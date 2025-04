Liverpool - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.25

SPORT1 Betting 26.04.2025 • 08:00 Uhr Liverpool - Tottenham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Krönen sich die Reds am Sonntag zum Meister?

Unser Liverpool - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.04.2025 lautet: Die Reds ballern sich zu Hause zum Champion. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute nicht nur ein Feuerwerk am Ende der Partie, sondern auch ein Tor-Feuerwerk während des Matches.

Das Premier-League-Wochenende wird an diesem Sonntag an der Anfield Road beendet und aller Voraussicht nach steht kurz vor 19:30 Uhr der neue englische Meister fest. In unserer Liverpool Tottenham Prognose gehen wir stark davon aus, dass sich die Reds zu Hause zum Champion krönen.

In den letzten Heimduellen mit den Spurs schoss der LFC Tore am laufenden Band. Mit dem Titel vor Augen wird sich dieser Trend auch im kommenden Aufeinandertreffen fortsetzen.

Wir entscheiden uns für den Liverpool Tottenham Wett Tipp heute “Liverpool Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,72 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Tottenham auf “Liverpool Über 2,5 Tore”:

Liverpool will sich mit einem Feuerwerk zum Meister krönen.

Tottenham hat 4 der letzten 5 Partien in der Premier League verloren.

In jedem der letzten 3 Heim-Duelle mit den Spurs schoss der LFC 4 Tore.

Liverpool vs Tottenham Quoten Analyse:

Auch die Buchmacher, für die Sportwetten mit PayPal mittlerweile zum guten Ton gehören, haben keine Zweifel daran, dass die Reds diese Heim-Begegnung für sich entscheiden. Die Liverpool Tottenham Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Gastgeber erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,27.

Wer auf die Spurs setzt, kann Wettquoten bis 10,0 erzielen. Selbst die “Doppelte Chance X2” ist noch mit Werten bis 4,00 quotiert. Einen Treffer trauen die Bookies den Weißen aber zu. Das sieht man daran, dass die Liverpool Tottenham Wettquoten für die Option “Beide Teams treffen” in der Spitze bei 1,63 liegen. Die Gegenwette bringt Quoten bis 2,32.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Tottenham Prognose: Reds mit Feuerwerk im und nach dem Spiel

Es hat nicht viel gefehlt und Liverpool wäre bereits am Mittwoch auf der Couch Meister geworden. Weil der Zweite Arsenal aber immerhin noch einen Punkt gegen Crystal Palace holte, kann der LFC nun im eigenen Wohnzimmer die Meisterglocken läuten lassen. Dafür reicht den Reds eigentlich schon ein Punkt.

Selbstverständlich will man die Meisterfeier aber mit einem Sieg vor heimischer Kulisse einläuten. Zu Hause hat das Team von Trainer Arne Slot die letzten acht Pflichtspiele in nationalen Wettbewerben allesamt gewonnen. Die letzte Heim-Pleite in der Premier League datiert vom 14. September 2024 beim 0:1 gegen Nottingham und liegt somit über sieben Monate zurück.

Am vergangenen Sonntag feierten die Reds beim 1:0 bei Absteiger Leicester ihren 24. Sieg in dieser PL-Saison. Damit haben sie schon jetzt genauso viele Dreier geholt wie in der Vorsaison. Mit einem weiteren Sieg würden sie die in der vergangenen Spielzeit erreichten 82 Punkte ebenfalls egalisieren.

Das erwähnte 0:1 gegen die Tricky Trees war das letzte Mal, dass der LFC in einem Liga-Spiel nicht traf. Seitdem gelang ihm das in 29 Premier-League-Partien in Folge. In unserem Liverpool Tottenham Tipp erwarten wir nicht nur ein Tor des designierten englischen Champions.

Liverpool - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 Leicester (A), 2:1 West Ham (H), 2:3 Fulham (A), 1:0 Everton (H), 1:2 Newcastle (N)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 1:2 Nottingham (H), 1:0 Frankfurt (A), 2:4 Wolverhampton (A), 1:1 Frankfurt (H), 3:1 Southampton (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Tottenham: 4:0 (H), 0:1 (A), 6:3 (A), 4:2 (H), 1:2 (A)

Das liegt mitunter daran, dass die Gäste die Saison in Englands Oberhaus schon länger abgeschrieben haben. Der volle Fokus gilt der Europa League, in der man jüngst das Halbfinale erreichte und welche die letzte Möglichkeit auf internationalen Spitzenfußball im Tottenham Hotspur Stadium in der kommenden Spielzeit darstellt.

In der Premier League stehen die Whites nur auf Rang 16. Einen Abstieg haben sie zwar nicht zu befürchten, allerdings kann bei allein 20 Punkten Rückstand auf Rang 7 natürlich keiner im Lager der Spurs mit dem bisherigen Abschneiden zufrieden sein. Der Name Niko Kovac wird aktuell als potentieller Nachfolger von Ange Postecoglou gehandelt.

Nur eine der letzten sieben Partien in der Premier League haben die Weißen gewonnen und das war ein 3:1-Heimerfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht Southampton. Fünf der übrigen sechs letzten PL-Begegnungen wurden verloren (1U). Auswärts gab es zuletzt drei Liga-Pleiten am Stück.

Bei zwei dieser letzten drei PL-Niederlagen konnten die Spurs noch nicht einmal ein Tor erzielen. Insofern wirkt auch die Wette “Sieg Liverpool zu Null” in der Liverpool vs Tottenham Prognose lukrativ, zumal sie Quoten weit über der Marke von 2,00 abwirft. Über die Betano App zum Beispiel erhaltet ihr für diese Option eine Quote von 2,47.

So seht ihr Liverpool - Tottenham im TV oder Stream:

27. April 2025, 17:30 Uhr, Anfield, Liverpool

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Wollt ihr live sehen, wie sich der LFC höchstwahrscheinlich zum neuen Champion Englands krönt? Dann könnt ihr das bei Sky bzw. WOW tun. Nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos bekommt ihr das Match bei diesen Anbietern im TV bzw. Stream zu sehen.

Der direkte Vergleich spricht in unserer Liverpool Tottenham Prognose ganz klar für einen Heimsieg. Keines der letzten 15 Heim-Duelle mit den Spurs in allen Wettbewerben haben Mohamed Salah und Co. verloren (11S, 4U). Die letzten drei Heim-Begegnungen entschieden sie allesamt für sich und trafen in jeder dieser drei Partien viermal.

Liverpool vs Tottenham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Salah, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo; Diaz

Ersatzbank Liverpool: Kelleher, Elliot, Bradley, Endo, Quansah, Robertson, Jones, Diogo Jota, Nunez

Startelf Tottenham: Vicario - Porro, Romero, van de Ven, Spence; Kulusevski, Bentancur, Sarr; Odobert, Ricerlison, Tel

Ersatzbank Tottenham: Kinsky, Bergvall, Danso, Gray, Davies, Bissouma, Johnson, Maddison, Solanke

Überhaupt haben die Weißen nur zwei der letzten 24 PL-Aufeinandertreffen mit den Roten für sich entscheiden können und zwar beide Male zu Hause (6U, 16N). In jedem der letzten 18 Duelle mit den Reds kassierten sie mindestens ein Gegentor. Allein in dieser Spielzeit kassierten sie im Hinspiel bei der 3:6 Heim-Klatsche ein halbes Dutzend Gegentreffer.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen war das Halbfinal-Rückspiel im EFL-Cup, das der LFC nach einer 0:1-Pleite bei den Spurs zu Hause klar mit 4:0 für sich entschied. Wer das Risiko nicht scheut, für den könnte auch der Liverpool Tottenham Tipp “Sieg Liverpool (HC 0:2)” von Interesse sein. Für diesen gibt es Quoten bis 2,50.

Unser Liverpool - Tottenham Tipp: “Liverpool Über 2,5 Tore”

Mit der nächsten Meisterschaft wird Liverpool mit Rekordchampion Manchester United gleichziehen, der mit 20 Meistertiteln aktuell noch alleiniger Rekordmeister Englands ist. Die Spurs haben die Saison abgeschenkt, konzentrieren sich nur noch auf die Europa League, während die Reds ihren heimischen Fans ein Fest bereiten wollen. Wir gehen von einem klaren Erfolg des LFC aus, der in dieser Saison schon zehnmal gegen Tottenham getroffen hat und der auch in der Vergangenheit in seinen Heimspielen den Weißen ordentlich einschenkte.