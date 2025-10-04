Magdeburg - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2025

SPORT1 Betting 04.10.2025 • 18:00 Uhr Magdeburg - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Endspiel für FCM-Coach Fiedler?

Unser Magdeburg - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.10.2025 lautet: Beim FCM brennt schon nach sieben Spieltagen der Baum. Wahrscheinlich kann nur ein Sieg den Job des Trainers retten. Doch der Wett Tipp heute sieht die Gäste aus dem Saarland etwas im Vorteil.

Markus Fiedler und Vincent Wagner trainierten in der letzten Saison beide noch U-23-Mannschaften und waren 2023/24 mit Stuttgart II und Hoffenheim II in der Regionalliga direkt aufeinandergetroffen. Nun arbeiten beide Coaches in der 2. Bundesliga und stehen sich am Sonntag mit ihren neuen Teams erneut gegenüber. Vor allem Magdeburg-Trainer Fiedler steht dabei unter Druck.

Der FCM ist nach fünf Niederlagen in Folge das Schlusslicht der Tabelle. Die Buchmacher gehen bei der Magdeburg Elversberg Prognose trotzdem von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. Wir sehen allerdings die Gäste etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Sportwetten.de den Magdeburg Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Elversberg auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Bei dieser Paarung hat noch nie die Heimmannschaft gewonnen

In Magdeburg ist die SVE noch ungeschlagen und holte 4 Punkte aus 2 Gastspielen

Der FCM hat die letzten 5 BL2-Partien alle verloren - Elversberg ist dagegen mit einem neuen Vereinsrekord in die neue Saison gestartet

Magdeburg vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz können sich bei dieser Partie auf keinen Favoriten einigen. So pendeln sich die Magdeburg vs Elversberg Quoten für einen Heim- und einen Auswärtssieg auf einem ähnlichen Niveau ein.

Mit einer Höchstquote von 2,57 für einen Sieg sind die Gäste aus dem Saarland die minimalen Favoriten. Doch für einen Dreier der Hausherren gibt es auch Magdeburg gegen Elversberg Wettquoten zwischen 2,50 und 2,67.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Elversberg Prognose: Kriegt der FCM die Kurve?

Markus Fiedler trat in Magdeburg als Nachfolger des nach Hannover gewechselten Christian Titz sicher ein schweres Erbe an. Zudem verließen im Sommer drei Leistungsträger den Verein, die 2024/25 zusammen auf 49 Scorerpunkte gekommen waren. Doch mit so einem schlechten Saisonstart hat man in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt trotzdem nicht gerechnet. Nur am 2. Spieltag konnte der FCM beim 2:1 in Dresden punkten. Alle anderen Partien wurden verloren. Besonders bitter war die Niederlage am vergangenen Spieltag in Karlsruhe.

Hier vergaben die Gäste gleich sieben Großchancen. Das ist der zweithöchste Wert im Unterhaus seit der Saison 2010/11. Magdeburg steht aktuell mit einer Großchancenverwertung von 26 Prozent ligaweit nur auf Rang 15. Da der KSC in der 84. Minute durch einen Kopfball nach einem Freistoß treffen konnte, setzte es für den FCM die sechste Saisonniederlage. Mit drei Punkten nach sieben Spielen absolviert der Verein seine schwächste Zweitliga-Spielzeit. Magdeburg kassierte 2025 die meisten Gegentore aller Vereine (43) und stellt in dieser Saison mit 15 Gegentoren die zweitschwächste Defensive.

Das Gegenmodell zu Magdeburg ist Elversberg. Auch die Saarländer mussten nach der tollen Vorsaison zahlreiche Leistungsträger und ihren Cheftrainer ziehen lassen. Doch davon zeigt sich der Verein bisher nicht beeindruckt. Nach sieben Spieltagen haben die Saarländer 16 Punkte auf dem Konto, was den besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte bedeutet. Die SVE verlor saisonübergreifend lediglich eins der letzten 15 BL2-Spiele (10S, 4U). Diese Niederlage war ein 0-2 in Bochum Mitte August. Dabei ist die Mannschaft vor allem in der Fremde stark. Die Spielvereinigung konnte in zehn der letzten elf Zweitliga-Gastspiele punkten (6S, 4U).

Dabei kann sich Coach Wagner vor allem auf seine Abwehr verlassen. Im Kalenderjahr 2025 musste Elversberg in der 2. Bundesliga in 24 Spielen nur 21 Gegentore hinnehmen. Das ist der Ligabestwert aller Teams. Zudem hat Sportvorstand Nils-Ole Book clever eingekauft. Younes Ebnoutalib, der in der Vorsaison noch in der Regionalliga für Gießen spielte, steht zum Beispiel mit sechs Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste. Auch ist die SVE vor allem am Ende einer Partie besonders gefährlich. Zum vierten Mal in Folge gelang Elversberg gegen Kiel am 7. Spieltag in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer. Diese Qualität ist für unseren Magdeburg Elversberg Tipp natürlich auch wichtig.

Magdeburg - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 0:1 Karlsruher SC (A), 0:2 Schalke (H), 0:2 Bielefeld (A), 1:1 Erzgebirge Aue (A), 4:5 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:0 Holstein Kiel (H), 4:1 Braunschweig (A), 2:2 Dynamo Dresden (H), 2:0 Wehen Wiesbaden (A), 2:0 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs Elversberg: 2:5 (H), 0:0 (A), 0:0 (H), 2:1 (A)

Beide Vereine sind in der Saison 2023/24 erstmals aufeinandergetroffen. Das erste Duell entschied Elversberg in Magdeburg mit 2:1 für sich. Dann folgten zwei torlose Remis. Das letzte Aufeinandertreffen im Januar 2025 war dann besonders spektakulär. Der FCM lag zur Pause im Saarland 0:2 hinten.

Mit einem Mann mehr drehten die Bördestädter dann aber die Partie im zweiten Durchgang noch in einen 5:2-Sieg. Somit hat bei dieser Paarung noch nie die Heimmannschaft gewonnen. Diese Statistik spielt für unsere Magdeburg Elversberg Prognose auch eine Rolle.

Elversberg erzielte in der laufenden BL2-Saison bereits sechs Tore in der Schlussviertelstunde, das ist Ligahöchstwert. Magdeburg kassierte dagegen in den letzten 15 Spielminuten 2025/26 bereits fünf Gegentreffer.

Auch dieser Wert wird aktuell im Unterhaus nicht überboten. Insgesamt mussten die Sachsen-Anhalter zehn der 15 Gegentore in Halbzeit 2 hinnehmen. So macht am Sonntag der Magdeburg Elversberg Tipp “Mehr Tore in HZ2” sicherlich Sinn.

So seht ihr Magdeburg - Elversberg im TV oder Stream:

05. Oktober 2025, 13:30 Uhr, Avnet-Arena, Magdeburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky überträgt in der Saison 2025/26 alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live. Die drei Einzelspiele am Sonntag, zu denen an diesem Spieltag auch das Duell zwischen Magdeburg und Elversberg gehört, werden bei dem Pay-TV-Sender als Einzelspiel und in der Konferenz gezeigt.

Magdeburg vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Geschwill - L. Musonda, Gnaka, Ulrich, Nollenberger - Ghrieb, M. Breunig, Atik

Ersatzbank Magdeburg: Kruth (Tor), Hercher, F. Michel, Pesch, Tob. Müller, Stalmach, Hyryläinen, Onaiwu, Diawara

Startelf Elversberg: Kristof - Gyamerah, Rohr, Le Joncour, Keidel - Condé, Poreba - Petkov, Conté, Zimmerschied - Ebnoutalib

Ersatzbank Elversberg: Boss (Tor), Pinckert, Sickinger, Schmahl, Mickelson, Stange, Malanga, Schnellbacher

Natürlich gibt es bei der Magdeburg Elversberg Prognose ein paar Ausfälle zu vermelden. Den Hausherren fehlen am Sonntag Ahl-Holmström, Bockhorn, Chahed und Zukowski. Die Gäste müssen ohne Pfeiffer und Seifert auskommen.

Unser Magdeburg - Elversberg Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Magdeburg ist als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison zu Hause noch punktlos. Zudem sind viele Leistungsträger aktuell zu weit von ihrer Bestform entfernt. Auf der Gegenseite läuft es für Elversberg bisher bestens.

Die Tabellenführung verpasst die SVE lediglich um zwei Tore. Nimmt man dann auch noch den direkten Vergleich mit dazu, können wir den Hausherren bei dieser Partie nicht mehr als einen Punkt zutrauen.