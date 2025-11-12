Luxemburg - Deutschland Tipp, Prognose & Quoten | 14.11.2025

SPORT1 Betting 13.11.2025 • 18:00 Uhr Luxemburg - Deutschland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Schießen sich die Deutschen für die Slowakei warm?

Unser Luxemburg - Deutschland Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 14.11.2025 lautet: Das Hinspiel war bereits eine klare Angelegenheit für die DFB-Elf. Im Wett Tipp heute für das Rückspiel gehen wir von einem ähnlich hohen Sieg der Deutschen aus.

Die Qualifikation für die WM 2026 des Verbandes UEFA neigt sich dem Ende zu. Nur noch zwei Spieltage sind zu absolvieren, ehe feststeht, wer die direkten Tickets löst und wer in die Playoffs muss bzw. darf. In unserer Luxemburg Deutschland Prognose für die Partie am Freitag gibt es einen klaren Favoriten.

Wenig überraschend sind das die Deutschen, die bereits das Hinspiel im eigenen Land klar mit 4:0 für sich entschieden haben. Im Rückspiel dürfte ihnen ein ähnlicher Erfolg gelingen. Wir entscheiden uns daher für den Luxemburg Deutschland Wett Tipp heute “Sieg Deutschland -2” mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Luxemburg vs Deutschland auf “Sieg Deutschland -2”:

Luxemburg steht nach 4 Spieltagen mit 0 Punkten und 1:10 Toren am Tabellenende.

Deutschland hat das Hinspiel zu Hause mit 4:0 gewonnen.

Die DFB-Elf führt den direkten Vergleich mit einer 13-0-1-Bilanz bei 64:11 Toren an.

Luxemburg vs Deutschland Quoten Analyse:

Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass auch die Buchmacher den Gastgeber in diesem Duell chancenlos sehen. Die Luxemburg Deutschland Wettquoten für einen Tipp auf die Nagelsmann-Truppe erreichen in den Sportwetten Apps noch nicht einmal die Marke von 1,10. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 30,0 für einen Tipp auf einen Heimsieg.

Dass die Wettanbieter dem Underdog noch nicht einmal ein Tor zutrauen, wird daran deutlich, dass die Luxemburg Deutschland Quoten für die Wettoption “Beide Teams treffen” Höchstwerte bis 2,64 erreichen. Die Gegenwette erreicht dagegen nur in den seltenen Fällen überhaupt die Marke von 1,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Luxemburg vs Deutschland Prognose: DFB-Elf schießt sich warm

Mit einem 1:0-Erfolg in einem Freundschaftsspiel gegen Schweden im März begann das Fußballjahr 2025 für die luxemburgische Nationalmannschaft durchaus verheißungsvoll. In den acht Spielen davor war sie gänzlich ohne Sieg geblieben und hatte fünf dieser acht Partien verloren (3U).

Der Sieg über die Skandinavier sollte dann aber doch der bislang einzige echte Erfolg im Jahr 2025 bleiben. Es folgten nämlich sieben weitere Länderspiele, von denen die Luxemburger sechs verloren haben. Lediglich die Nullnummer in einem Testspiel gegen Irland im Juni mag da eventuell noch als Achtungserfolg gewertet werden.

In der bisherigen WM-Qualifikation haben die Roten Löwen alle vier Partien verloren und überhaupt nur bei der 1:3-Heimniederlage gegen Nordirland zum Auftakt getroffen. Es folgten drei weitere Pleiten mit insgesamt zehn Gegentreffern. Weiter zurückblickend blieben sie in fünf ihrer letzten sechs Partien ohne eigenes Tor.

In unserer Luxemburg Deutschland Prognose gehen wir davon aus, dass die Gastgeber am Donnerstag abermals ohne eigenen Treffer bleiben, sodass "nur" drei deutsche Treffer für unseren Tipp ausreichen.

Luxemburg - Deutschland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Luxemburg: 0:2 Slowakei (A), 0:4 Deutschland (A), 0:1 Slowakei (H), 1:3 Nordirland (H), 0:0 Irland (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:0 Nordirland (A), 4:0 Luxemburg (H), 3:1 Nordirland (H), 0:2 Slowakei (A), 0:2 Frankreich (H)

Letzte 5 Spiele Luxemburg vs. Deutschland: 0:4 (A), 0:7 (A), 0:7 (A), 0:4 (A), 2:3 (H)

Die DFB-Auswahl hat nach dem verpatzten Auftakt bei der 0:2-Niederlage in der Slowakei zuletzt ihre Hausaufgaben gemacht und neun Punkte aus den folgenden drei Partien geholt. Überzeugend waren die Auftritte aber nicht immer. Das letzte Qualifikationsspiel gewann sie in Nordirland nur knapp mit 1:0.

Insgesamt gingen gerade einmal zwei der elf deutschen Abschlüsse auf den Kasten des Gegners. Zudem hatte die Nagelsmann-Truppe Glück, als nach knapp 15 Minuten der Treffer der Nordiren zur vermeintlichen Führung nach Videobeweis wieder einkassiert wurde. Das Tableau in der Gruppe A führt Deutschland mit neun Punkten und 8:3 Toren an.

Dabei profitierte der viermalige Weltmeister auch von der Niederlage der Slowaken in Nordirland. Am Montag empfangen die Deutschen dann ihrerseits die vor dem vorletzten Spieltag punktgleiche Slowakei zum Endspiel und womöglich auch im Kampf um Platz 1 und damit die direkte Qualifikation für die WM.

Am Freitag muss aber erstmal die Pflichtaufgabe gemeistert werden und da bei Punktgleichheit das Torverhältnis zählt, wäre es aus deutscher Sicht sicherlich nicht verkehrt, wenn man gegen das schwächste Glied der Gruppe noch etwas für Selbiges tut.

So seht ihr Luxemburg - Deutschland im TV oder Stream:

14. November 2025, 20:45 Uhr, Stade de Luxembourg, Luxemburg

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

Der Sender RTL zeigt das Spiel der deutschen Nationalmannschaft sowohl im Free-TV als auch in seinem Stream bei RTL+. Im letzteren Fall ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Für die Luxemburg Deutschland Prognose lohnt sich ein Blick auf den direkten Vergleich nur bedingt. Zwölf der bisherigen 14 Duelle fanden nämlich in den Jahren 1998 und früher statt. Selbst das 13. Aufeinandertreffen fand vor etwas mehr als 19 Jahren statt, ehe sich die beiden Nationen Anfang Oktober dieses Jahres mal wieder begegneten.

Luxemburg vs Deutschland: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Luxemburg: Moris - Bohnert, Mahmutovic, Korac, Jans; Dardari, Barreiro, C. Martins, Sinani; Muratovic, Olesen

Ersatzbank Luxemburg: Fox, Pereira Cardoso, Avdusinovic, Curci, Dzogovic, M. Martins, Selimovic, de Sousa Moreira Cruz, Veiga, O. Thill, S. Thill

Startelf Deutschland: Baumann - Raum, Anton, Tah, Kimmich; Pavlovic, Wirtz, Goretzka, Gnabry, Adeyemi; Woltemade

Ersatzbank Deutschland: Nübel, Atubolu, Brown, Thiaw, Baku, Schlotterbeck, Leweling, Burkardt, El Mala, Sane, Ouedraogo, Schade

Nichtsdestotrotz könnte die Bilanz aus dem direkten Vergleich einseitiger nicht sein. Es gab 13 deutsche Siege bei nur einer einzigen Niederlage in einem Testspiel im März 1939. In fünf der bisherigen 14 direkten Begegnungen erzielten die Deutschen sieben oder mehr Tore.

Sechs der letzten sieben Duelle gewannen sie zudem mit mindestens drei Toren Unterschied, zuletzt viermal in Folge. Mit unserem Luxemburg Deutschland Tipp gehen wir davon aus, dass es nun den nächsten DFB-Erfolg gegen die Roten Löwen mit mindestens drei Treffern Differenz gibt.

Unser Luxemburg - Deutschland Tipp: “Sieg Deutschland -2”

Im Hinspiel hatte das spätere Endergebnis von 4:0 bereits nach 50 Minuten Bestand. Luxemburg kam im gesamten Spiel auf überhaupt nur einen Abschluss und gerade einmal 16 Prozent Ballbesitz. Ein ähnlich dominantes Auftreten der deutschen Nationalmannschaft erwarten wir auch am Freitag, auch wenn sie dieses Mal auswärts ran muss.

Es gilt, sich für das Match gegen die Slowakei am Montag warm zu schießen, damit dann in Leipzig das Ticket für die WM klar gemacht werden kann. Alles andere als ein klarer Erfolg der Deutschen würde uns sehr überraschen.