Liverpool - Newcastle Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 08:00 Uhr Liverpool - Newcastle Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EFL Cup Finale Wette | Können sich die Reds mit dem Ligapokal trösten?

Unser Liverpool - Newcastle Sportwetten Tipp zum EFL Cup Finale am 16.03.2025 lautet: Nach dem CL-Aus wollen die Männer von Coach Arne Slot nicht erneut mit leeren Händen dastehen. Dieses Schicksal wartet im Wett Tipp heute aber auch nicht auf den LFC.

Am Dienstag musste sich Liverpool nach dem Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen Paris St. Germain überraschend früh aus der Champions League verabschieden. Zuvor waren die Reds schon im FA Cup in der vierten Runde gegen den Zweitligisten Plymouth Argyle ausgeschieden. So darf der Verein 2024/25 noch auf ein Double hoffen.

Während man in der Premier League zehn Spieltage vor dem Saisonende 15 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger hat, wird der erste von zwei möglichen Titeln schon an diesem Sonntag vergeben. Im Wembley-Stadion steht das Finale im EFL Cup an. Die Quoten der Liverpool Newcastle Prognose sprechen sich für die Roten aus.

Auch wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,90 bei NEO.bet den Liverpool Newcastle Wett Tipp heute “Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Newcastle auf “Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore”:

Liverpool hat nur eines der letzten 4 Ligapokal-Endspiele verloren

Newcastle wartet seit 17 Duellen gegen die Reds auf einen Sieg

Die Mannschaft von Coach Arne Slot hat in 46 Pflichtspielen dieser Saison lediglich 5 Niederlagen kassiert

Liverpool vs Newcastle Quoten Analyse:

Die Favoritenstellung der Reds im Ligapokal-Finale ergibt sich vor allem durch die aktuelle Premier-League-Tabelle. In dieser hat der LFC als souveräner Spitzenreiter fünf Plätze und 23 Punkte Vorsprung auf die Magpies. So fallen auch die Liverpool vs Newcastle Quoten recht deutlich aus.

Für einen Sieg der Roten in der regulären Spielzeit klettern die Quoten bei den besten Bookies, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, lediglich auf einen Höchstwert von 1,70. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg des NUFC in 90 Minuten Liverpool gegen Newcastle Wettquoten zwischen 4,75 und 4,90.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Newcastle Prognose: Der erste Titel der Saison winkt

Unter Coach Arne Slot spielt der Liverpool FC eine sensationelle Saison. So wurden die Reds zum Top-Favoriten auf die Titel in der Premier League und in der Champions League hochstilisiert. Dann ging der LFC am Dienstag an der Anfield Road auch noch mit einem 1:0-Auswärtssieg aus dem ersten Duell ins Rückspiel gegen Paris Saint-Germain, doch am Ende setzte es mit einem 0:1 nach 120 Minuten die erste Heimniederlage in der Königsklasse unter Arne Slot. Im anschließenden Elfmeterschießen schied der Verein in der K.o.-Runde erstmals nach einem CL-Auswärtssieg im Hinspiel doch noch aus.

Dieses Aus im Achtelfinale war besonders bitter, da Liverpool die Liga-Phase der Königsklasse eigentlich souverän als Erster beendet hatte, doch nun musste man schon in der ersten K.o.-Runde die Segel streichen. Das Duell gegen PSG legte auch ein Problem im Liverpooler Kader offen. Wenn Mohamed Salah nicht trifft, dann tut sich die Offensive schwer. Mit 69 Toren stellt Liverpool aber trotzdem die beste Angriffsreihe der Premier League. Dabei gehen 27 Treffer auf das Konto von Salah. In 46 Pflichtspielen dieser Saison mussten die Reds insgesamt nur fünf Niederlagen hinnehmen.

Newcastle United hat sich für diese Saison zwei Dinge vorgenommen. Nachdem man mit dem siebten Platz am Ende der vergangenen Saison das internationale Geschäft verpasst hatte, soll nun die Rückkehr in den Europapokal gelingen. Am liebsten will der Verein natürlich in die Champions League, wo man 2023/24 nach 20 Jahren erstmals wieder am Start war. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt nach 28 Spieltagen auch lediglich zwei Punkte. Durch vier Niederlagen an den letzten sieben Premier-League-Spieltagen (3S) hatten die Magpies zuletzt aber auch einige Punkte liegengelassen.

Zudem wartet der Verein schon seit der Saison 1954/55 und einem Erfolg im FA Cup auf einen Titel. Diese lange Wartezeit soll in dieser Saison endlich zu Ende gehen. Schon 2022/23 stand der NUFC im Finale des EFL Cups, musste sich aber Manchester United mit 0:2 geschlagen geben. Auf dem Weg ins diesjährige Finale hatte sich Newcastle unter anderem mit drei Zu-Null-Siegen gegen Chelsea und Arsenal (jeweils 2:0) durchgesetzt. Diese Serie droht in unserem Liverpool Newcastle Tipp aber zu Ende zu gehen.

Liverpool - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:4 n.E. Paris St. Germain (H), 3:1 Southampton (H), 1:0 Paris St. Germain (A), 2:0 Newcastle United (H), 2:0 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:0 West Ham United (A), 1:2 Brighton (H), 0:2 Liverpool (A), 4:3 Nottingham Forest (H), 0:4 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Newcastle: 2:0 (H), 3:3 (A), 4:2 (H), 2:1 (A), 2:0 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 187 Duelle zwischen beiden Vereinen. Liverpool liegt in der Bilanz mit 93 Siegen zu 49 Niederlagen recht klar vorne. In dieser Premier-League-Saison gab es diese Paarung auch schon zweimal. Das Hinspiel im Dezember bei den Magpies endete mit einem 3:3.

Am 26. Februar siegten die Reds an der Anfield Road mit 2:0. Ganz wichtig für unsere Liverpool Newcastle Prognose ist auch die Tatsache, dass der NUFC schon seit 17 Duellen auf einen Sieg gegen den LFC wartet. In diesem Zeitraum reichte es nur für fünf Remis bei zwölf Niederlagen.

In der Saison 1973/74 duellierten sich beide Mannschaften zum ersten und einzigen Mal an einem neutralen Ort. Im Wembley Stadium gewann Liverpool das FA Cup Finale mit 3:0 gegen Newcastle. Zwei Treffer erzielte dabei übrigens Kevin Keegan.

Mohamed Salah führt aktuell die Torschützenliste der Premier League an. Im PL-Hinspiel gegen die Magpies erzielte der Ägypter zwei Treffer. Im Rückspiel gegen den NUFC kam eine Torvorlage hinzu.

So müssen wir den Angreifer auch am Sonntag auf dem Zettel haben. Für den Liverpool Newcastle Tipp “Salah trifft” bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 1,83. Am besten löst ihr zuvor noch den aktuellen Interwetten Gutschein ein!

Liverpool vs Newcastle: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Becker - Quansah, Konate, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Diaz

Ersatzbank Liverpool: Jaros, Kelleher (Tor), Tsimikas, McConnell, Chiesa, Darwin, Jones, Elliott, Endo, Diogo Jota

Startelf Newcastle: Dubravka - Trippier, Schär, Burn, Livramento - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Murphy, Isak, Willock

Ersatzbank Newcastle: Pope (Tor), Krafth, Targett, Miley, Neave, Osula, Wilson, Barnes, Longstaff

Ob Trent Alexander-Arnold und Ibrahima Konate am Sonntag spielen können, ist noch ungewiss. Conor Bradley und Joe Gomez werden das Spiel auf Seiten der Reds auf jeden Fall verpassen.

Bei den Magpies fällt der rotgesperrte Anthony Gordon aus. Der Mittelfeldmann wird sicher schmerzlich vermisst werden, was auch eine Auswirkung auf unsere Liverpool Newcastle Prognose hat. Zudem verpassen auch noch die verletzten Lewis Hall, Sven Botman und Jamaal Lascelles das Finale.

Unser Liverpool - Newcastle Tipp: Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore

Liverpool hatte im Vorjahr das Ligapokal-Finale nach 120 Minuten mit 1:0 gegen Chelsea gewonnen. Auch 2022 und 2012 ging der Titel im EFL Cup an die Reds. Von den letzten vier Endspielen im Carabao Cup hat der LFC nur eines verloren: 2016 nach Verlängerung und Elfmeterschießen gegen Manchester City.

Auch dieses Mal sehen wir die Männer von Coach Arne Slot vorne. Der Premier-League-Tabellenführer wird nach dem Aus in der Champions League auf Wiedergutmachung aus sein. Zudem gehörten die Magpies in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern der Roten.