Liverpool - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 20.09.2025

SPORT1 Betting 19.09.2025 • 18:00 Uhr Liverpool - Everton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Reds mit fünftem Liga-Dreier in Serie?

Unser Liverpool - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 20.09.2025 lautet: Die Slot-Machine machte ihre Siege zuletzt vornehmlich in den Schlussminuten klar. In unserem Wett Tipp heute setzen wir unter anderem auf diesen Aspekt.

Der 5. Spieltag der Premier League-Saison 2025/26 wird an diesem Samstag mit einem Kracher eröffnet: Das insgesamt 247. Merseyside Derby steht auf dem Programm. Unsere diesbezügliche Liverpool Everton Prognose sieht die gastgebenden Reds in der recht klaren Favoritenrolle.

Die Roten haben offensichtlich die letzten Minuten einer Begegnung für sich gepachtet. Zuletzt entschieden sie eine Reihe von Partien erst gegen Ende für sich. Da auch die Bilanz aus dem direkten Vergleich mit den Toffees stimmt, entscheiden wir uns für den Liverpool Everton Wett Tipp heute “Halbzeit/Endstand 1/1” mit einer Quote von 1,90 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Everton auf “Halbzeit/Endstand 1/1”:

Liverpool hat die letzten 5 Pflichtspiele alle gewonnen.

Bei 3 der letzten 5 Erfolge führten die Reds schon zur Pause.

Der LFC hat die letzten vier Heimduelle mit den Toffees alle zu Null gewonnen.

Liverpool vs Everton Quoten Analyse:

Liverpool vs Everton Prognose: LFC von Beginn an dominant

88, 90+4, 90+10, 83, 90+5, 90+2 - nein, das sind nicht die Zahlen irgendeiner kommenden Lotto-Ziehung, sondern die Minuten, in denen der Liverpool FC in den letzten fünf Spielen traf. In allen Fällen waren es gleichzeitig die Siegtreffer, wobei die Reds zum Premier League-Auftakt gegen Bournemouth (4:2) zwei Tore gegen Ende der Partie erzielten.

Unter der Woche im Champions League-Heimspiel gegen Atletico Madrid war es Virgil Van Dijk, der mit seinem Kopfballtor in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Dreier für sein Team besorgte, nachdem der LFC nach einer 2:0-Führung nach sechs Minuten schon früh wie der sichere Sieger aussah und nach dem 2:2 in der 81. Minute diesen Sieg zu verspielen drohte.

Für die Reds war das der fünfte Pflichtspielsieg in Serie und der vierte in Folge mit nur einem Tor Unterschied. In der Premier League sind sie das einzige Team, das mit vier Dreiern aus vier Partien in die neue Saison gestartet ist. Zum insgesamt dritten Mal in ihrer Premier-League-Geschichte könnten sie nun mit fünf Siegen starten.

An den letzten beiden Spieltagen gegen Arsenal und Burnley (jeweils 1:0) blieben sie zudem ohne Gegentreffer. Drei Liga-Begegnungen am Stück ohne Gegentor gab es vor ziemlich genau einem Jahr. Im Rahmen unserer Liverpool Everton Prognose würden wir einen neuerlichen Zu-null-Erfolg des LFC keinesfalls ausschließen.

Liverpool - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:2 Atletico Madrid (H), 1:0 Burnley (A), 1:0 Arsenal (H), 3:2 Newcastle (A), 4:2 Bournemouth (H)

Letzte 5 Spiele Everton: 0:0 Aston Villa (H), 3:2 Wolverhampton (A), 2:0 Mansfield Town (H), 2:0 Brighton (H), 0:1 Leeds (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Everton: 1:0 (H), 2:2 (A), 0:2 (A), 2:0 (H), 2:0 (H)

Am vergangenen Wochenende blieben die Toffees jedenfalls ohne eigenes Tor. Im Heimspiel gegen Aston Villa mussten sie sich mit einer Nullnummer begnügen. Damit endete auch eine Serie von drei Pflichtspielsiegen in Folge, bei denen sie jeweils mindestens doppelt treffen konnten.

Dass Everton am Samstag auswärts antreten muss, sollte den Klub grundsätzlich nicht allzu sehr stören. Denn immerhin hat er sechs der letzten elf Auswärtsspiele in der Premier League für sich entscheiden können (2U, 3N). Zum Vergleich: In den 30 PL-Auswärtspartien davor hatten sie auch (nur) sechs Dreier geholt (10U, 14N).

All diese eben erwähnten sechs Auswärtssiege feierten die Toffees in diesem Kalenderjahr. Sieben Auswärtsdreier in einem Kalenderjahr gab es für sie zuletzt im Jahr 2021. Unter diesen sieben Auswärtserfolgen war seinerzeit auch ein 2:0-Sieg in Anfield. Allerdings war dies einer der seltenen Erfolge in einem Gastspiel beim kommenden Gegner.

Den letzten Auswärtssieg davor feierten sie am 27. September 1999. Zwischen diesem und dem Sieg im Jahr 2021 lagen 23 Auswärtsspiele beim LFC ohne Sieg (10U, 14N). Auch die Heimbilanz der Reds spricht also für unseren Liverpool Everton Tipp, der vorsieht, dass die Gastgeber schon zur Halbzeit führen und am Ende dann auch gewinnen.

Nicht nur die letzten Aufeinandertreffen in Anfield, auch der direkte Vergleich überhaupt spricht in der Liverpool Everton Prognose für die Gastgeber. Von bisher 246 Merseyside-Derbys gingen genau 100 an die Reds. Die Toffee gewannen 68 Begegnungen, entsprechend endeten 78 Duelle remis.

Liverpool vs Everton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai; Salah, Isak, Ekitike

Ersatzbank Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Danns, Endo, Gomez, Kerkez, Mac Allister, Ngumoha, Gakpo

Startelf Everton: Pickford - O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Ndiaye, Iroegbunam, Dewsbury-Hall, Gueye, Grealish; Beto

Ersatzbank Everton: Travers, Aznou, Alcaraz, Coleman, McNeil, Patterson, Röhl, Barry, Dibling

Heim- und Auswärtsspiele zusammengenommen, konnten die Toffees in fünf der letzten sieben direkten Begegnungen mit den Reds kein Tor erzielen. Betrachtet man nur die Duelle in der Premier League, dann hat Everton lediglich zwei der letzten 29 Aufeinandertreffen in diesem Wettbewerb für sich entscheiden können (14U, 13N).

Unser Liverpool - Everton Tipp: “Halbzeit/Endstand 1/1”

Liverpool hat gerade mal eines der letzten 28 Heimspiele gegen Everton in allen Wettbewerben verloren (17S, 10U). Bei den letzten vier Heimsiegen kassierten die Reds noch nicht einmal ein Gegentor. Solange sie außerdem in den letzten Minuten inklusive Nachspielzeit weiterhin beständig treffen, steht einem neuerlichen Erfolg des LFC nichts im Weg.

Ein Heimsieg liegt hier jedenfalls so oder so in der Luft und wer kann, der sollte vom Merkur Bets Quoten Boost Gebrauch machen. Für alle anderen empfehlen wir, den Tipp dahingehend zu ergänzen, dass die Reds schon zur Halbzeit führen. Das taten sie bei drei ihrer letzten fünf Siege.