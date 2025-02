Liverpool - Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten 16.02.25

SPORT1 Betting 15.02.2025 • 06:00 Uhr Liverpool - Wolverhampton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Bekommen die Reds erneut Probleme?

Unser Liverpool - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 16.02.2025 lautet: Nach nur zwei Siegen in den letzten fünf Pflichtspielen will der LFC im Wett Tipp heute wieder einen Dreier einfahren. Das dürfte daheim gegen die Wolves auch klappen.

Am Mittwoch bestritt der Liverpool FC endlich sein Nachholspiel gegen Everton und wollte mit einem Sieg im Merseyside Derby den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Arsenal auf neun Punkte ausbauen. Durch einen Gegentreffer zum 2:2 in der achten Minute der Nachspielzeit mussten sich die Reds aber mit einem Remis begnügen.

Die Geschichte der Premier-League macht dem LFC trotzdem Hoffnung. Nach 24 Spieltagen wurde bisher lediglich zweimal ein 5-Punkte-Vorsprung noch verspielt. Auch bei der Liverpool Wolverhampton Prognose für das kommende Spiel am Sonntag spricht an der Anfield Road fast alles für die Hausherren.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Betway den Liverpool Wolverhampton Wett Tipp heute „Sieg Liverpool HC -1“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Wolverhampton auf „Sieg Liverpool HC -1“:

Liverpool ist seit 20 PL-Partien ohne Niederlage

Die Reds haben 15 der letzten 16 Duelle gegen die Wolves gewonnen

Die Wanderers sammelten bei den vergangenen 18 PL-Gastspielen gerade mal 2 Siege

Liverpool vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Wenig überraschend geht der Tabellenführer anhand der Liverpool vs Wolverhampton Quoten als klarer Favorit auf den Platz. Die Wanderers halten sich in der Premier-League-Tabelle auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

So müsst ihr euch für einen Sieg des Heimteams mit einer Höchstquote von 1,20 begnügen. Ganz anders sieht es bei einem Dreier der Gäste aus. Dafür warten Liverpool gegen Wolverhampton Wettquoten zwischen 11,0 und 14,0 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Wolverhampton Prognose: Die Reds halten an ihrem Weg fest

In dieser Saison war für Liverpool bisher eigentlich alles nach Plan verlaufen, doch in den letzten beiden Partien musste die Mannschaft zwei Rückschläge einstecken. Erst schied der LFC mit der B-Elf im FA Cup durch ein 0:1 beim Zweitliga-Schlusslicht Plymouth Argyle aus, dann kassierte man im Derby gegen Everton in der 98. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. Die Reds hatten 63 Prozent Ballbesitz, aber viel Mühe, Chancen zu kreieren und konnten im Mittelfeld nie die Kontrolle erlangen. Die Gäste ließen sich auf viele Nickeligkeiten ein und wurden so aus dem Tritt gebracht.

Die Spieler und Verantwortlichen werden aber trotzdem nicht alles in Frage stellen. In der Premier League hat Liverpool immer noch einen komfortablen Vorsprung, den so sicher keiner erwartet hatte, als Arne Slot im August das Ruder von Jürgen Klopp übernommen hatte. Seit 20 PL-Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. Zudem sind die Reds das zweitbeste Heimteam der Liga und haben in den vergangenen neun Liga-Heimspielen immer mindestens zwei Tore erzielt. Allerdings hat man mit 23 Gegentoren „nur“ noch die zweitbeste Abwehr hinter Arsenal (22). Ab Mittwoch spielt Liverpool binnen einer Woche bei Aston Villa, bei Manchester City und zu Hause gegen Newcastle. Wenn ihr für euren Liverpool Wolverhampton Tipp einen Anbieter sucht, der euch Sportwetten mit PayPal anbietet, werdet ihr sicher bei uns fündig.

Mitte Dezember wurde Coach Gary O’Neil in Wolverhampton entlassen. Nach vier Niederlagen in Serie waren die Wolves auf Platz 19 in der PL-Tabelle abgerutscht. O’Neil hatte die Mannschaft drei Tage vor dem Start der Saison 2023/24 übernommen und mit 46 Punkten sowie großem Abstand auf die Abstiegszone ins Ziel gebracht. Als Nachfolger wurde der Portugiese Vitor Pereira verpflichtet. Unter dem neuen Coach hat der WWFC den Sprung ans rettende Ufer geschafft. Vor allem der Auftakt unter Pereira glückte mit sieben Punkten aus drei Liga-Spielen.

Dann folgten aber im neuen Jahr vier Niederlagen in Serie. Diese Negativ-Tendenz konnten die Wanderers am 1. Februar mit einem 2:0 daheim gegen Aston Villa aufhalten. In der vergangenen Woche kam dann auch noch im FA Cup ein 2:0-Sieg bei Zweitligist Blackburn Rovers dazu. Das Polster auf die Gefahrenzone beträgt aber weiterhin gerade mal zwei Punkte. Vor allem in der Fremde tut sich die Mannschaft schwer. Nur drei Teams haben auf des Gegners Platz weniger Punkte geholt als die Wolves. Lediglich Aufsteiger Leicester (32) hat mehr Auswärts-Gegentore kassiert als Wolverhampton (28). Außerdem hat der Verein die letzten sieben Gastspiele bei einem Tabellenführer alle verloren.

Liverpool - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:2 Everton (A), 0:1 Plymouth Argyle (A), 4:0 Tottenham (H), 2:0 Bournemouth (A), 2:3 PSV Eindhoven (A)

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 2:0 Blackburn Rovers (A), 2:0 Aston Villa (H), 0:1 Arsenal (H), 1:3 Chelsea (A), 0:3 Newcastle (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Wolverhampton: 2:1 (A), 2:0 (H), 3:1 (A), 2:0 (H), 0:3 (A)

Dieses Duell wurde in England schon 117 Mal ausgetragen. Die Reds führen den direkten Vergleich mit 62 Siegen zu 37 Niederlagen an (18N). An der Anfield Road ist der Unterschied mit 38 Erfolgen für die Hausherren bei zehn Pleiten (8U) noch deutlicher.

Große Bedeutung für unsere Liverpool Wolverhampton Prognose hat dabei die jüngste Bilanz. Die Roten haben 15 der letzten 16 Duelle gegen die Wolves gewonnen (1N). Zudem konnten die Wanderers nur eines der letzten zehn Gastspiele beim LFC gewinnen (9N).

Wir setzen bei dieser Partie auch auf den Liverpool Wolverhampton Tipp „Gakpo trifft“, für den es bei NEO.bet eine Quote von 2,30 gibt. Der Niederländer hat in den letzten sechs Spielen, in denen er an der Anfield Road in der Startelf stand, sieben Tore erzielt.

Wenn ihr vor eurer Liverpool Wolverhampton Wette noch Infos zu Bonus, Quoten, Wettquoten und App des Anbieters sucht, solltet ihr euch unseren ausführlichen NEO.bet Test anschauen.

So seht ihr Liverpool - Wolverhampton im TV oder Stream:

16. Februar 2025, 15 Uhr, Anfield Road, Liverpool

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die komplette Premier League seht ihr bei Sky. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele der ersten englischen Liga, davon über 250 live. So wird auch das Duell zwischen Liverpool und Wolverhampton bei Sky gezeigt.

Der Ball rollt an der Anfield Road am Sonntag ab 15 Uhr.

Liverpool vs Wolverhampton: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Dijk, Robertson - Gravenberch, MacAllister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Darwin

Ersatzbank Liverpool: Kelleher (Tor), Quansah, Elliott, W. Endo, Tsimikas, Diogo Jota, Bradley, Luis Diaz

Startelf Wolverhampton: Sá - Bueno, Agbadou, Gomes - Semedo, André, Gomes, Ait-Nouri - Bellegarde, Guedes - Cunha

Ersatzbank Wolverhampton: Johnstone (Tor), Dawson, Pedro Lima, Chirewa, Carlos Forbs, Doyle, Rodrigo Gomes, Sarabia, Doherty, Toti

Die Hausherren müssen ohne Gomez und Jones auskommen.

Bei den Gästen ist die Lage dagegen mit den Ausfällen von Mosquera, Traore, Gonzalez, Kalajdzic, Strand Larsen und Hee-Chan Hwang deutlich angespannter und muss bei der Liverpool Wolverhampton Prognose berücksichtigt werden.

Unser Liverpool - Wolverhampton Tipp: Sieg Liverpool HC -1

Nach zwei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg wollen die Reds daheim gegen Wolverhampton eine Reaktion zeigen. Bei diesem doch eher ungleichen Duell spricht am Ende auch so gut wie alles für die Gastgeber.

Die Wolves kommen nach 24 Spieltagen erst auf fünf Siege. Zwei davon holte man auswärts. Zudem gab es für den WWFC in der Vergangenheit gegen Liverpool nicht viel zu holen. Das dürfte auch dieses Mal nicht anders sein. Wir trauen den Männern von Coach Arne Slot mit ihrer starken Offensive sogar einen knappen Handicap-Sieg zu.