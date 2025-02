Liverpool - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten | 06.02.2025

SPORT1 Betting 05.02.2025 • 11:02 Uhr Liverpool - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EFL Cup Wette | Können die Reds den Rückstand umbiegen?

Unser Liverpool - Tottenham Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 06.02.2025 lautet: Die Männer von Coach Arne Slot müssen zum Einzug ins Ligapokal-Endspiel ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen. Das dürfte im Wett Tipp heute auch gelingen.

Am 8. Januar trat der Liverpool FC zum Hinspiel des League-Cup-Halbfinales bei Tottenham Hotspur an. Durch einen Gegentreffer in der 86. Minute kassierten die Reds ihre wettbewerbsübergreifend zweite Saisonniederlage (0:1). Am Donnerstag bekommen die Männer von Coach Arne Slot im Rückspiel die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Die Quoten der Liverpool Tottenham Prognose schicken die Gastgeber an der heimischen Anfield Road als klare Favoriten auf den Platz. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 den Liverpool Tottenham Wett Tipp heute “Halbzeit/Endstand 1/1”.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Tottenham auf “Halbzeit/Endstand 1/1”:

Wettbewerbsübergreifend ist Liverpool seit 14 Heimspielen ohne Niederlage gegen Tottenham

Die Reds sind Tabellenführer der PL - die Spurs stehen nur auf Rang 14

Der LFC hat in dieser Liga-Saison lediglich eine Niederlage kassiert - der THFC schon 13

Liverpool vs Tottenham Quoten Analyse:

Für die Liverpool vs Tottenham Quoten haben der Heimvorteil und die Platzierung der beiden Teams in der Premier-League-Tabelle natürlich eine große Bedeutung. In dieser Hinsicht sind die Reds Spitzenreiter, während die Spurs nur auf Platz 14 rangieren.

So müsst ihr euch für einen Sieg der Hausherren mit der Höchstquote von 1,25 begnügen. Für einen Erfolg der Gäste aus London gibt es dagegen bei den deutschen Wettanbietern Liverpool gegen Tottenham Wettquoten zwischen 10,0 und 11,5.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Tottenham Prognose: Können die Spurs wieder einen Favoriten ärgern?

Selbst die größten Fans von Liverpool hätten wohl nicht erwartet, dass Liverpool nach dem Abgang von Jürgen Klopp unter Nachfolger Arne Slot so eine tolle Saison spielt. In der Königsklasse gewannen die Reds die ersten sieben Spiele, konnten sich so am letzten Spieltag eine 2:3-Pleite in Eindhoven leisten und beendeten die Liga-Phase immer noch auf Platz 1. In der Premier League haben die Männer von der Anfield Road nach 24 Spieltagen sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Dieses Polster kann mit einem Nachholspiel in der Hinterhand noch ausgebaut werden.

In der Fremde ist der LFC mit neun Siegen und drei Remis noch ohne PL-Niederlage. Die einzige Heimpleite war ein 0:1 Mitte September gegen das Überraschungsteam aus Nottingham. Die Mannschaft spielt fast immer bis zum Abpfiff mit viel Überzeugung und Herz. Zudem stellt Liverpool in der heimischen Liga die beste Offensive (56 Tore) und die beste Abwehr (21 Gegentreffer). Außerdem hat Coach Slot genug Qualität auf der Bank, die am Ende enge Spiele entscheiden kann. Dieser starke Saisonverlauf spricht natürlich für unseren Liverpool Tottenham Tipp.

Nach dem 5. Platz in der vergangenen Saison unter Coach Ange Postecoglou hoffte man im Norden von London auf einen weiteren Aufschwung, doch in dieser Spielzeit läuft in der Premier League für Tottenham nicht viel zusammen. Nach 24 Spieltagen stehen nur acht Siege auf der Habenseite. Hinzu kommen drei Remis und 13 Niederlagen. Ab Mitte Dezember war die Mannschaft wieder in eine Krise gerutscht und hatte aus sieben Liga-Spielen in Folge nur einen Punkt geholt. Diese Serie konnten die Spurs immerhin am Sonntag mit einem 2:0 zu Gast bei Brentford beenden, doch den Verlauf dieser Saison hatte man sich beim THFC natürlich anders vorgestellt.

Manche Fans und Boss Daniel Levy haben noch Geduld mit Postecoglou. Ein Grund ist sicher das große Verletzungspech, für das der Trainer nichts kann. Zudem feierte Tottenham in dieser Saison schon Siege gegen Manchester City (2x), Manchester United (2x) und Liverpool. Zudem kamen zwölf der 13 Liga-Niederlagen nur mit einem Tor Unterschied zustande, doch der Coach hält manchmal auch zu hartnäckig an seinem hohen Pressing fest. Kurz vor dem Schließen des Transferfensters wurden mit Kevin Danso (Lens) und Mathys Tel (Bayern) noch zwei neue Spieler verpflichtet.

Liverpool - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Bournemouth (A), 2:3 PSV Eindhoven (A), 4:1 Ipswich Town (H), 2:1 OSC Lille (H), 2:0 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:0 Brentford (A), 3:0 Elfsborg (H), 1:2 Leicester City (H), 3:2 Hoffenheim (A), 2:3 Everton (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Tottenham: 0:1 (A), 6:3 (A), 4:2 (H), 1:2 (A), 4:3 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 183 Duelle zwischen beiden Teams. Die Reds führen die Bilanz mit 88 Siegen zu 50 Niederlagen an (45U). An der Anfield Road ist der Unterschied noch deutlicher. Dort konnte Tottenham in 89 Gastspielen gerade achtmal als Sieger vom Platz gehen (25U, 56N).

Für unsere Liverpool Tottenham Prognose interessieren uns natürlich vor allem die jüngsten Duelle. In dieser Saison gab es diese Paarung schon zweimal. Kurz vor Weihnachten gewannen die Reds in der Premier League in London mit 6:3. Von den vergangenen 16 Vergleichen konnte Tottenham gerade mal zwei gewinnen (3U, 11N).

Die letzten Duelle zwischen beiden Teams waren, mit Ausnahme des League-Cup-Hinspiels, oft sehr torreich. So fielen in den vergangenen zehn Spielen insgesamt 42 Treffer. Auch am Donnerstag ist der Liverpool Tottenham Tipp “Über 3,5 Tore” eine Option. Dafür bekommt ihr in der Merkur Bets App eine Quote von 1,67.

Liverpool vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Kelleher - Bradley, Konaté, van Dijk, Tsimikas - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Jones, Gakpo - Jota

Ersatzbank Liverpool: Alisson (Tor), Quansah, Elliott, Darwin, Endo, Robertson, Szoboszlai, Luis Diaz

Startelf Tottenham: Kinsky - Pedro Porro, Gray, Davies, Spence - Kulusevski, Bissouma, Bentacur - Moore, Richarlison, Heung-Min

Ersatzbank Tottenham: Austin (Tor), Cassanova, Hardy, Reguilon, Olusesi, Ajayi, Bergvall, Sarr, Scarlett

Im Hinspiel verzichteten beide Trainer auf größere Rotationen und boten jeweils schlagkräftige Truppen auf. Die Hausherren müssen dieses Mal definitiv nur auf Alexander-Arnold verzichten. Ein Einsatz von Gomez steht noch auf der Kippe.

Bei den Gästen fallen dagegen Solanke, Romero, Odobert, Udogie, Dragusin, Maddison, Werner, Johnson und Vicario aus. Ob van de Ven spielen kann, ist noch unklar. So viele Ausfälle bedeuten bei der Liverpool Tottenham Prognose schon ein gewisses Handicap.

Unser Liverpool - Tottenham Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

Tottenham braucht nach der schlechten PL-Saison natürlich Erfolge in den anderen Wettbewerben. Gegen Top-Teams konnten die Spurs in dieser Saison oft bessere Leistungen zeigen als gegen die vermeintlich Kleinen, doch seit wettbewerbsübergreifend 14 Gastspielen warten die Londoner auf einen Sieg an der Anfield Road.

Auch die Formkurve spricht klar für die Reds. Zudem geht den Gästen durch die zahlreichen Ausfälle erneut viel Qualität verloren. Am Ende fällt unsere Wahl auf folgende Wette: Liverpool führt zur Halbzeit und geht auch nach 90 Minuten als Sieger vom Platz. Die Hausherren werden nämlich mit viel Druck loslegen und wollen den Rückstand schnell egalisieren.