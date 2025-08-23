Mainz - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2025

SPORT1 Betting 23.08.2025 • 18:00 Uhr Mainz - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bauen die Nullfünfer ihre Heimserie weiter aus?

Unser Mainz - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2025 lautet: Die Rheinhessen haben zuletzt im Oktober 2024 ein Heimspiel verloren. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das erstmal so bleibt.

Es ist noch etwas hin bis Karneval, doch zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison 2025/26 wird auf jeden Fall etwas von der 5. Jahreszeit in der Luft liegen. Denn in der Mainz Köln Prognose zur Partie am Sonntag treffen die beiden Vereine aus den Karnevalshochburgen direkt am 1. Spieltag aufeinander.

Wir sehen Vorteile bei den Gastgebern, halten aber eine Absicherung für sinnvoll, zumal der FSV am Donnerstag noch ein Auswärtsmatch mit negativem Ausgang bestritten hat. Im Ergebnis entscheiden wir uns für den Mainz Köln Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,00 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Mainz vs Köln auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Mainz hat keines der letzten 13 Bundesliga-Heimspiele verloren.

In den letzten 5 BL-Heimpartien des FSV gab es Tore auf beiden Seiten.

Köln hat nur eines der letzten 7 direkten Duelle gewonnen (4U, 2N).

Mainz vs Köln Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher, von denen sich immer noch einige auf dem Markt herumtummeln, bei denen Sportwetten ohne Steuer möglich sind, favorisieren in diesem Duell die Nullfünfer. Die Mainz Köln Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg liegen im Schnitt bei 1,87. Wer auf den Effzeh setzt, kann aktuell mit Quoten bis 4,20 rechnen.

Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, halten die Bookies angesichts von Mainz Köln Quoten von höchstens 1,71 für die Option “Beide Teams treffen” für recht wahrscheinlich. Der Tipp auf “Über 2,5 Tore” liegt quotentechnisch mit Werten bis 1,83 leicht drüber.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mainz vs Köln Prognose: Vorteile bei den Nullfünfern

Mainz in der Champions League? Das war ein Szenario, das in der Vorsaison bis kurz vor Toresschluss absolut realistisch schien. Am Ende fehlten nur fünf Zähler auf Rang vier. Schuld daran, dass es nichts mit der Königsklasse wurde, waren die nur acht Punkte an den letzten neun Spieltagen (1S, 5U, 3N).

So wurde es schließlich nur der 6. Rang, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur Conference League berechtigte - und genau dort musste der FSV am Donnerstag ran. Bei Rosenborg Trondheim aus Norwegen gab es allerdings trotz einer 1:0-Führung eine 1:2-Pleite, die das Team im Rückspiel unter Druck setzt.

Das erste Pflichtspiel der Saison hatten die Rheinhessen noch erfolgreich bestritten und in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger Dresden mit 1:0 gewonnen, dabei aber unter anderem auch von einem vergebenen Elfmeter von Dynamo profitiert. Apropos Aufsteiger: Gegen solche, allerdings aus der 2. Bundesliga, spielten die Nullfünfer zuletzt gerne. Seit sechs BL-Duellen mit aufgestiegenen Klubs ist der FSV ungeschlagen (4S, 2U).

Ungeschlagen ist er auch daheim und zwar seit mittlerweile 13 Bundesligaspielen. Das ist nicht nur laufender Vereinsrekord, sondern auch die aktuell längste Serie unter allen Bundesligisten. In unserer Mainz Köln Prognose rechnen wir damit, dass diese Serie weiter ausgebaut wird.

Mainz - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:2 Rosenborg (A), 1:0 Dresden (A), 0:0 Straßburg (H), 4:3 Crystal Palace (H), 5:0 Seekirchen (H)

Letzte 5 Spiele Köln: 2:1 Regensburg (A), 4:0 Atalanta Bergamo (H), 7:0 Siegburger SV (A), 3:1 Leicester City (H), 2:2 Fortuna Köln (A)

Letzte 5 Spiele Mainz vs. Köln: 1:1 (H), 0:0 (A), 1:1 (A), 5:0 (H), 2:3 (A)

Schon in der 1. Runde des DFB-Pokals entgingen die Geißböcke nur knapp einer Blamage. Beim Drittligisten Jahn Regensburg lagen sie bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit mit 0:1 hinten, drehten die Partie dann aber tatsächlich doch noch dank eines Doppelschlags binnen 100 Sekunden und zogen in die nächste Runde ein (2:1).

Der wenn auch glückliche Sieg folgte auf eine ziemlich gelungene Vorbereitung der Kölner, in der sie ungeschlagen blieben, vier ihrer insgesamt fünf Testspiele gewannen (1U) und dabei auch Achtungserfolge gegen Premier League-Absteiger Leicester City (3:1) und allen voran Atalanta Bergamo (4:0) feierten.

Nun soll auch der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison gelingen. Doch Auftaktspiele können die Geißböcke nicht wirklich. Als Aufsteiger gewannen sie nur einmal ihre Partie vom 1. Spieltag (1U, 4N), dies allerdings gegen den kommenden Gegner, den man 2005/06 zu Hause mit 1:0 bezwingen konnte.

Von den letzten 13 Auftaktspielen einer BL-Saison, egal ob als Aufsteiger oder nicht, verlor der Effzeh ganze acht (4S, 1U). Insgesamt zog er in 23 seiner bisherigen 52 Partien am 1. Spieltag einer Bundesliga-Saison den Kürzeren (17S, 12U). Das ist geteilter Negativrekord und weiteres Futter für unseren Mainz Köln Tipp.

So seht ihr Mainz - Köln im TV oder Stream:

24. August 2025, 15:30 Uhr, Mewa Arena, Mainz

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer die Sonntagspartien aus der Bundesliga live und in Farbe mitverfolgen will, der braucht seit der Saison 2025/26 ein Abo bei DAZN. Nur bei diesem Anbieter werden die Begegnungen am letzten Tag der Woche gezeigt - entweder auf einem linearen Sender oder im Stream.

Der Blick auf den direkten Vergleich offenbart in der Mainz Köln Prognose eine gewisse Remisgefahr. Jedenfalls endeten die drei letzten direkten Begegnungen allesamt mit einer Punkteteilung. Weiter zurückblickend ist der FSV seit vier Duellen ungeschlagen und hat überhaupt nur eines der letzten sieben Aufeinandertreffen verloren (2S, 4U).

Mainz vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Mainz: Zentner - da Costa, Bell, Kohr; Caci, Amiri, Sano, Mwene, Nebel, Lee; Hollerbach

Ersatzbank Mainz: Batz, Hanche-Olsen, Leitsch, Potulski, Schopp, Veratschnig, Widmer, Maloney, Sieb

Startelf Köln: Schwäbe - Schmied, Hübers, Krauß; Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund, Bülter, Kaminski; Waldschmidt

Ersatzbank Köln: Zieler, Gazibegovic, Heintz, Pacarada, Huseinbasic, Kainz, Maina, Thielmann, Ache

Daheim haben die Rheinhessen acht der insgesamt 13 BL-Duelle mit den Geißböcken für sich entschieden (3U, 2N). Nur gegen Hoffenheim und Augsburg gelangen den Nullfünfern bislang mehr Heimsiege im deutschen Oberhaus (9). Auch die positive Heimbilanz gegen den Effzeh spricht für unseren Mainz Köln Tipp.

Dass wir hier nicht auf den Heimsieg setzen, liegt daran, dass der FSV in sechs seiner letzten sieben Bundesliga-Heimpartien nicht über ein Unentschieden hinauskam. Zuletzt gab es für ihn fünf Heimremis in Folge. Entsprechend sichern wir uns lieber ab und weisen für alle, die unserem Tipp folgen, noch auf den aktuellen Bet365 Angebotscode hin.

Unser Mainz - Köln Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Seit 13 Bundesliga-Heimspielen sind die Mainzer ungeschlagen und damit so lange wie kein anderes Team aus dem Oberhaus. Die Heim-Saison 2024/25 beendeten sie allerdings mit fünf Unentschieden am Stück, bei denen auch jeweils beide Teams zum Torerfolg kamen. Die Kölner taten sich in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Regensburg schwer und werden es auch in der Mewa Arena alles andere als leicht haben.

Wir gehen nicht davon aus, dass die Mainzer dieses Heimspiel verlieren, trauen den Gästen aber einen Treffer durchaus zu, zumal die Rheinhessen noch am Donnerstag europäisch unterwegs waren und in Trondheim zwei Gegentreffer bei der 1:2-Pleite kassiert haben.