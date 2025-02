Mainz - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 08.02.2025

SPORT1 Betting 07.02.2025 • 06:00 Uhr Mainz - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die 05er einen neuen Heim-Rekord aufstellen?

Unser Mainz - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Wenn die Rheinhessen weiter vom internationalen Geschäft träumen wollen, müssen sie daheim konstant punkten. Der Wett Tipp heute geht schon mal von einem erneuten Heimsieg aus.

Im Februar 2024 feierte Bo Henriksen mit einem 1:0-Heimsieg gegen Augsburg sein Debüt als Cheftrainer des 1. FSV Mainz 05. Unter dem dänischen Coach spielen die Nullfünfer in dieser Spielzeit mit 31 Punkten nach 20 Partien die zweitbeste Bundesliga-Saison ihrer Geschichte.

Nur 2010/11 waren es unter Thomas Tuchel noch mehr Zähler (36). Am Samstag empfangen die Rheinhessen erneut den FCA. Die Quoten der Mainz Augsburg Prognose schlagen sich auf die Seite der Hausherren. Auch wir spielen mit einer Quote von 2,20 bei Betano den Mainz Augsburg Wett Tipp heute “Sieg Mainz & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Augsburg auf “Sieg Mainz & Über 1,5 Tore”:

Mainz gewann die letzten 5 Heimspiele in Folge

Die 05er entschieden 4 der jüngsten 5 Duelle gegen die Fuggerstädter für sich

Augsburg ging gerade mal in 2 der vergangenen 14 BL-Gastspiele als Sieger vom Feld (3U, 9N)

Mainz vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Nullfünfer stehen nach 20 Spieltagen der Saison 2024/25 auf Rang 6 und haben damit sechs Plätze und fünf Zähler Vorsprung auf den kommenden Gegner. Bei den Mainz vs Augsburg Quoten kommt natürlich auch noch der Heimvorteil dazu.

So gibt es für einen Dreier der Heimmannschaft in den besten Sportwetten Apps eine Höchstquote von 1,80. Für einen Sieg der Gäste warten Mainz gegen Augsburg Wettquoten zwischen 4,50 und 5,00 auf euch.

Mainz vs Augsburg Prognose: Die Heimstärke ist ein Trumpf

Der FSV darf in dieser Saison vom Europapokal träumen. Das haben die Mainzer in den vergangenen Wochen vor allem ihrer Heimstärke zu verdanken. Die letzten fünf BL-Heimspiele wurden alle gewonnen. Mit einem sechsten Heimsieg in Folge würden die Rheinhessen nun einen neuen alleinigen Vereinsrekord im Oberhaus aufstellen. Diese gute Heimbilanz spricht natürlich für unseren Mainz Augsburg Tipp. Dafür ist aber in der Fremde etwas Sand ins Getriebe gekommen.

Auswärts kassierte man in den vergangenen fünf Gastspielen vier Pleiten. Auf des Gegners Platz brauchen die Nullfünfer zu lange, um ins Spiel zu finden und wissen dann zu wenig mit dem Ballbesitz anzufangen. Die Abwehr steht dafür immer noch gut da. Nur drei Teams in der ersten Liga kommen auf mehr Weiße Westen als der FSV (6). Trainer Bo Henriksen wird der Mannschaft am Samstag, einen Tag nach seinem 50. Geburtstag, aufgrund einer Gelbsperre an der Seitenlinie fehlen.

Augsburg hatte am Dienstag die Chance, zum zweiten Mal nach 2010 das Halbfinale im DFB-Pokal zu erreichen. Mit einer Serie von vier Bundesliga-Spielen ohne Niederlage (3S, 1U) wollten die Fuggerstädter gegen einen angeschlagenen und etwas formschwachen VfB Stuttgart eigentlich mutig in die Partie gehen, doch Coach Jess Thorup konnte nicht über seinen Schatten springen und entschied sich wieder für eine vorsichtige sowie destruktive Spielweise mit drei defensiven Sechsern. So stand nach einer mut- und harmlosen Leistung am Ende eine knappe 0:1-Pleite auf der Anzeigetafel.

In der Bundesliga stellt sich nun die Frage, wie der FCA, bei zwölf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsregion, die Saison zu Ende spielt. Bei den spielerisch oft dürftigen Leistungen darf man sicher nicht vom Europapokal träumen. Dabei hatten die Wintertransfers von Zesiger und Berisha durchaus Hoffnung gemacht. Auch die Offensive bleibt eine Baustelle. Augsburg hat den schlechtesten xG-Wert in Liga 1 (20,8), liegt mit 24 Treffern aber immerhin auf Platz 15. In der Fremde lief es ebenfalls oft nicht rund, aber nach nur zwei Punkten aus elf Gastspielen zwischen April und Dezember sind die bayerischen Schwaben immerhin seit drei BL-Auswärtsspielen ohne Niederlage (2S, 1U).

Mainz - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:1 Werder Bremen (A), 2:0 VfB Stuttgart (H), 1:2 Union Berlin (A), 0:1 Leverkusen (A), 2:0 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:1 VfB Stuttgart (A), 1:1 St. Pauli (A), 2:1 Heidenheim (H), 2:0 Werder Bremen (A), 2:0 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Augsburg: 3:2 (A), 1:0 (H), 1:2 (A), 3:1 (H), 2:1 (A)

Mit 16 Siegen zu 15 Niederlagen (6U) führt der FCA die Bilanz gegen Mainz ganz knapp an. Für die Mainz Augsburg Prognose ist allerdings die Statistik, dass Mainz gegen keinen Verein mehr BL-Heimspiele gewonnen hat als gegen den FC Augsburg (9), von Bedeutung.

Die letzten drei Heimpartien gegen die Fuggerstädter gingen dabei alle an die Nullfünfer. Auch in der Gesamtbilanz gab es für die Rheinhessen vier Siege in den jüngsten fünf Duellen (1N). Zudem gab es in 13 Heimspielen gegen die bayerischen Schwaben kein Remis.

Mainz schoss in dieser BL-Saison 24 Prozent seiner Tore in der Anfangsviertelstunde (8 von 33). Das ist der anteilige Liga-Höchstwert. Kein anderer Erstligist kassierte zudem in den ersten 15 Minuten anteilig so viele Gegentore wie Augsburg (26 Prozent, 9 von 35).

Dieses Wissen nutzen wir für den Mainz Augsburg Tipp “Über 0,5 Tore in der Anfangsviertelstunde”, für den es bei Betano eine Quote von 3,05 gibt und den ihr auch bei den Wettanbietern ohne Steuer spielen könnt.

So seht ihr Mainz - Augsburg im TV oder Stream:

08. Februar 2025, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Bis 2028/29 bleibt Sky der Hauptpartner der Bundesliga und zeigt weiterhin alle Spiele am Samstagnachmittag und das “Top-Spiel der Woche” am Samstagabend. So ist auch das Duell zwischen Mainz und Augsburg bei diesem Bezahlsender zu sehen.

Der Ball rollt am Samstag ab 15:30 Uhr in der Mewa Arena von Mainz.

Mainz vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Jenz, Kohr - Widmer, Sano, Maloney, Mwene - Nebel, J.-S. Lee - Weiper

Ersatzbank Mainz: Batz, Rieß, Dal, Hanche-Olsen, Leitsch, Veratschnig, Amiri, Hong, Nordin, Burkardt, Sieb

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - M. Wolf, Onyeka, Jakic, Pedersen - Kömür, Claude-Maurice - Essende

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Banks, K. Schlotterbeck, F. Jensen, Koudossou, Kücüksahin, Maier, Rexhbecaj, Mounié, P. Tietz

Bei den Hausherren könnten mehrere wichtige Spieler ausfallen, was dann für unsere Mainz Augsburg Prognose eine Rolle spielt. Auf jeden Fall müssen die 05er ohne Abwehrchef Bell und ohne Caci auskommen.

Top-Torjäger Burkardt könnte es in den Kader schaffen, ist aber noch keine Option für die Startelf. Der Einsatz von Regisseur Amiri ist noch komplett offen. Die Gäste reisen ohne Berisha, Giannoulis, Gumny, Kabadayi und Oxford an.

Unser Mainz - Augsburg Tipp: Sieg Mainz & Über 1,5 Tore

Die Mainzer waren zuletzt daheim mit Siegen gegen den BVB, die Bayern und die Stuttgarter sehr stark. Zudem kann der FSV gegen Augsburg in der jüngsten Vergangenheit eine sehr gute Bilanz vorweisen. So spricht auch am Samstag zurecht viel für die Hausherren. Die Fuggerstädter fühlen sich dagegen trotz eines leichten Aufschwungs in der Fremde längst nicht so wohl wie im eigenen Stadion.