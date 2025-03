Mainz - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 15.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 06:00 Uhr Mainz - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzen die 05er ihren Höhenflug fort?

Unser Mainz - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Zwei form- und abwehrstarke Teams treffen am Samstag in der Mewa Arena aufeinander. So geht der Wett Tipp heute von einem Duell auf Augenhöhe und wenigen Toren aus.

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass in der Partie zwischen Mainz und Freiburg am 26. Spieltag die Champions-League-Tickets auf dem Spiel stehen? Die 05er haben erst am vergangenen Spieltag den dritten Rang übernommen und wollen diesen nun verteidigen. Die Breisgauer haben gerade mal einen Zähler Rückstand auf Platz 4.

Die Quoten der Mainz Freiburg Prognose schlagen sich auf die Seite der Hausherren. Wir können hier aber beim besten Willen keinen Favoriten ausmachen und rechnen mit einem engen Duell.

So spielen wir mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets den Mainz Freiburg Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Mainz vs Freiburg auf “Unter 2,5 Tore”:

Mainz 05 hat die zweitbeste Defensive im deutschen Oberhaus

Freiburg hat in den letzten 6 Bundesliga-Spielen kein Gegentor kassiert

Die Rheinhessen sind seit 4 Heimspielen ohne Gegentreffer

Mainz vs Freiburg Quoten Analyse:

Für den Buchmacher, der euch steuerfreie Merkur-Bets-Wetten ermöglicht, sind die Hausherren in dieser Partie favorisiert, doch der Unterschied bei den Mainz vs Freiburg Quoten fällt nicht so deutlich aus.

So bekommt ihr für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von etwa 2,00. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Auswärtsmannschaft Mainz gegen Freiburg Wettquoten zwischen 3,75 und 4,00 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Freiburg Prognose: Wessen Zu-Null-Serie geht zu Ende?

Der 1. FSV Mainz ist die große Überraschung dieser Saison und kann mit 44 Punkten nach 25 Spieltagen die beste Zwischenbilanz seiner Vereinsgeschichte vorweisen. Das 3:1 in Gladbach am vergangenen Spieltag, bei dem die Rheinhessen über 90 Minuten effizienter, defensiv sicherer und kontrollierter agierten, war schon der siebte Dreier in der Fremde. Nur Rekordmeister Bayern München kann 2024/25 mehr Auswärtssiege vorweisen (8). Mit 23 Zählern steht man auf Platz 3 der Auswärtstabelle, doch auch daheim läuft es aktuell gut. Seit acht Heimspielen sind die 05er ungeschlagen.

In den letzten vier davon blieb man ohne Gegentor. Die Mannschaft überzeugt vor allem mit ihrer Defensive. Nur die Bayern (23) mussten den Ball seltener aus dem eigenen Netz holen als der FSV (26). Zudem können die Mainzer auch mit der drittbesten „Shot Conversion“ (20 Prozent) und der besten Chancenverwertung (36,2 Prozent) überzeugen. Dabei ist vor allem Nadiem Amiri, der an fünf der letzten sieben Tore direkt oder indirekt beteiligt war, in Top-Form. Insgesamt hat die Mannschaft in der laufenden Saison das torgefährlichste Mittelfeld der Mainzer Bundesliga-Historie (22 Treffer).

Freiburg-Coach Julian Schuster hatte seiner Mannschaft nach vielen Gegentoren rund um den Jahreswechsel eine deutlich kontrolliertere Gangart verordnet. Diese Strategie zahlt sich aus. Auch wenn der neue Stil, mit Ausnahme des furiosen Schlussdrittels beim 5:0 gegen Werder Bremen, zulasten der Offensive geht. Der Sport-Club ist seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (4S, 2U). In diesem Zeitraum ist die Mannschaft auch ohne Gegentor und hat mit 576 Minuten einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.

Der SCF hat schon jetzt fast so viele Zähler gesammelt (41) wie in der ganzen letzten Saison (42). Nur in zwei Spielzeiten (2022/23 und 1994/95) standen die Freiburger zu diesem Zeitpunkt punktemäßig besser da als aktuell. Nachdem die Badener in dieser Spielzeit bisher gegen die diesjährigen Champions-League-Teilnehmer mit nur einem Sieg und sechs Niederlagen große Probleme gehabt hatten, sorgte die neue Ausrichtung am vergangenen Wochenende für ein 0:0 gegen RB Leipzig.

Mainz - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 3:1 Gladbach (A), 2:1 Leipzig (A), 2:0 St. Pauli (H), 2:0 Heidenheim (A), 0:0 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Leipzig (H), 0:0 Augsburg (A), 5:0 Werder Bremen (H), 1:0 St. Pauli (A), 1:0 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Mainz vs Freiburg: 0:0 (A), 1:1 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 1:2 (A)

Auf der einen Seite feierte Mainz in seiner Bundesliga-Geschichte nur gegen Hoffenheim mehr Siege (15) als gegen Freiburg (14), doch die 05er sind seit sieben BL-Duellen gegen die Breisgauer ohne Sieg.

In diesem Zeitraum holte man nur fünf von 21 möglichen Punkten (5U, 2N). In der Hinrunde gab es zu Gast beim Sport-Club ein torloses Remis, welches gut zu unserer Mainz - Freiburg Prognose passt.

Der letzte Sieg der Mainzer liegt fast genau vier Jahre zurück. Am 13. März siegten die Rheinhessen daheim mit 1:0.

Kein Erstligist musste im zweiten Durchgang weniger Gegentore hinnehmen als Mainz (13). Auch dieses Mal rechnen wir nach dem Seitenwechsel nicht mit vielen Treffern.

Das führt uns zum Mainz Freiburg Tipp “Unter 1,5 Tore in 2. Halbzeit”. In der tollen Merkur Bets App gibt es dafür eine Quote von 1,53.

So seht ihr Mainz - Freiburg im TV oder Stream:

15. März 2025, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Das “Spitzenspiel” wird am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr in der Mewa Arena von Mainz angepfiffen.

Somit ist die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz bei Sky zu sehen, denn der Bezahlsender besitzt in dieser Saison die Exklusivrechte für die Bundesliga.

Mainz vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Jenz, Kohr - Caci, Sano, Amiri, Mwene, Nebel, J.-S. Lee - Burkardt

Ersatzbank Mainz: Rieß (Tor), Leitsch, Veratschnig, Hong, Hanche-Olsen, Weiper, Widmer, Sieb, Maloney

Startelf Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Osterhage, Doan, Höler, Dinkci - Adamu

Ersatzbank Freiburg: F. Müller (Tor), Kübler, Makengo, Höfler, Manzambi, Gregoritsch, Philipp, Grifo, Beste

Wir werfen bei der Mainz vs Freiburg Prognose natürlich auch einen Blick auf die Personalsituation. Nach den Erfolgen der vergangenen Wochen haben beide Coaches nicht viele Gründe, ihre Startaufstellungen zu ändern.

Die Hausherren müssen am Samstag voraussichtlich nur auf Bell verzichten. Bei den Gästen fallen dagegen Gulde, Ogbus, Kyereh und Muslija aus.

Unser Mainz - Freiburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Dieses Duell riecht ganz stark nach einem engen Spiel mit wenigen Toren. Mainz und Freiburg gehören zu den formstärksten Teams der Rückrunde. Nur die Bayern haben eine bessere Defensive als die 05er.

Zehn Gegentore im eigenen Stadion sind sogar der beste Wert in der Bundesliga. Kein Erstligist kommt in der Fremde auf weniger Treffer als Freiburg (10). Außerdem können beide Vereine gemeinsam in dieser Spielzeit stolze 19 Weiße Westen verbuchen.

Seid ihr immer noch nicht überzeugt? In den vergangenen acht Kräftemessen zwischen beiden Vereinen wurde der Wert von 2,5 Toren auch nur einmal übertroffen. Auch dieses Mal müssen sich die Zuschauer auf wenige Treffer einstellen.