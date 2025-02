Magdeburg - Nürnberg Tipp, Prognose, Quoten | 08.02.2025

SPORT1 Betting 06.02.2025 • 23:00 Uhr Magdeburg - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Regnet es weiterhin Tore von Magdeburg?

Unser Magdeburg - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Der FCM blickt auf einen unheimlichen Torreigen in den letzten Partien zurück und konnte in den letzten vier Liga-Spielen drei Mal fünf Tore erzielen. Im Wett Tipp heute geht Magdeburg zumindest nicht als Verlierer vom Platz.

Die Spannung steigt, wenn am 8. Februar 2025 Magdeburg und der 1. FC Nürnberg in der MDCC-Arena aufeinandertreffen. Magdeburg, aktuell auf Platz 3 der Tabelle mit 35 Punkten, möchte seine beeindruckende Form fortsetzen. Mit einem Durchschnitt von 3,40 Toren in den letzten fünf Spielen und einem dominanten 5:2-Sieg gegen Schalke 04 im Rücken, ist der FCM der Favorit in der Magdeburg Nürnberg Prognose.

Nürnberg, auf Platz 10 mit 28 Punkten, kommt von einem harten 1:0-Sieg gegen Darmstadt. Stefanos Tzimas, Nürnbergs Top-Scorer, wird im Angriff eine Schlüsselrolle spielen.

Unser Magdeburg Nürnberg Wett Tipp heute: “Sieg Magdeburg (DNB)” zu einer Quote von 1,53 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Magdeburg vs Nürnberg auf “Sieg Magdeburg (DNB)”:

Der FCM zeigt eine beeindruckende Form und Heimstärke, weshalb wir diesen Magdeburg vs Nürnberg Tipp gewählt haben.

Nürnberg hat Schwierigkeiten in der Defensive und verlor 3 der letzten 6 Spiele.

Magdeburg hat in den letzten 6 Spielen 4 Siege und 2 Unentschieden erzielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Magdeburg vs Nürnberg Quoten Analyse:

Insgesamt sehen wir Magdeburg als den wahrscheinlichen Sieger, mit einer abgesicherten Wette auf “Draw No Bet”. Der einfache Sieg des zuletzt in Top-Form befindlichen Heim-Teams wird mit Magdeburg Nürnberg Quoten um 2,05 ausgestattet, diese können in den Sportwetten Apps auch mobil angespielt werden.

Wählt ihr bei den Wettanbietern mit schneller Auszahlung die Option “Unentschieden”, könnt ihr Quoten von 3,85 abräumen. Für den Auswärtssieg des FCN rufen die Bookies hingegen Magdeburg vs. Nürnberg Wettquoten von rund 3,15 auf.

Magdeburg - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 5:2 Schalke (A), 1:1 Braunschweig (H), 5:2 Elversberg (A), 5:2 Düsseldorf (A), 1:1 Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:0 Darmstadt (H), 1:3 Schalke (A), 2:1 Karlsruhe (H), 1:0 Braunschweig (H), 1:3 Köln (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg vs. Nürnberg: 4:0 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 2:2 (H), 2:1 (A).

Mit dieser Magdeburg gegen Nürnberg Prognose seid ihr bestens gerüstet für ein spannendes und möglicherweise gewinnbringendes Fußballspiel.