anfield haben die Cherries allesamt bei einem Torverhältnis von 2:23 verloren. In fünf dieser letzten sechs Heim-Begegnungen trafen die Reds mindestens dreifach.

Unvergessen ist bei vielen Fans sicherlich noch das 9:0 im August 2022. Auch die Wette auf einen zu Null-Sieg des LFC hat seine Berechtigung. Schließlich haben die Reds die letzten drei direkten Duelle ohne Gegentreffer gewonnen.

Unser Liverpool - Bournemouth Tipp: “Sieg Liverpool (HC 0:1)”

Wer sich über den Merkur Bets Quoten-Boost die Wettquote von 10,0 für einen Tipp auf einen Heimsieg des LFC sichern kann, der sollte zuschlagen. Die Reds sind hier der haushohe Favorit. Die Niederlage im Community Shield hat die Stimmung in Anfield zwar etwas gedämpft und gezeigt, dass Liverpool trotz der hochkarätigen Verstärkungen schlagbar ist. Dennoch sind wir überzeugt, dass die Gastgeber hier einen klaren Heimsieg einfahren - nach dem verpassten Titel erst recht.

Die Cherries sind einer der Lieblingsgegner des LFC und hatten in Anfield noch nie etwas zu melden. Die Auswärtsbilanz Bournemouths im Stadion des kommenden Gegners spricht Bände.